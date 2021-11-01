Едут одни старики: кто сыграет в решающих матчах квалификации ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным объявил состав команды на решающие матчи квалификации чемпионата мира-2022 с Кипром и Хорватией в ноябре. В списке 29 футболистов, из новых лиц — форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев, а также молодые вратари Никита Хайкин («Буде-Глимт») и Илья Лантратов. В остальном в национальной команде проверенные ребята , что неудивительно, учитывая важность двух предстоящих матчей. За исключением Артема Дзюбы — кандидатура форварда «Зенита» в этот раз не рассматривалась, подчеркнул Карпин.

Без Кузяева

Из расширенного состава недельной давности пропали 12 человек: вратарь Сослан Джанаев, защитники Арсен Адамов, Даниил Круговой, полузащитники Денис Глушаков, Роман Ежов, Константин Марадишвили, Дмитрий Полоз, Далер Кузяев, Александр Черников, Максим Мухин, форварды Константин Тюкавин и Гамид Агаларов. Явной и существенной потерей из них можно считать только травмированного Кузяева. Он и в роли капитана при Карпине в одной встрече выступал, и всегда дает такой большой объем работы, так что зенитовца, конечно, будет не хватать. Но без травм и дисквалификаций в футболе не бывает.

— Кузяев — ключевой игрок, это большая потеря для нас, — подчеркнул на пресс-конференции главный тренер . — Скорее всего, он никак не сможет помочь из-за травмы. Общались и с ним, и с доктором. Если вдруг к матчу с Хорватией он успеет восстановиться, мы его вызовем. Но информация такая, что вряд ли он сможет приехать.

Зато, например, снова в строю Александр Головин . И будем верить, что в оставшихся двух играх «Монако» Александр вновь не получит повреждений — что-то они лидера сборной замучили.

Едут одни старики Александр Головин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Нет Кузяева, зато есть Головин, так что здесь такой обмен произошел, ничего страшного, — отметил в беседе с «Известиями» экс-капитан сборной России Александр Мостовой. — Со Словакией и Словенией играли без Головина, был результат, и никто не вспомнил о его отсутствии. Сейчас, если будут победы, то про Кузяева тоже никто не вспомнит.

Схожее мнение высказал и бывший тренер сборной Борис Игнатьев.

— Жаль, что нет Кузяева, — заметил опытный специалист — На мой взгляд, этот игрок способен закрыть несколько позиций, игрок с хорошим объемом и с определенной игровой культурой. Есть смысл порадоваться за Александра Головина, он один из тех немногих, которые отвечают всем требованиям футболиста, умеющего делать не только результат, но и выстраивать направление командных действий.

Логичен и выбор голкиперов, который считается прерогативой тренера вратарей Виталия Кафанова.

— Понятно, что Гильерме и Сафонов будут бороться за место в основе, а Хайкина и Лантратова будут тестировать в плане перспективы на дальнейшую жизнь нашей команды , — продолжил Борис Игнатьев. — Им будет дан импульс и толчок развития. Правильный подход, когда смотрят на этих игроков и влияют на их развитие.

Кто будет забивать?

Самой же обсуждаемой темой по итоговому списку традиционно стали нападающие. Нет, на сей раз речь не о Дзюбе, который сам вычеркнул себя из числа кандидатов отказом приезжать на октябрьский сбор. Хотя Артем с тех пор продолжил забивать, добавив на свой лицевой счет еще три гола. Столько же на этом двухнедельном отрезке у молодых Агаларова и Тюкавина. Однако форварды «Уфы» и «Динамо» отправятся в молодежную сборную, а в первой останутся Смолов, Заболотный и Сергеев. У каждого с середины октября лишь по одному мячу.

— Меня не удивило отсутствие Агаларова, он только один раз был в расширенном списке национальной сборной, — продолжил Александр Мостовой. — Ставить человека без опыта на решающие матчи не правильно. Он продолжит набираться опыта в молодежной сборной. То же самое касается и Тюкавина. Все в сборных делается сообща. Пока эти футболисты больше нужны молодежке.

Едут одни старики Гамид Агаларов Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Действительно, время Агаларова и Тюкавина наверняка еще придет. Пока же они отправятся в молодежную сборную вместе с Марадишвили и Мухиным, также выпавшими из расширенного списка. И для Михаила Галактионова это огромное подспорье. Его ведь в ноябре тоже ждут решающие встречи отбора на Евро — со Словакией и Испанией.

Выбор Карпина в линии нападения вызвал у Бориса Игнатьева вопросы.

— Вызов Сергеева не совсем понятен, в последней игре он меня разочаровал , — отметил эксперт. — Так и не понял, то ли он находился в эйфории после попадания в расширенный список, то ли это игрок, который не готов играть на самом высоком уровне. Если он продолжит в том же духе, то потеряет место в основе «Крыльев». Смолов, наверное, по делу в сборной, хоть и мало забивает в последнее время. Заболотный тоже, только все это не очень высокий уровень игроков, которые способны конкурировать с лучшими европейскими сборными. С хорватами на выезде с такими нападающими будет крайне тяжело. Мог бы помочь Дзюба, но все знают сложившуюся ситуацию.

Тут же в адрес Карпина посыпались обвинения в предвзятости по отношению к молодым, в зашоренности и консервативности. Весь тот критический набор, к которому за пять лет так привык Станислав Черчесов. Одна тема Федора Чалова чего стоит. Но как была понятна логика предыдущего тренера, который омолаживал состав эволюционным, а не революционным путем, так можно понять и аргументы нынешнего.

Едут одни старики Валерий Карпин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«В бой идут одни старики», — объяснил свое решение Карпин. Важно при этом, что наставник уже посмотрел в тренировочном процессе сборной и Агаларова, и Тюкавина. Динамовец даже дебютировал — на Кипре . Если бы молодые нападающие за это время показали, что заметно круче ветеранов — наверняка снова оказались бы в деле. А при прочих равных любой тренер скорее сделает выбор в пользу футболиста, проверенного стрессовыми ситуациями, имеющего опыт выступлений в сверхответственных матчах, чем начнет экспериментировать. Рисковать в матчах с Кипром и Хорватией нельзя — выбор Карпина понятен.

— Был ли я чем-то удивлен, когда увидел итоговый список футболистов сборной России на матчи с Кипром и Хорватией? Нет, конечно, — подытожил Александр Мостовой. — Это ведь приблизительно тот же набор игроков, который был со Словакией и со Словенией. Многие удивились по поводу вызова Романа Зобнина, но он давно в сборной . Да, он сейчас не в лучших кондициях, но опыт может помочь. Хотя бы в тренировочном процессе. Все-таки на поле выходит 11 футболистов, а тренироваться будут почти 30.