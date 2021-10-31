Тот, кто забивает последним: каким был путь Дзюбы к рекорду РПЛ

Пятничный гол в ворота московского «Динамо» стал 144-м для нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в чемпионатах России. Его команда 29 октября победила ближайшего конкурента в борьбе за чемпионство со счётом 4:1, а сам форвард стал рекордсменом по числу мячей в высшем дивизионе национального первенства. Ранее по этому показателю лидировал легендарный полузащитник 1990-х годов Олег Веретенников (143). Ему на это понадобилось 274 матча. Дзюба побил рекорд за 375 игр. И даже это достижение пока не освобождает его от критики со стороны болельщиков и части специалистов.

Тотальный хейт

Женатого Дзюбу до сих пор попрекают за попавшее год назад в интернет фото интимного характера — скандал 2015 года, когда сотрудники LifeNews сняли женатого Артёма в компании с другой женщиной. Не говоря уже о чисто футбольных поступках вроде ухода из родного «Спартака» стан заклятого врага петербургского «Зенита», конфликты с тренерами, агентами и фанатами.

Из-за этого болельщики и порой СМИ в соцсетях смакуют любые неудачи 33-летнего нападающего и стараются не обращать внимания на объективные успехи. Между тем, Дзюба за последние десять лет стал неотъемлемой частью российского футбола и одной из ключевых его персон.

Артём Дзюба родился в Москве 22 августа 1988 года. В 1997 году он пошёл в школу «Спартака», а в 2005-м был переведён в дубль. За основной состав красно-белых футболист дебютировал в 2006 году в Кубке России, а через несколько месяцев впервые вышел в чемпионате. Главный тренер Владимир Федотов выпустил его на замену во встрече с «Сатурном» (1:1).

Первые голы Дзюба стал забивать в сезоне-2007. В том году он провёл в премьер-лиге 17 матчей и записал на свой счет пять мячей, став серебряным призёром чемпионата России. Ему доверял Владимир Федотов, чуть меньше это делал сменивший его Станислав Черчесов, но и при нём Артём периодически появлялся на поле. А вот работавший с сентября 2008 по апрель 2009 года Михаэль Лаурдруп не жаловал Дзюбу, выпустив его лишь раз в выездном матче Кубка УЕФА-2009 против лондонского «Тоттенхема», где Артём забил два гола и помог добыть команде ничью в совершенно топовом матче.

Весной 2009 года, когда «Спартак» возглавил Валерий Карпин, Дзюба играл чуть оттянутого нападающего с выступавшим на острие Веллитоном. Пара очень хорошо взаимодействовала в атаке, но летом Артём выпал из состава. Позже стало известно, что дело было в конфликте с полузащитником Владимиром Быстровым. Якобы Дзюба украл у него в раздевалке кошелёк с деньгами.

До сих пор никто публично не подтвердил эту версию, но она обросла множеством легенд, баек и мемов. Артём до сих пор является объектом шуток из-за недоказанного эпизода с кражей денег. Так или иначе, место в составе он потерял. В конце лета его арендовала «Томь».

Там под руководством главного тренера Валерия Непомнящего Дзюба стал получать постоянное место в стартовом составе и по-новому раскрылся, успешно заменив ушедшего в «Зенит» главного бомбардира томичей Сергея Корниленко.

— Это его работа, он центральный нападающий, который обязан забивать, — напомнил «Известиям» Валерий Непомнящий, работавший с Дзюбой в Томске в 2009-2010 годах. — Думаю, с момента нашей совместной работы в «Томи» Артём прибавил как футболист и стал лучшим. Тогда он был одним из нападающих, а теперь он один из лучших, если не лучшим в российском футболе. В человеческом плане, мне кажется, Дзюба каким был, таким и остался. Просто его амбиции сейчас гораздо выше. От него требуют большей отдачи, и он использует свои качества на все 100%.

Вторая ссылка в Сибирь и триумф в «Спартаке»

Подготовительные сборы перед чемпионатом-2010 Дзюба провёл в «Спартаке», но в начале сезона опять вернулся в «Томь», где уже вернулся из аренды Корниленко. Обоих Непомнящий смог совместить на поле, а Дзюба за этот сезон забил десять мячей.

— По фактуре они похожи друг на друга, — пояснил Непомнящий. — Но, если Корниленко — это игрок створа ворот, который играет с последним защитником, должен напрягать центральную зону, то Дзюба мог уходить на фланг, в глубину. У него есть хорошие качества, проявившиеся уже тогда: он умел продолжить игру, на нём не разрывалась атака. Артём взаимодействовал с партнёрами, знал, как продолжить атаку, а не только хорошо цеплялся за мячи. В этом смысле он отличался от Сергея. При этом использовать момент и забить Дзюба умел и раньше, ещё с юношеского уровня.

Начался длинный переходный чемпионат страны-2011/2012. Он проходил в два этапа и в течение полутора лет. Дело в том, что тогда происходил переход с системы «весна-осень» на систему «осень-весна». Дзюба вернулся в «Спартак», где уже усиленно ходили слухи о его конфликте с Карпиным, начавшемся после инцидента с Быстровом, который отправился в родной «Зенит» сразу после изгнания Артёма в первую томскую аренду.

По сведениям источников «Известий» в клубе, на том, чтобы задействовать Дзюбу в составе настоял лично владелец «Спартака» Леонид Федун, симпатизировавший одному из самых ярких красно-белых воспитанников. Артёму пришлось конкурировать с похожим по фактуре высокорослым нигерийским нападающим Эммануэлем Эмменике.

Игра команды в том сезоне часто оставляла желать лучшего, по её качеству было много вопросов к Карпину, но за счёт самоотдачи спартаковцы часто добивались побед. Дзюба не всегда проходил в состав, но старался пользоваться каждым шансом, в результате чего забил 11 голов и сделал восемь голевых передач в 41 матче. И стал одним из главных творцов довольно неожиданного выигрыша серебряных медалей — пожалуй, главного пока достижений в тренерской карьере Карпина.

После этого Валерий Георгиевич сосредоточился на должности генерального директора, а на посту главного тренера его сменил знаменитый испанец Унаи Эмери. Через полгода всё закончилось крахом. Унаи уволили, Дзюба его вслед обозвал «тренеришкой», породив ещё один вечный мем, который особенно жёстко ему припоминают после успехов Эмери, выигравшего четыре Лиги Европы с «Севильей» и «Вильярреалом».

Главным тренером вновь стал Карпин. Он лишился должности генерального директора, но на этом месте оказался его давний соратник Роман Асхабадзе. В дальнейшем Дзюба говорил в интервью «Спорт-Экспрессу», что оба пытались его выдавить из клуба. А в 2013 году Артём ушёл в аренду в «Ростов», став в его составе одним из лучших бомбардиров чемпионата (17 голов) и выиграл первый трофей в карьере — Кубок России-2014.

К этому моменту он уже сыграл несколько матчей в сборной и даже был в предварительной заявке на чемпионат Европы-2012, но в последний момент Дик Адвокат исключил его из списка. Фабио Капелло долгое время не рассматривал Дзюбу в национальную команду и подвергался жёсткой критике за то, что не взял его на чемпионат мира-2014.

«Зенит» и сборная

Вернувшись из ростовской аренды в «Спартак», где уже не было Карпина, но был Асхабадзе, Артём хорошо начал сезон под руководством Мурата Якина, но затем внезапно потерял место в составе. Позже выяснилось, что у красно-белых и футболиста тяжёлые переговоры по новому контракту, вышедшие на грань конфликта.

Футболистом стал интересоваться «Зенит». И зимой 2015 года было объявлено, что с лета Артём переезжает в Питер. Особым унижением для «Спартака» было то, что контракт форварда истекал, и один из самых ярких воспитанников уходил к заклятому врагу совершенно бесплатно. Этого большая армия фанатов красно-белых до сих пор не может простить Дзюбе, что в дальнейшем срикошетило на репутацию сборной России, когда Артём стал в ней ключевым игроком.

В первый сезон в «Зените» под руководством Андре Виллаша-Боаша Дзюба много забивал в Лиге чемпионов с передач Халка, и команда выиграла пять матчей из шести в группе, проведя свой лучший розыгрыш в этом турнире. Но в течение трёх лет питерцы не могли стать чемпионами при Виллаше-Боаше, Мирче Луческу и Роберто Манчини. Более того, они не попадали даже в Лигу чемпионов.

Дзюба ярко играл при Луческу, а при Манчини у него случился конфликт. К этому моменту форвард съездил со сборной под началом Леонида Слуцкого на провальный Евро-2016, при загадочных обстоятельствах пропустил домашний Кубок конфедераций-2017 и не мог найти общий язык со Станиславом Черчесовым.

Весной 2018 случился перелом в карьере. Аренда в тульский «Арсенал», успешный матч против «Зенита», возвращение в сборную и совместный с Черчесовым триумф на домашнем чемпионате мира в виде выхода в четвертьфинал. Затем были три чемпионства с «Зенитом» при Сергее Семаке, во время которых Дзюба был лидером по результативности в национальном первенстве. Но при первых же неудачах Дзюба и Черчесов попали под огонь критики, который снёс тренера с его поста после проваленного минувшим летом чемпионата Европы.

С тех пор Артём не играл за сборную, которую возглавил, как принято считать, его заклятый враг Карпин. Он вносил Дзюбу в расширенный список на октябрьские матчи, но форвард отказался, сославшись на неважную форму. Мало кто поверил в эти объяснения, и футболист подвергся хейту ещё и за это. После матча с «Динамо» он отписался от страницы сборной России в инстаграме. Возможно, он больше не сыграет за национальную команду, в которой забил 30 голов, повторив рекорд Александра Кержакова.

— Артём тем и отличается, что любые вызовы, которые его преследуют, он использует максимально эффективно для себя, — добавил Валерий Непомнящий. — Его мотивирует то, что нужно доказывать в любых ситуациях свою состоятельность. Такова черта характера Дзюбы — в сложных ситуациях не опускать руки. Думаю, он так и продолжит дальше. В том числе и в нынешней непростой для себя ситуации. Чему доказательство то, что сейчас, не имея места в стартовом составе «Зенита», Артём при каждом выходе на замены находит возможности забить.

До сих пор существуют споры, чьи достижения более весомы — Дзюбы или Веретенникова, который основную часть своих голов забил в 1992-1999 годах в составе волгоградского «Ротора», тогда одного из лидеров отечественного футбола, а в 2001-2002 гг. трижды отличился за саратовский «Сокол».

— Веретенников — особая фигура в советском и российском футболе, — резюмировал Непомнящий. — Ему непросто было быть лучшим бомбардиром в «Роторе». Да, они боролись за чемпионство, но Олег всё равно выделялся своей результативностью. И его рекорд — удивительное событие в нашем футболе. Правда, жаль, что у него не получилось в сборной в отличие от Дзюбы. И я бы сказал, что Артём играл и играет в более конкурентном чемпионате, чем был в 1990-е. Тогда была существенно большая разница в классе между лидерами и аутсайдерами. Четыре-пять команд слишком явно превосходили остальных. «Ротор» в том числе. Поэтому забивать было проще. Но Веретенников всё равно заслуженно имел такую статистику, особенно благодаря блестящей левой ноге, которой он много забил со штрафных дальними ударами. Но здесь надо подчеркнуть, что Дзюбе было сложнее, тем и ценен его рекорд.

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, но вскоре может превзойти статистику лучших людей времён СССР. Он уже делит четвёртое место с Сергеем Соловьёвым (144 гола). У идущего третьим Никиты Симоняна 145 голов, у занимающего второе место Александра Пономарёва — 153. Лидирует же Олег Блохин (211 гол).