«Если вы думаете, что отмена лимита перевернет ситуацию, вы ошибаетесь»

В октябре исполнится год с момента назначения главным тренером московского «Динамо» Сандро Шварца. За это время немецкий специалист снискал популярность в России благодаря яркой игре своей команды с множеством моментов и доверию к молодым футболистам — в первую очередь 18-летнему полузащитнику Арсену Захаряну и 19-летнему нападающему Константину Тюкавину, ставшими одними из лидеров бело-голубых. После десяти туров «Динамо» идет на втором месте в чемпионате России и впервые за долгие годы имеет неплохие шансы побороться за медали РПЛ. В интервью «Известиям» 42-летний Сандро Шварц рассказал о работе с динамовской молодежью и сотрудничестве с легендарными Юргеном Клоппом и Томасом Тухелем, а также поделился мнением о предлагаемых РФС реформах российского футбола.

— Следили за дискуссиями вокруг реформ? Как вам идея об изменении структуры чемпионата России в РПЛ?

— Да, я как тренер «Динамо» слежу за этой ситуацией. Я приверженец классической структуры футбольных чемпионатов, когда они проводятся в два круга без игр плей-офф. Для меня предпочтительный вариант — когда соперники играют дважды друг с другом за сезон. У всех команд равные шансы, лучший — чемпион. Кто хуже — выбывает. Но это мое мнение.

— Любимый аргумент сторонников перемен — зрелищность. Ведь командам уровня «Динамо» придется чаще играть с топовыми соперниками, что для зрителя интереснее.

— Мой опыт показывает, что формат, который есть, наиболее справедливый. Те матчи, которые «Динамо» сыграло, были очень тяжелыми. Каждую игру надо выиграть, показать лучшие качества. У каждой команды есть шансы на победу, а искусственно подводить чемпионат к другим форматам неправильно. У всех клубов должны быть равные шансы.

— Какая из команд Российской премьер-лиги за время работы в РФ производит на вас наибольшее впечатление? Конечно, кроме «Динамо», которое вы тренируете.

— Я бы не стал сравнивать. Все же я тренер «Динамо», мне надо следить за своей командой. Поймите правильно, наиболее важный аспект для меня — рост и развитие игроков, которые есть в нашем составе . Нам надо быть последовательными в своей работе , придерживаться наших принципов и идей.

— В чем главные отличия бундеслиги от РПЛ?

— Два компонента: высокая интенсивность и скорость в матчах. Если говорить о плюсах РПЛ, то в России есть много индивидуально сильных, хорошо технически оснащенных футболистов. В защитной линии у команд собраны хорошо обученные мастера. В любой игре ты можешь столкнуться с квалифицированной обороной, к которой нужно искать свои подходы.

— В России вас хвалят за зрелищный футбол, который с прошлой осени демонстрирует «Динамо». Но было и много потерь очков в матчах, где ваша команда переигрывала соперников по числу созданных моментов, которые слабо реализовывались. Например, в недавней встрече с «Локомотивом» (1:1). Почему так происходит?

— В первую очередь для меня как тренера важно, что такие моменты создаются. Чем их больше, тем больше шансов для реализации . Это вопрос времени. В тренировочном процессе мы максимально приближаем ситуацию к боевой. Чем больше будем отрабатывать реализацию на тренировках, тем легче нам будет в играх.

— В продолжение темы реформ: что скажете об идее убрать лимит на легионеров?

— Если вы думаете, что уберем лимит, у нас появится много легионеров и это сразу же полностью перевернет ситуацию с футболом в России, то вы ошибаетесь. Вопрос не только в лимите. Здесь нет односложного ответа. Надо принять уравновешенное решение, необходима золотая середина. Я бы смотрел на футбольное образование, которое футболисты получают в России. Необходимо подходить к вопросу комплексно и прежде всего обратить внимание на качество футбольных школ, образование футболистов. Это больше вопрос подхода клубов к стратегическим процессам.

— Сторонники лимита утверждают, что без него тренеры не будут доверять молодым российским футболистам. При этом вас часто ставят в пример как человека, который доверил место в старте Арсену Захаряну и Константину Тюкавину, открыв их не только для «Динамо», но и для сборной России. Если бы не было лимита, вы бы обратили на них внимание?

— Возраст не является камнем преткновения. В первую очередь я смотрю на качество игры и на стабильность. Неважно, сколько тебе лет, молод ты или нет. Качество игры стоит на первом месте. Можешь приносить пользу команде — будешь играть. Показываешь себя на тренировках — будешь играть.

— Нет опасений, что у Тюкавина и Захаряна может наступить «синдром второго сезона», когда против игроков находят футбольное противоядие и им тяжелее проявлять себя после яркого старта?

— У меня нет таких опасений. Качество игры приходит к любому игроку через упорную работу. Тренерский штаб делает всё, чтобы игроки стабильно показывали свои лучшие качества. У молодых игроков могут быть спады и падения. Но если они будут усердно тренироваться, то рано или поздно они достигнут того уровня, когда спады эти минимальны.

— По манере игры кого вам напоминают Тюкавин и Захарян?

— Честно скажу, не хочу называть имен. Не считаю правильным сравнивать. Каждый должен развивать свой собственный стиль. Есть многие компоненты, которые Тюкавину и Захаряну необходимо развивать. Всё в их руках. Мы им будем в этом помогать изо всех сил.

— Вы, как человек, который застал ранний этап тренерской карьеры Юргена Клоппа в «Майнце», наверняка знаете, как ему удалось добиться таких высот?

— В первую очередь доверие. Доверие — это тот фактор, который позволил Юргену добиться всего того, чего он добился. Ему доверяли. Доверяло руководство, футболисты, штаб. И он доверял людям. Второе — это открытость. Клопп полностью отдается работе, он открыт для всего нового, открыт людям. Это притягивает.

— В футбольном мире ходит много легенд о мотивационных фишках Клоппа. В «Майнце» у него были какие-то необычные приемы, чтобы зажечь игроков?

— Конечно, огромное множество. Клопп всегда руководствовался тем, что он чувствует. У него всё идет от сердца, от души. Многие вещи он не планировал заранее, а делал экспромтом. Это всегда чувствовалось и приносило свои плоды. Футболисты готовы были идти за ним, биться за тренера.

— Многие молодые тренеры рассказывают, что в опытном возрасте часто записывали те или иные моменты тренировок за действующими наставниками. Вы записывали что-то за Клоппом?

— Да, я делал записи. Подмечал для себя многие моменты. И именно наблюдая за Клоппом, я понял, что мне нравится эта работа. Но нужно отдать должное немецкой тренерской школе, которая дала мне фундамент, базис. Основные тренерские фишки я получил именно в процессе обучения в тренерской академии.

— В «Майнце» вы пересеклись и с Томасом Тухелем, когда он руководил основной командой, а вы — молодежной. Часто контактировали?

— Да, у нас было взаимодействие. Я получил тренерскую лицензию, а затем шесть недель проходил практику в «Майнце». Еще тогда Тухель подметил меня и пригласил на работу в клуб. И когда я стал тренером команды U-19, мы продолжили тесное общение. Мы и сейчас общаемся, переписываемся.

— Его как-то изменил триумф в Лиге чемпионов?

— Ну, мы общаемся всё же не каждый день (смеется). Но не думаю, что большие победы изменили его как человека. Томас — амбициозный тренер, который готов был ментально побеждать, хотел этого. У него большие цели, большие планы. Я всегда желаю ему только удачи.

— Сильно Клопп и Тухель отличаются друг от друга?

— Честно, не хотел бы их сравнивать. Они оба хороши.

— «Динамо» готово в этом сезоне бороться за чемпионство? Или пока рано говорить об этом?

— Рано говорить о том, что будет через восемь месяцев. Чемпионат длинный. Но мы пройдем этот путь с желанием показать максимум. Мы делаем акцент на каждодневной работе. Нам важно успешно проводить каждую тренировочную неделю, показывать максимум в конкретном матче. Каждый день мы работаем над ростом игроков. И поступательное движение приведет нас к результату. А каким он будет — увидим в конце сезона.