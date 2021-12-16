Забили укол: привитых «Спутником V» готовы пустить на матчи ЧМ-2022 в Катаре

Катар готов пустить привитых «Спутником V» россиян на чемпионат мира по футболу в 2022 году. Как заявили «Известиям» в верховном комитете по проведению ЧМ, решение о допуске привитых на матчи принимает национальный регулятор и правительство Катара, а не ФИФА . Минздрав страны внес «Спутник V» в список условно одобренных для въезда 6 октября, на болельщиков это правило также распространяется — они уже сейчас могут посетить Арабский кубок ФИФА. В комитете уточнили: до ЧМ остается практически год, потому текущие коронавирусные ограничения могут измениться . Представители туротрасли пояснили «‎Известиям»‎, что ожидают большой поток российских болельщиков в Катар на ЧМ, по их оценкам, он составит несколько тысяч человек.

«Первое мегасобытие в условиях пандемии‎»‎

До первого на Ближнем Востоке ЧМ по футболу остается меньше года — матчи стартуют 21 ноября 2022-го . Россияне, во всяком случае привитые «‎Спутником V‎», смогут посмотреть чемпионат не только по телевизору, но и с трибун‎.

Как заявили «Известиям‎»‎ в пресс-службе верховного комитета по организации ЧМ-2022, вакцинированные российским препаратом уже могут посетить спортивные мероприятия в Катаре — страна включила «‎Спутник V‎»‎ в список условно разрешенных еще в октябре . Вопрос допуска привитых на стадионы и иные спортивные объекты решает страна-хозяйка чемпионата, то есть правительство Катара, а не ФИФА, уточнили в комитете.

— Решение о том, какие вакцины будут одобрены для въезда в Катар во время ЧМ по футболу, будет приниматься на уровне правительства и национального регулятора — минздрава Катара , — подчеркнули в пресс-службе.

Россияне смогут посетить матчи ЧМ, так как сейчас «Спутник V» есть в списке условно одобренных вакцин, добавили в комитете.

Там также отметили: привитые российским препаратом журналисты и болельщики уже посещают матчи в Катаре — с 30 ноября по 18 декабря в стране проходит Арабский кубок ФИФА — первый масштабный футбольный турнир на семи новых стадионах в государстве и, по сути, репетиция предстоящего ЧМ.

С начала пандемии Катар успешно провел множество крупных международных спортивных мероприятий при участии команд, официальных лиц и болельщиков, благополучно прибывших в страну из-за границы, отметила в беседе с «Известиями‎»‎ исполнительный директор по коммуникациям верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 в Катаре Фатма Аль-Наими.

Среди таких спортивных мероприятий — клубный чемпионат мира по футболу ФИФА, который прошел в феврале этого года, а также ноябрьский этап «‎Формулы-1»‎ Гран-при Катара.

— Каждое мероприятие проводилось в соответствии со строгими процедурами и протоколами COVID-19, чтобы обеспечить безопасность всех участников . Уроки, извлеченные за последние 18 месяцев, были применены к текущему турниру Арабского кубка ФИФА, в рамках которого Катар и ФИФА приветствовали 16 ведущих команд арабского мира и десятки тысяч болельщиков, — пояснила Фатма аль-Наими.

Она, однако, подчеркнула: из-за постоянно меняющегося характера ситуации правила и меры предосторожности на ЧМ-2022 еще предстоит полностью подтвердить.

— Какой бы ни была ситуация, мы ожидаем, что ЧМ в Катаре станет первым мегасобытием, которое состоится в мире в условиях пандемии, и одной из первых возможностей, где люди со всего мира смогут собраться вместе и разделить страсть к футболу , — отметила директор комитета. — Мы готовы к любым неожиданностям и позаботимся о том, чтобы чемпионат прошел безопасно для всех — и для участников ЧМ, и для официальных лиц, и для болельщиков.

В ФИФА, а также РФПИ не ответили на запросы «Известий».

Антитела и списки

«‎Спутник V»‎ наряду с китайским препаратом Sinovac пока имеет в Катаре статус условно утвержденной вакцины. Для того чтобы считаться в стране полностью вакцинированными, получившие две дозы «‎Спутника V»‎ должны также получить одну дозу вакцины Pfizer или Moderna .



Альтернатива третьей дозе — серологический тест на антитела , появляющиеся после прививки. Сделать его нужно не ранее чем через 14 дней после второй дозы «‎Спутника V»‎. Тест можно сдать в России перед вылетом.

Ранее в интервью «‎Известиям»‎ посол Катара в РФ Ахмед бен Насер Аль Тани отметил: в стране изучают возможность организовать вакцинацию всех прибывающих на ЧМ.

Как пояснил «‎Известиям»‎ вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель совета директоров туробъединения «Вип-Сервис» Дмитрий Горин, для въезда в Катар потребуется также отрицательный ПЦР-тест, который нужно сдать не ранее чем за 72 часа до полета . «‎Спутник Лайт»‎ катарские власти пока не признают, уточнил эксперт.

— У Катара есть преимущества — он вошел в список стран, куда восстановлено полноформатное воздушное сообщение — как чартеры, так и регулярные рейсы . Вакцинированным россиянам можно получить электронную визу через сайт МИД Катара. С 1 декабря Россия вновь в зеленом списке, привитым нужен сертификат вакцинации и ПЦР, а невакцинированных ждет карантин на семь дней, — отметил представитель туриндустрии.

По мнению вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, ЧМ сделает Катар центром притяжения для любителей событийного туризма из РФ. Допуск привитых «‎Спутником V»‎ также скажется на популярности мундиаля — этот фактор в пятерке главных по значимости для российских туристов помимо участия нашей команды, а также цен на билеты, качества инфраструктуры и транспортной доступности, заявил эксперт «‎Известиям»‎.

— Катар, конечно, менее популярен, чем его сосед ОАЭ или доковидные Вьетнам, Таиланд, Тунис, — поскольку для россиян это менее знакомое направление. Однако на ЧМ, как ожидается, поедут несколько тысяч человек по линии федерации футбола, клубов, болельщиков. Также самостоятельно поедут те, кто любит футбол. Будут и туры специализированные . Уверен, что праздник спортивный для наших болельщиков состоится. Хотелось бы, чтобы и наша сборная попала в Катар, — отметил Юрий Барзыкин.

В Дохе уже заявили, что ожидают на ЧМ не менее 1 млн гостей.

За арабским кубком

Российские любители футбола могут уже сейчас оценить все семь арен, на которых пройдут матчи ЧМ по футболу . Они уже достроены: 30 ноября в Катаре открыли два последних стадиона — самый дальний от Дохи «‎Аль-Бейт», который примет полуфиналы ЧМ,‎ и разборный стадион «‎974»‎, названный так по телефонному коду Катара.

18 декабря в Дохе состоится заключительный матч Арабского кубка ФИФА. Всего в турнире принимают участие 16 государств , в том числе сборные Сирии, Палестины, Ирака и Судана. Арабский кубок знаковый еще и тем, что он проходит впервые за девять лет — на волне «‎арабской весны»‎ матчи не проводились. В последний раз Кубок прошел в Саудовской Аравии в 2012 году. Тогда в нем участвовали 11 команд.

В финальную стадию ЧМ-2022 квалифицировали 12 команд , включая победителей мундиаля 2018 года — сборную Франции, а также занявших тогда второе место хорватов. Кроме того, в финал прошли команды Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии и других стран. Сборная Катара тоже будет участвовать на правах хозяев турнира.

У России по-прежнему остается шанс получить путевку на мундиаль . Схема отбора на ЧМ в европейской зоне в этот раз организована по новому принципу: помимо двухматчевого противостояния команд в одной группе пройдет также мини-турнир. 12 сборных, занявших в своих группах вторые места, поделят на три группы по четыре команды. По итогам полуфинала и финала определят еще трех участников ЧМ.

Полуфиналы стыкового мини-турнира пройдут 24 марта, а финалы — 29 марта. Сборная России сыграет на домашнем поле с командой Польши 24 марта. В случае победы россияне выйдут в финал, где также дома разыграют путевку на ЧМ-2022 с победителем пары Швеция–Чехия.