Безальтернативная служба: что сможет изменить в РПЛ Ашот Хачатурянц

Ашот Хачатурянц официально стал президентом РПЛ. Выборы с участием одного претендента прошли 22 ноября на общем собрании лиги — кандидатуру Хачатурянца единогласно поддержали все клубы. В итоге глава судейского комитета РФС возглавил лигу на ближайшие пять лет, сменив на этом посту Сергея Прядкина, управлявшего РПЛ с 2007 по 2021 год. В том, что и как может изменить в российском футболе седьмой руководитель в истории главного турнира страны, разбирались «Известия».

«Не испугались выбрать»

Хачатурянц был единственным выдвинутом кандидатом на пост, который освободился после ухода Сергея Прядкина в отставку 5 октября. С того времени никто так и не изъявил желания принять участие в выборах. Функционер все эти дни был исполняющим обязанности президента лиги. Его кандидатуру активно поддерживали генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов и спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин, которые не раз публично высказывались о положительной роли Хачатурянца в развитии футбола и судейского корпуса.

С 2019-го года он занимает должность руководителя судейского комитета РФС, которую планирует совмещать с деятельностью в РПЛ, либо войти в исполком как наблюдатель, если совмещение будет противоречить регламенту.

Безальтернативная служба Выборы нового президента РПЛ Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Напомним, что до прихода в РФС Хачатурянц 11 лет занимал пост гендиректора «Сбербанк Капитала» — дочерней компании банка. В 2001 году он был советником Германа Грефа, в 2003-м стал руководителем департамента инвестиционной политики Минэкономразвития. С 2004 по 2008 год Хачатурянц был начальником управления федеральной целевой программы «Государственная граница РФ». В РФС он пришел в 2018-м и за три года смог пройти путь до нового босса РПЛ.

— Премьер-лиге нужны изменения, это правильное решение всех руководителей клубов, — отметил в беседе с «Известиями» заслуженный тренер России Юрий Семин. — Ашот Рафаилович хорошо знает футбол, но работы ему предстоит очень много. Не слишком ли большой срок? Думаю, пять лет — нормальный срок, чтобы увидеть какие-то изменения и результаты решений. Ему доверяют все клубы — наверное, поэтому и не испугались выбрать его на полноценный срок. Есть же положение об этом сроке в РПЛ, так что я не вижу причин что-то менять в этом направлении. Могу только пожелать ему удачи. Работы — непочатый край.

Безальтернативная служба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ашот Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РПЛ после Виталия Мутко (2001–2003), Валерия Филатова (2003, и.о.), Евгения Гинера (2003–2004), Юрия Заварзина (2004–2006), Михаила Воронцова (2006–2007) и Сергея Прядкина (2007–2021).

Новому руководителю предстоит решить глобальный вопрос — привлечение на трибуны новых любителей футбола, считает почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

— Хачатурянц поддержали все 16 клубов, ему выражено полное доверие, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Колосков. — От нового руководства каждый будет ждать своего: руководители клубов — одного, зрители — другого. Хочется, чтобы был четкий порядок при назначении календаря и судей. Руководители клубов будут желать эффективных продаж телеправ и большего заработка. С моей точки зрения, самый глобальный вопрос, стоящий перед ним — привлечение зрителей. А для их привлечения футбол должен доставлять удовольствие, на стадионах должны быть все удобства.

Перемены без революций

Безальтернативная служба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На собрании лиги Ашот Хачатурянц представил проект по стратегическому развитию РПЛ. На сайте лиги пресс-служба пока представила только тезисы и общие слова из этого проекта, без какой-либо конкретики.

Ключевые тезисы из проекта Хачатурянца выглядят так:

Детальная разработка стратегии развития РПЛ;

Поддержка клубов в кризисных условиях;

Работа с основным вещателем РПЛ;

Цифровизация внутренних процессов Лиги;

Привлечение новой аудитории;

Работа над восприятием бренда РПЛ среди футболистов, коммерческих партнёров и СМИ;

Модернизация модели управления РПЛ;

Развитие платформы для обмена опытом между клубами и лигами.

В заявлении сообщается, что лига стремится стать конкурентоспособной и привлекательной для зрителей и иностранных игроков, а также должна способствовать успешному выступлению наших клубов в еврокубках. В целом, сейчас это общие слова, поэтому тяжело оценить без конкретики, что именно хочет изменить Хачатурянц после вступления в новую должность.

Безальтернативная служба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В ближайшие три-четыре месяца должны завершиться разработка и утверждение нового проекта развития. В процессе должны участвовать и клубы, которые подготовят свои предложения по концепции. Вероятно, что-то конкретное РПЛ сможет представить только весной.

— Чтобы вывести лигу из кризиса, нужно время, — сказал «Известиям» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Это длительный процесс. Если он не будет устраивать революций, то мы постепенно будем выходить из кризиса. Нужно действовать планомерно. Я с удовольствием поддерживаю эту кандидатуру.

Ещё одна важная новость с собрания лиги — перенос 22-го тура в интересах сборной России, которая 24–29 марта сыграет в стыковых матчах за право попасть на ЧМ-2022. Клубы согласились перенести на другие дни игры, которые по проекту календаря пройдут в период 19–20 марта.