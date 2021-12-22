Расхититель Рождества: что ждет Европу под Новый год из-за «Омикрона»

Европа переживает критическую неделю, принятые на ней решения могут заметно нарушить планы миллионов людей на Рождество и Новый год . На фоне расползания штамма «Омикрон» Нидерланды уже ввели новый общенациональный локдаун. Не исключено, что на эту крайнюю меру пойдет и Великобритания. Власти остальных стран пока не решаются посадить людей по домам в канун праздников, но всё же вводят новые ограничения. Специалисты опасаются, что «Омикрон» станет доминирующим вариантом в Европе в первые месяцы будущего года, а то и раньше . В США он уже преобладает.

«Не так, как нам хотелось бы»

Нынешнее Рождество снова будет «совершенно не таким, как нам хотелось бы», признал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, объявляя в стране новый локдаун . С этой недели вплоть до 14 января голландцам оставили возможность выходить лишь в продуктовые магазины и аптеки, сведя на нет весь предрождественский и новогодний шопинг, и разрешили принимать у себя дома максимум четверых гостей.

Расхититель Рождества Фото: Global Look Press/Ddp Images

В Нидерландах всю прошлую неделю коронавирусом заболевали порядка 14 тыс. человек ежедневно. И пока это единственная европейская страна, которая решилась на столь радикальную меру для борьбы с распространением «Омикрона». Однако те или иные ужесточения стали неизбежной реальностью и в других государствах Европы — власти пытаются притормозить заразный вариант коронавируса, проникший уже в 90 стран мира.

Сильнее всего южноафриканский штамм ударил по Великобритании — из 90 с лишним тысяч новых заболеваний, зафиксированных 20 декабря, свыше 8 тыс. пришлись на «Омикрон», причем 12 человек уже скончались от него . В выходные министр здравоохранения Саджид Джавид признал: он не может дать никаких гарантий того, что в стране не будет предрождественского локдауна. Впрочем, по итогам двухчасового заседания кабмина 20 декабря британский премьер Борис Джонсон воздержался от оглашения каких-либо новых ограничений, намекнув лишь, что об этом могут объявить позднее.

Власти других стран оказались куда решительнее. 21 декабря правительство Германии собралось на совещание по коронавирусу и пришло к выводу, что «празднование Нового года с большим количеством людей в нынешней ситуации неоправданно». В связи с этим даже вакцинированным немцам запретили собираться группами более 10 человек и рекомендовали отказаться от запуска новогодних фейерверков «из-за высокого риска травм и без того огромной нагрузки на систему здравоохранения».

Ранее в Германии невакцинированным запретили посещать любые места, кроме аптек и магазинов с продовольствием, и ввели 14-дневный карантин для всех прибывающих из Великобритании. При этом министр здравоохранения Карл Лаутербах исключил рождественский локдаун, но предупредил, что единственным способом остановить пандемию становится обязательная вакцинация.

За последние пару недель число случаев заболевания COVID также заметно выросло во Франции, Испании, Португалии, Италии, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. Ответом на это в Дании стало решение закрыть все ночные клубы, театры и кино, запретить продажу алкоголя с 10 вечера. Ирландцы ограничились закрытием всех баров, ресторанов, театров и спортзалов с 8 вечера. Во Франции запретили работу ночных клубов и отменили большинство публичных празднований Нового года , но акцент сделан на отсечении от нормальной жизни всё еще не вакцинированных граждан. Если пока они могут получать пропуск на проход в общественные места, сдавая ПЦР-тесты, то с нового года туда будут пускать лишь привитых.

Испания намерена проанализировать принятие новых мер на экстренном правительственном совещании 22 декабря. А в Италии премьер-министр Марио Драги соберет министров с той же целью днем позже. Впрочем, поголовного локдауна в Риме не ждут — как сообщила Daily Corriere della Sera, в планах правительства обязать вакцинированных показывать отрицательный тест для доступа в места массового скопления людей, включая дискотеки и стадионы.

— Европейские правительства, конечно, неохотно принимают решительные меры перед рождественскими каникулами. Но если волна «Омикрона» привет к большому числу госпитализаций, скорее всего, сразу после Нового года будут введены дополнительные ограничения . Полная и даже частичная изоляция очень эффективна для замедления темпов эпидемии, поскольку сокращает социальные взаимодействия. Однако она так сильно влияет на социальную жизнь и экономику, что будет реализована в крайнем случае, — сказал «Известиям» директор Института глобального здравоохранения медицинского факультета Женевского университета Антуан Флао.

Ключевой в принятии решений о дальнейших ограничениях в континентальной Европе станет, по мнению эксперта, ситуация в Великобритании и решения ее властей, поскольку там волна заболеваний «Омикроном» на две недели опережает общеевропейскую.

Пограничный вопрос

Преобладающим вариантом вируса в Европе пока остается «Дельта», однако, основываясь на прогнозах моделирования, «Омикрон», вероятно, станет доминирующим в регионе в течение первых двух месяцев 2022 года, рассказали «Известиям» в пресс-службе Европейского центра по профилактике и контролю (ECDC ). Быстрое внедрение ограничительных мер необходимо, чтобы сократить число заражений «Дельтой» и замедлить распространение «Омикрона», отметили в организации.

«Это позволит странам выиграть время для дальнейшего проведения вакцинации и предотвратить внезапное сильное воздействие распространения этого штамма вируса», — говорится в комментарии ECDC.

Расхититель Рождества Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow

При этом многие эксперты уверены, что доминантным новый штамм станет намного раньше. В минздраве Швейцарии «Известиям» рассказали, что на это уйдет несколько недель. А в минздраве Португалии предположили, что уже к концу декабря на «Омикрон» может приходиться до 80% всех новых случаев коронавируса против нынешних 20%. По оценкам Антуана Флао, на фоне быстрого роста заболеваемости «Омикроном» и нынешних тенденций в Европе можно предвидеть, что преобладающим штаммом на всем европейском континенте он станет уже к концу года.

При этом ни эксперты ВОЗ, ни ECDC не поддержали ограничения на поездки , указав, что «Омикрон» присутствует во многих странах и в основном передается на местном уровне. Но значительная часть государств все-таки решила перестраховаться и вслед за мерами, введенными в ноябре в отношении ЮАР и ряда африканских стран, стала отгораживаться теперь и от Британии.

Первыми так поступили Франция и Германия, запретившие приезжать к себе гражданам Туманного Альбиона. Кипр на этой неделе объявил о необходимости самоизоляции для всех визитеров из Соединенного Королевства с 12 лет. Между тем Израиль, с ноября закрывшийся от иностранцев, добавил в список стран, запрещенных к полетам, еще 10, включив в него с полуночи 22 декабря США, Италию, Бельгию, Германию, Венгрию, Марокко, Португалию, Канаду, Швейцарию и Турцию.

Особняком в этой всеобщей запретительно-ограничительной истерии оказались США. 21 декабря президент Джо Байден обратился к нации, сделав главный акцент на опасности оставаться невакцинированным.

— Послушайте, непривитые сами отвечают за свой выбор. Но этот выбор был вызван опасной дезинформацией на кабельном телевидении и в социальных сетях, — сказал американский лидер.

Глава Белого дома отметил, что «Омикрон» стал доминирующим штаммом в Америке, однако тот, кто вакцинировался — и тем более поставил бустерную дозу, может спокойно отмечать праздники с семьёй и друзьями.

Как сообщил ранее главный медицинский советник Энтони Фаучи, Вашингтон рассматривает возможность ослабления препон для поездок из стран Южной Африки. Он мотивировал это тем, что уберечься от «Омикрона» США не удалось и страна спокойно впускает граждан других государств, где столько же или даже больше случаев заражения, чем в Африке. Впрочем, уже полтора месяца Штаты разрешают въезд на свою территорию только лицам, привитым вакцинами, одобренными местным регулятором или ВОЗ.