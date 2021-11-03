Кьеза-элемент: как «Зенит» проиграл в гостях «Ювентусу»

Петербургский «Зенит» почти лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. 2 ноября вечером подопечные Сергея Семака проиграли в гостях туринскому «Ювентусу» со счетом 2:4. Таким образом, за два тура до конца группового этапа итальянский коллектив стал недосягаем для российской команды. «Зенит» отстает от «Ювентуса» на шесть очков и даже в случае двух побед в оставшихся матчах и двух поражений «Старой синьоры» лишь поравняется с ней по баллам, но всё равно будет ниже из-за проигрышей в личных встречах. Догнать «Челси» после выездной победы английского клуба над шведским «Мальмё» (1:0), случившейся в этот же день, 2 ноября, тоже будет крайне тяжело . От синих «Зенит» отстает на те же самые шесть очков.

Снова без Дзюбы

Как и ожидалось, Семак оставил на скамейке запасных нападающего Артема Дзюбу , который удачно выходил на замены в двух самых недавних играх чемпионата России — против московских «Спартака» (7:1) и «Динамо» (4:1). В стартовом составе он в последний раз появлялся чуть менее двух недель назад — в предыдущем матче против «Ювентуса», проигранном «Зенитом» со счетом 0:1.

После травм в строй вернулись нападающий Малком и защитник Данил Круговой, но их было решено поберечь, оставив на лавке. Стартовый состав же оказался довольно стандартным для сине-бело-голубых образца последних недель . Место в воротах занял Станислав Крицюк. На позициях трех центральных защитников играли Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков и Деян Ловрен. Фланги закрыли Вячеслав Караваев слева и Алексей Сутормин справа, а опорную зону — Вильмар Барриос. Под нападающим вышли Клаудиньо и Андрей Мостовой, а единственным форвардом с первых минут был Сердар Азмун.

Кьеза-элемент-1 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Marco Alpozzi

По-прежнему Семак не мог рассчитывать на хавбеков Далера Кузяева и Дугласа Сантоса , не игравших в последних матчах по причине травм. Напомним, что еще один полузащитник, Магомед Оздоев, с лета восстанавливается после повреждения крестообразных связок и вернется в строй только в зимний перерыв.

В первые минуты «Зенит» достаточно спокойно оборонял свои ворота и даже предлагал контригру, сделав несколько вылазок в штрафную площадь соперника. Особенно старался Андрей Мостовой, хорошо действовавший в прессинге, а также совершивший несколько неплохих передач атакующим игрокам своей команды. Правда, до ударов по воротам дело не дошло.

«Ювентус» же с восьмой по десятую минуту всего ненамного активизировался впереди — и тут же создал три крайне опасных момента. Сначала после прострела с левого фланга Ярослав Ракицкий неудачно вынес мяч прямо на Федерико Бернардески, который свободно ударил с угла вратарской. Но голкипер «Зенита» Станислав Крицюк своевременно вышел к оппоненту и отразил атаку итальянского полузащитника.

Однако на этом хозяева не остановились. В следующие две минуты Пауло Дибала отлично бил из-за пределов штрафной. В первом случае мяч попал в штангу, а вот во втором — в сетку ворот. Так «Юве» повел 1:0 .

На 18-й минуте преимущество итальянского клуба могло удвоиться, но после прохода Дибалы и прострела на Альваро Морату испанец пробил выше ворот.

Кьеза-элемент-2 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Marco Alpozzi

К середине первого тайма хозяева чуть сбавили обороты и даже позволили «Зениту» несколько раз подойти к своей штрафной. Но опасных моментов туринцы не допускали. Тем неожиданней было то, как на 27-й минуте питерцы сравняли счет, ничего для этого не сделав. Караваев прострелил с левого фланга, и Леонардо Бонуччи в этой безобидной ситуации срезал мяч в свои ворота, отправив его головой по красивой дуге свечой за шиворот голкиперу Войцеху Щенсны .

Тогда «Юве» снова активизировался и прижал «Зенит» к его штрафной, до конца тайма постоянно угрожая воротам. Во многом этому способствовала нервозность действий защитников российской команды и Крицюка. Первые несколько раз ошиблись в простых передачах, а вратарь, когда было опасно, неуверенно отбивал мяч. Тем не менее питерцы продержались до перерыва.

Двойной пенальти

В первые 10 минут второго тайма положение казалось относительно спокойным для «Зенита». Поэтому таким обидным для него стал пенальти на 57-й минуте , привезенный, казалось бы, в рядовой ситуации, когда Клаудиньо в штрафной своей команды наступил на ногу прошедшему с левого фланга Федерико Кьезе. Дибала пробил с точки мимо ворот, но радость сине-бело-голубых была недолгой: судья зафиксировал забег Барриоса и Ловрена в штрафную до удара и назначил перебить пенальти. Со второго раза Дибала отправил мяч точно в угол ворот .

Тут же Семак сделал двойную замену, выпустив Малкома вместо Караваева и Кругового вместо Мостового. На 67-й минуте это привело к опасному удару Клаудиньо в ближний угол — но Щенсны отбил на угловой. Тут же польскому голкиперу пришлось снова потрудиться после удара Малкома из-за пределов штрафной, но Войцех и в этот раз был надежен.

«Юве» ответил ударом Кьезы выше ворот с близкого расстояния после скидки Уэстона Маккенни. Шла 72-я минута, и Семак начал готовить выход на замену Дзюбы. Но до нее пришлось ждать две минуты, пока не произойдет остановка игры. За это время хозяева уничтожили «Зенит».

Сначала после обреза на своей половине поля сине-бело-голубые позволили Маккенни уйти в контратаку и пробить из опасной позиции, но американский футболист попал в перекладину. А в следующей атаке Кьеза вошел в штрафную, переиграл Ловрена и послал мяч в дальний угол ворот Крицюка. И только после этого Дзюба вышел вместо Ракицкого . Кроме того, Александр Ерохин заменил Клаудиньо.

«Зениту» это не помогло, а вот «Юве» на 82-й минуте еще раз деклассировал развалившуюся оборону питерцев. Альваро Мората после заброса в штрафную оказался совершенно один перед Крицюком и без особых проблем переиграл вратаря .

Правда, на второй компенсированной минуте матча гол «Ювентусу» забил Сердар Азмун. В итоге 2:4 .

— На мой взгляд, «Зенит» играл неплохо, просто некоторые футболисты выпали из игры, — заявил «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко . — Не знаю, что случилось с Венделом, но он столько наошибался, что был худшим среди тройки людей, постоянно что-то привозивших. Двое других — это Ловрен и Чистяков. Правда, их ошибки были более критическими и трагичными, поскольку эти ребята играют ближе к воротам. Но всё могло закончиться более благополучно для «Зенита» — до того, как один испанский товарищ сначала придумал пенальти, а потом — его перебитие . Питерцы могли на жилах выстоять, а то и забить второй гол. Сделали же они это в конце. Однако многое решили два момента: перед одним пропущенным мячом игрок «Зенита» получает по зубам, следует опасный момент — пенальти, а затем Малком получает по ногам, и снова опасный момент — гол. Что за судья… В остальном же — трудно набирать очки с «Ювентусом», когда три игрока выпадают из игры . Вендел совсем не вписался, а с Ловреном пора расставаться, поскольку не бывает матча, чтобы он не привозил один-два опасных момента. Чистяков же просто не тянет уровень противостояния с таким соперником и играет как может.

— Ну и надо отметить блестящую игру Дибалы и Кьезы , которые поймали кураж и фактически в одиночку решили большинство ситуаций, — оценил Андрей Червиченко игру «Ювентуса». — Они разорвали оборону питерцев. Особенно Кьеза в эпизоде с третьим голом, когда он на два шага ушел от Ловрена как от стоячего.