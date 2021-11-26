Окно через Европу: каковы шансы России пробиться на ЧМ по итогам стыков

Сборная России по футболу избежала худшего сценария на стыковые матчи отбора к чемпионату мира 2022 года , но всё равно получила непростых соперников. 26 ноября прошла жеребьёвка и определились команды, с которыми в марте сыграют подопечные Валерия Карпина. В первом раунде они встретятся дома с Польшей. А в случае победы — также в родных стенах — против победителя пары Швеция — Чехия. Успех в этой схватке будет означать выход в финальную часть первенства планеты. При этом нам не попались в соперники две сильнейшие сборные, попавшие в стыки, — Италия и Португалия.

Обошлись без топов

Будучи сеянной командой согласно рейтингу ФИФА, Россия не могла сыграть с ними в первом раунде, но имела шанс попасть на них во втором. Теперь эти две команды могут пересечься друг с другом. Португалия примет на своём поле Турцию, а Италия — Северную Македонию. В случае побед в этих матчах команды с Пиренейского и Апеннинского полуостровов сыграют друг с другом на домашнем поле португальцев.

Таким образом, на чемпионате мира в Катере точно не окажется один из двух последних чемпионов Европы. Напомним, Португалия выиграла континентальное первенство в 2016 году, а Италия добилась аналогичного успеха прошлым летом. Итальянцы рискуют остаться без ЧМ второй раз подряд — в 2018 году они не играли в России, так как не прошли отбор.

— Наверное, мы можем быть довольны, что не получили во втором раунде Португалию или Италию, — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков . — И это, пожалуй, перевешивает. Понятно, что в первом раунде мог бы попасться соперник полегче Польши. Но потом в случае победы мы бы могли выйти на одну из двух сильнейших команд. Другое дело, что состав сетки у нас довольно ровный. Польша — добротная по европейским меркам команда с явным лидером в атаке в лице Роберта Левандовски . Но он определённо зависим от своих партнёров, которые у него в сборной не такого же высокого уровня, как в «Баварии». Нам надо уделить ему пристальное внимание, потому что Польша — практически команда одного человека. Что и показал чемпионат Европы, на котором поляки ничего не добились, как и мы. Поэтому с ними можно спокойно играть.

Роберт Левандовски — одна из главных суперзвёзд европейского футбола последних десяти лет и сильнейший нападающий континента. С 2010 года почти 300 голов в Германии в составе дортмундской «Боруссии» (2010-2014) и мюнхенской «Баварии», за которую выступает уже восьмой сезон. Он девять раз выигрывал чемпионат Германии (дважды с «Боруссией» и семь раз с «Баварией»), в 2013 году вышел с дортмундцами в финал Лиги чемпионов, а в 2020-м выиграл его с мюнхенцами.

Шесть раз был лучшим бомбардиром чемпионата Германии, а в 2021 году стал обладатем «Золотой бутсы» лучшему бомбардиру европейских национальных первенств. За сборную Польши 33-летний футболист провёл 128 матчей, забил 74 гола. При этом он с ней пока не добивался успехов. Трижды играл на чемпионатах Европы и лишь в 2016-м вышел из группы, проиграв в четвертьфинале будущему чемпиону Португалии в серии пенальти (3:5) после ничьи (1:1) в основное и дополнительное время.

Также он выступал на чемпионате мира-2018. На прошлогоднем Евро поляки заняли последнее место в группе, набрав лишь одно очко, сыграв даже хуже России, чей невыход в плей-офф с тремя очками был признан провалом.

Поляков опередили Словакия, которую Россия обошла в отборе к ЧМ, Испания, а также ставшая первой Швеция, на которую мы или поляки попадём в случае успеха в очном матче. Шведы тогда поразили многих качественной игрой, но неожиданно уступили в 1/8 финала Украине в дополнительное время (1:2). Чехия дошла до четвертьфинала, выбив на пути к нему Нидерланды (2:0) и проиграв Дании (1:2).

— Если мы пройдём поляков и выйдем на шведов или чехов, то с ними можно будет играть, хоть они и посильнее Польши , — добавил Кирьяков. — Поэтому не вижу ничего страшного: надо готовиться. И всё в наших руках.

Основную проблему выступавший в Германии экс-форвард видит в отсутствии игровой практики. С середины декабря чемпионат России уйдёт на перерыв в два с половиной месяца. Он возобновится лишь в начале марта , и до стыковых матчей в календаре РПЛ запланировано всего три тура.

— Понятно, что период времени для игр не очень хороший для нас, — сказал Сергей Кирьяков. — Соперник будет иметь преимущество в игровой практике. У нас, к сожалению, только Алексей Миранчук и Александр Головин будут её иметь, если первый станет хотя бы выходить на замены, а второй продолжит появляться в основном составе. Остальные же будут готовиться в своих российских клубах на сборах в Испании, Турции и других тёплых странах и играть в товарищеских матчах, которые ни в какое сравнение не идут с официальными. В этом для нас минус.

Перенос во имя сборной

Помимо матчей РПЛ будут также игры 1/8 финала Кубка России, а петербургский «Зенит» проведёт как минимум две встречи в Лиге Европы. А в плей-офф Лиги Европы может попасть и московский «Спартак», если успешно проведёт в декабре игру последнего тура группового этапа против польской «Легии». И в Лиге конференций может оказаться московский «Локомотив» в случае декабрьской выездной победы над «Марселем» в последнем туре группы ЛЕ.

— Матчей РПЛ и еврокубков в начале 2022 года будет недостаточно, чтобы набрать форму, — отметил Кирьяков. — В европейских чемпионатах в это время уже разгар сезона, он идёт ближе к концу. Большинство заканчивает зимние перерывы в январе-феврале, а Англия вообще играет нон-стоп. И здесь преимущество будет у соперников, чьи футболисты играют в топовых национальных первенствах. В плане игрового тонуса они должны будут лучше выглядеть.

При этом не исключён перенос на более поздний срок (после стыковых матчей) двух мартовских туров РПЛ. Большинство клубов премьер-лиги уже выразили готовность пойти на эти уступки.

— В данной ситуации этот перенос был бы неплох, — подчеркнул Кирьяков. — На кону стоит престиж российского футбола. В это время всем нужно с пониманием относиться к просьбам главного тренера сборной. Насколько я знаю, клубы с этим согласны и никаких препятствий национальной команде чинить не будут. Перенос тура поможет нам и в плане свежести, и в плане возможности притереться друг к другу в ходе тренировочного процесса. Если мы дадим время Карпину поработать в разных игровых компонентах и подвести ребят к играм в рамках того стратегического плана, который у него наверняка уже есть в голове, то сможем увидеть слаженную игру в обороне, атаке и при переходе из обороны в атаку. Нужно дать больше времени, чтобы это отработать и применить непосредственно в играх. А не просто собраться за один-два дня. Игрового тонуса хорошего у нас не будет, поэтому Карпину надо поработать с парнями, пощупать, кто как готов. И лишнее время ему пойдёт только в плюс.

Украина в первом раунде стыков встретится в гостях с Шотландией. В случае успеха ей предстоит решающий выездной матч с победителем пары Уэльс — Австрия.

— Думаю, нашей команде повезло с жеребьёвкой, — резюмировал для «Известий» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Против Италии или Португалии шансов не было бы почти совсем. А с теми, кто попались, можно бороться. Да, будет непросто. Но два матча дома с крепкими соперниками — не самый плохой вариант. В любом случае сейчас, трудно что-то прогнозировать, поскольку мы не знаем, в какой форме все подойдут к марту.