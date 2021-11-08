Тормозной путь «Локо»: почему «Спартак» спас дерби в меньшинстве

Прошедший 14-й тур чемпионата России по футболу прошёл под знаком осечек лидеров. «Локомотив» упустил победу в московском дерби со «Спартаком» (1:1), петербургский «Зенит» не справился в гостях с идущим последним екатеринбургским «Уралом» (0:0). Ситуацией воспользовались московское «Динамо» и «Сочи», которые закрепились в первой тройке благодаря домашним победам над «Краснодаром» (1:0) и столичным ЦСКА (4:1) соответственно. Также отметился «Ростов», разгромивший дома казанский «Рубин» (5:1). За тур до конца первого круга РПЛ команды уходят на двухнедельную паузу, связанную с играми сборных.

«Спартак» — «Локомотив»

Обе команды встречались после того, как добились ничейных результатов в выездных матчах Лиги Европы. В четверг вечером они сыграли с одинаковым счетом 1:1 с европейскими клубами — «Локо» против турецкого «Галатасарая», а «Спартак» — против английского «Лестера». Между тем, если для красно-белых этот результат был удачным, так как британский коллектив не реализовал ряд моментов, включая пенальти, то «железнодорожники» скорее превзошли стамбульскую команду по голевым возможностям и могут кусать локти от упущенной победы.

Отчасти поэтому «Локо» считался фаворитом в дерби. И в первом тайме красно-зеленые подтверждали этот статус. Фирменный немецкий прессинг, прививаемый возглавившим команду в октябре Маркусом Гиздолем, хорошо работал в Стамбуле и проявился в воскресенье в Тушино. «Железнодорожники» создали не так много моментов, но постоянно давили «Спартак», почти не выпуская его со своей половины поля. В итоге в середине тайма Гирано Керк с передачи Франсуа Камано открыл счёт.

А вскоре красно-белые остались в меньшинстве после удаления Руслана Литвинова. Казалось, если не до перерыва, то после него «Локо» добьет соперника, пребывающего в кризисе весь сезон. Но во втором тайме красно-зеленых словно подменили — в первые 20 минут они почти не вылезали со своей половины поля. И на 64-й минуте удар из-за пределов штрафной в исполнении Наиля Умярова привёл к голу.

— Мне кажется, ребята из «Локомотива» еще в первом тайме подумали, что дело сделано, расслабились, — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов. — А красно-белым деваться было некуда. Им нужно было по крайней мере вырывать ничью. Поэтому они включились на полную, к чему «Локомотив» был не готов. Но так бывает в футболе, когда вдесятером команда играет более ярко, чем в полном составе. Это чистая психология, когда в большинстве играешь на удержание счёта, а потом тяжело перестроиться.

Потом «Спартак» сбавил обороты, но практически ничего не дал создать в большинстве «Локомотиву». Встреча закончилась вничью. Из-за этого команда Гиздоля опустилась со второй строчки на четвёртую. А также упустила возможность сократить отставание от лидирующего «Зенита», так и оставшись в пяти очках от него. Спартаковцы вновь, как и с «Лестером», проявили характер и избежали поражения, постепенно заставляя забыть о разгроме от «Зенита» (1:7) и досадном домашнем проигрыше тому же «Лестеру» в домашнем матче Лиги Европы (3:4).

— «Спартак» сделал выводы из провальных матчей с «Лестером» и «Зенитом», другие люди стали играть в защите, — добавил Баженов. — И проблемная зона перестала быть такой уж проблемной. В том же выездном матче с англичанами был уже более низкий блок. С «Локомотивом» в меньшей степени, поскольку, имея удаление, ты больше открываешь пространства. Но всё равно «Спартак» играл компактно. Да, был пропущенный мяч от «Локо», мне показалось, что кто-то из защитников там чуть-чуть не добежал. Но скорее там просто удался классный пас Камано. По большому счёту, не скажу, что были большие ошибки. В плане организации игры в обороне и понимания того, что надо делать, всё стало лучше.

Поддержка болельщиками «Спартака» главного тренера Руя Витории только укрепляется, но всё больше усиливаются слухи, что ему уже найдена замена, и, если не в ближайший перерыв, то зимой команду возглавит итальянец Паоло Ваноли, бывший ассистент Антонио Конте в сборной Италии и лондонском «Челси». «Спартак» остаётся на девятом месте в 11 очках от лидера, в четырёх — от пятого места, замыкающего зону еврокубков.

— Всё вокруг Руя против него, тяжело ему будет, — резюмировал Баженов. — Но и многое от него зависит. Если сейчас будет давать результат, то шансы удержаться есть. Правда, всё равно тяжелая ситуация. Короткая скамейка, все проблемы внутри клуба — это не решается так быстро. Бывают чудеса, но мне кажется, Витории будет тяжело. Может не доработать до конца сезона. К сожалению, всё к этому идёт. Не исключено, что случится чудо, но футбол — такая штука, в которой чудес на длинной дистанции не бывает.

«Урал» — «Зенит»

Результат встречи между лидером и аутсайдером РПЛ казался очевидным. Но «Зенит» провёл один из худших матчей за три с половиной года под руководством Сергея Семака. Екатеринбургский клуб выстроил эшелонированную оборону и неплохо контратаковал. В результате питерцы отметились за весь матч лишь одним опасным моментом, когда издали пробил Клаудиньо, но вратарь «Урала» Илья Помазун спас команду.

Несколькими минутами ранее похожий удар нанёс полузащитник хозяев Эрик Бикфалви, но и его парировал Михаил Кержаков, впервые с августа оказавшийся в воротах «Зенита» вместо Станислава Крицюка. Перед перерывом судья Игорь Панин принял спорное решение, не показав вторую жёлтую карточку защитнику сине-бело-голубых Ярославу Ракицкому. Но в начале второго тайма он всё же оставил «Зенит» в меньшинстве, наказав прямым удалением Клаудиньо за грубый фол на Арсене Адамове.

После этого питерцы совсем ничего не создали впереди, а «Урал» даже стал опасно атаковать, но не дожал соперника. Ничья позволила подопечным Игоря Шалимова продолжить борьбу за выживание. От спасительного 14-го места их отделяет всего два очка, а от 12-го, освобождающего от переходных матчей, — три. «Зенит» своей осечкой мог возродить интригу в РПЛ, но мало кто из его преследователей воспользовался этим. Лишь «Сочи» приблизился к лидеру и отстаёт от него теперь на три балла.

— Был достойный, боевой матч, — отметил в разговоре с «Известиями» президент «Урала» Григорий Иванов. — Мы выглядели не хуже «Зенита», бились на равных, могли как проиграть, так и выиграть, в итоге — ничья. Да, соперник приехал к нам после тяжёлого матча в Лиге чемпионов против «Ювентуса» (2:4), играл почти тайм в меньшинстве, но «Урал» всё равно показал достойный футбол.

«Сочи» — ЦСКА

Субботний матч этих команд был одним из центральных в туре, так как их разделяло всего одно очко, и они вели борьбу за место в первой тройке. «Сочи» по сути решил исход матча в самом начале встречи, после первых 15 минут поведя 3:0.

Сначала после обреза вблизи своей штрафной Ивана Облякова Никита Бурмистров отпасовал на Матео Касьерру, который прострелил во вратарскую, где совершенно один Артур Юсупов отправил мяч в ворота. Дальше уже сам Касьерра подкараулил ошибку Игоря Дивеева и удвоил преимущество своей команды, а затем колумбиец забил свой второй гол в пустые ворота после прострела Кирилла Заики.

До перерыва хозяева могли забить и в четвёртый раз, но Сергей Терехов был неточен при замыкании прострела, а ещё один удар Касьерры отбил Игорь Акинфеев. В первые 20 минут второго тайма ЦСКА прижал соперника, Бахтиёр Зайнутдинов отыграл один мяч после навеса с углового в исполнении Алана Дзагоева, а затем после скидки Ильзата Ахметова едва не сократил отставание армейцев до минимума, но «Сочи» спас вратарь Николай Заболотный.

Были ещё неплохие подходы у красно-синих к воротам хозяев, когда в их штрафной создалось напряжение, но постепенно порыв гостей сходил на нет. На последние 15 минут главный тренер сочинцев Владимир Федотов сделал ряд замен в средней линии, успокоив ситуацию, а в самом конце встречи после розыгрыша стандарта Терехов навесил в штрафную, Касьерра поборолся за мяч и прострелил на Игоря Юрганова, из вратарской забившего четвёртый гол. Всего за эту встречу колумбиец записал на свой счёт два гола и две передачи. «Сочи» вышел на второе место. ЦСКА остался пятым с отставанием от лидера в семь очков.

— Команда Федотова продолжает показывать высокий уровень, — сказал «Известиям» бывший полузащитник сочинской «Жемчужины» Максим Деменко. — С ЦСКА во многом всё решило отличное начало, когда хозяева воспользовались ошибками «армейцев» и реализовали свои моменты. Потом во втором тайме дали небольшой шанс сопернику на перелом игры, но в целом контролировали её ход и совершенно заслуженно победили.

«Динамо» — «Краснодар»

Бело-голубые не могли рассчитывать в этом матче на двух лидеров атаки — Арсен Захарян и Даниил Фомин пропускали встречу из-за перебора желтых карточек. В итоге матч с «Краснодаром» выдался небогатым на моменты, но в случае с опасными эпизодами в исполнении «быков» динамовцев спас вратарь Антон Шунин, а вот хозяева воспользовались ситуацией ближе к концу встречи, когда отличился Вячеслав Грулёв.

«Динамо» вышло на третье место, отставая на четыре очка от «Зенита». «Краснодар» опустился на седьмое место, пропустив вперёд «Крылья Советов». «Быки» — в девяти очках от первой строчки.

— В целом, равный матч, но динамовцы молодцы, что сумели выжать максимум для себя в этой ситуации, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер бело-голубых Сергей Силкин. — Было непросто в отсутствие Захаряна и Фомина, но хорошо, что стараются брать на себя лидерство такие ребята, как Тюкавин и Грулёв. В итоге воспользовались возможностью забить, а в непростых ситуациях команду выручил Шунин, которого в последнее время многие критикуют, но сейчас он показал свой реальный уровень.

«Ростов» — «Рубин»

Провалив старт сезона и сменив уже двух главных тренеров (сначала ушедшего в сборную России Валерия Карпина, а потом и Юрия Сёмина), «Ростов» постепенно начал выправлять положение и всё дальше отрывается от зоны вылета. Под руководством Заура Тедеева и Виталия Кафанова в последних пяти матчах команда проиграла лишь однажды.

У «Рубина» в предшествующих выезду в Ростов-на-Дону десяти встречах чемпионата было всего две победы. Но вторая была одержана совсем недавно. Вырвав дома на последних минутах три очка у ЦСКА (1:0), подопечные Леонида Слуцкого сделали заявку на выход из кризиса.

И казалось, что воскресный матч тоже к этому ведёт. Ближе к концу первого тайма за счёт гола Солтмурада Бакаева «Рубин» повёл. Отсутствие длинной обоймы игроков и узкие возможности для ротации у «Ростова» не предполагали проблем для казанцев, но ещё до перерыва Хорен Байрамян восстановил равновесие.

В первые 20 минут второго тайма гости были уничтожены — забили Дмитрий Полоз, Понтус Альмквист и Али Соу. Последнему ассистировал вызванный в сборную России Данил Глебов, на 82-й минуте отличившийся сам и окончательно добивший «Рубин».

«Ростов» закрепился на 11-м месте, опережая зону переходных матчей на два очка и зону вылета на четыре. «Рубин» увяз на восьмой строчке в четырёх баллах от зоны еврокубков.

— Игру надо разделить на два тайма, — считает бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — Первый был за казанцами, особенно вторая его часть, и даже первый гол ростовчан был не совсем по игре. Но после перерыва они выглядели просто великолепно и физически, и тактически. Полностью переиграли «Рубин», который совершенно непозволительно рассыпался, что несвойственно команде Слуцкого. Даже в проигранных матчах она так не позволяли себе бросать играть, а «Ростов» этим воспользовался и просто блестяще реализовал те моменты, которые создал.

Также в прошедшем туре РПЛ тульский «Арсенал» сыграл дома вничью с «Уфой» (0:0), самарские «Крылья Советов» разгромили на своём поле «Химки» (3:0), а грозненский «Ахмат» переиграл в родных стенах «Нижний Новгород» (3:1). Матчи 15-го тура чемпионата России пройдут с 19 по 21 ноября.