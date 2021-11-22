Безальтернативная служба: что сможет изменить в РПЛ Ашот Хачатурянц
Ашот Хачатурянц официально стал президентом РПЛ. Выборы с участием одного претендента прошли 22 ноября на общем собрании лиги — кандидатуру Хачатурянца единогласно поддержали все клубы. В итоге глава судейского комитета РФС возглавил лигу на ближайшие пять лет, сменив на этом посту Сергея Прядкина, управлявшего РПЛ с 2007 по 2021 год. В том, что и как может изменить в российском футболе седьмой руководитель в истории главного турнира страны, разбирались «Известия».
«Не испугались выбрать»
Хачатурянц был единственным выдвинутом кандидатом на пост, который освободился после ухода Сергея Прядкина в отставку 5 октября. С того времени никто так и не изъявил желания принять участие в выборах. Функционер все эти дни был исполняющим обязанности президента лиги. Его кандидатуру активно поддерживали генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов и спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин, которые не раз публично высказывались о положительной роли Хачатурянца в развитии футбола и судейского корпуса.
С 2019-го года он занимает должность руководителя судейского комитета РФС, которую планирует совмещать с деятельностью в РПЛ, либо войти в исполком как наблюдатель, если совмещение будет противоречить регламенту.
Выборы нового президента РПЛ
Напомним, что до прихода в РФС Хачатурянц 11 лет занимал пост гендиректора «Сбербанк Капитала» — дочерней компании банка. В 2001 году он был советником Германа Грефа, в 2003-м стал руководителем департамента инвестиционной политики Минэкономразвития. С 2004 по 2008 год Хачатурянц был начальником управления федеральной целевой программы «Государственная граница РФ». В РФС он пришел в 2018-м и за три года смог пройти путь до нового босса РПЛ.
— Премьер-лиге нужны изменения, это правильное решение всех руководителей клубов, — отметил в беседе с «Известиями» заслуженный тренер России Юрий Семин. — Ашот Рафаилович хорошо знает футбол, но работы ему предстоит очень много. Не слишком ли большой срок? Думаю, пять лет — нормальный срок, чтобы увидеть какие-то изменения и результаты решений. Ему доверяют все клубы — наверное, поэтому и не испугались выбрать его на полноценный срок. Есть же положение об этом сроке в РПЛ, так что я не вижу причин что-то менять в этом направлении. Могу только пожелать ему удачи. Работы — непочатый край.
Ашот Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РПЛ после Виталия Мутко (2001–2003), Валерия Филатова (2003, и.о.), Евгения Гинера (2003–2004), Юрия Заварзина (2004–2006), Михаила Воронцова (2006–2007) и Сергея Прядкина (2007–2021).
Новому руководителю предстоит решить глобальный вопрос — привлечение на трибуны новых любителей футбола, считает почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
— Хачатурянц поддержали все 16 клубов, ему выражено полное доверие, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Колосков. — От нового руководства каждый будет ждать своего: руководители клубов — одного, зрители — другого. Хочется, чтобы был четкий порядок при назначении календаря и судей. Руководители клубов будут желать эффективных продаж телеправ и большего заработка. С моей точки зрения, самый глобальный вопрос, стоящий перед ним — привлечение зрителей. А для их привлечения футбол должен доставлять удовольствие, на стадионах должны быть все удобства.
Перемены без революций
На собрании лиги Ашот Хачатурянц представил проект по стратегическому развитию РПЛ. На сайте лиги пресс-служба пока представила только тезисы и общие слова из этого проекта, без какой-либо конкретики.
Ключевые тезисы из проекта Хачатурянца выглядят так:
- Детальная разработка стратегии развития РПЛ;
- Поддержка клубов в кризисных условиях;
- Работа с основным вещателем РПЛ;
- Цифровизация внутренних процессов Лиги;
- Привлечение новой аудитории;
- Работа над восприятием бренда РПЛ среди футболистов, коммерческих партнёров и СМИ;
- Модернизация модели управления РПЛ;
- Развитие платформы для обмена опытом между клубами и лигами.
В заявлении сообщается, что лига стремится стать конкурентоспособной и привлекательной для зрителей и иностранных игроков, а также должна способствовать успешному выступлению наших клубов в еврокубках. В целом, сейчас это общие слова, поэтому тяжело оценить без конкретики, что именно хочет изменить Хачатурянц после вступления в новую должность.
В ближайшие три-четыре месяца должны завершиться разработка и утверждение нового проекта развития. В процессе должны участвовать и клубы, которые подготовят свои предложения по концепции. Вероятно, что-то конкретное РПЛ сможет представить только весной.
— Чтобы вывести лигу из кризиса, нужно время, — сказал «Известиям» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Это длительный процесс. Если он не будет устраивать революций, то мы постепенно будем выходить из кризиса. Нужно действовать планомерно. Я с удовольствием поддерживаю эту кандидатуру.
Ещё одна важная новость с собрания лиги — перенос 22-го тура в интересах сборной России, которая 24–29 марта сыграет в стыковых матчах за право попасть на ЧМ-2022. Клубы согласились перенести на другие дни игры, которые по проекту календаря пройдут в период 19–20 марта.