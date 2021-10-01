Брата два: команды Алексея и Василия Березуцких сразятся за топ-3

В очередном, 10-м по счету туре чемпионата России сразу несколько матчей вызывают особый интерес. Главной игрой уикэнда станет встреча ЦСКА и «Краснодара», ведь команды располагаются рядом в турнирной таблице — на пятой и четвертой строчках соответственно. У «армейцев» и «быков» равное количество очков (по 16), и победитель сразу же ворвется в тройку лидеров РПЛ. По-своему интересны также матчи «Динамо»–«Крылья Советов» и «Ахмат»–«Спартак».

ЦСКА–«Краснодар»

Помимо турнирных задач, что решают ЦСКА и «Краснодар», в их очной встрече есть еще одна — семейная — интрига. «Армейцев» возглавляет Алексей Березуцкий, а его брат Василий входит в тренерский штаб «быков». Наставник «Краснодара» Виктор Гончаренко, также работавший в ЦСКА, пропустит матч из-за дисквалификации. Руководить гостями с бровки будут Василий Березуцкий и еще один помощник Гончаренко — Александр Ермакович.

До недавнего времени братья Березуцкие вместе работали в ЦСКА. В апреле Василий покинул армейский клуб и перебрался в «Краснодар», куда его позвал как раз Гончаренко. Спустя пару месяцев ЦСКА возглавил Алексей Березуцкий. А летом стало известно, что Алексей звал Василия обратно в ЦСКА, но тот ответил отказом. «Сильного энтузиазма я у него не увидел», — сказал тогда главный тренер армейцев.

ЦСКА подходит к встрече с «Краснодаром» практически без потерь. Давно травмированы защитники Бруно Фукс и Хордур Магнуссон, получил мышечное повреждение Виктор Васин. В остальном состав москвичей обещает быть оптимальным, чего нельзя сказать о «Краснодаре»: пропустят матч из-за дисквалификации Урош Спаич и Александр Черников, восстанавливаются от травм Александр Мартынович, Сергей Петров, Эдуард Сперцян и Вандерсон.

— Оба клуба сейчас в очень хорошей форме, честно говоря, сложно выделить фаворита, — поделился мнением с «Известиями» экс-голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин. — ЦСКА с молодым новым тренером выглядит вполне боеспособно и может навязать свою игру сопернику. Но «Краснодар» тоже в полном порядке. Предположу, что будет боевая ничья 2:2.

Исторически ЦСКА — крайне сложный противник для «Краснодара», что также подогревает интерес к предстоящей игре. В последних 10 матчах «армейцы» одержали четыре победы, еще четыре матча завершились вничью. Последний успех «Краснодара» в матче с ЦСКА случился в апреле 2019 года (2:0).

— Всегда матчи между этими командами проходят зрелищно и увлекательно, — отметил в разговоре с «Известиями» шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов. — Часто бывает много красивых голов. Как болельщику мне бы очень хотелось увидеть зрелищный футбол, с обилием голов. Команды сейчас на ходу, поэтому всё реально.

«Динамо»–«Крылья Советов»

В прошлом туре самарцы потерпели обидное поражение в гостях от «Зенита» (1:2). «Крылья» временами смотрелись здорово, забили первыми, но не смогли удержать преимущество. К тому же есть большие вопросы к пенальти, который в конце матча заработал для своей команды Артем Дзюба.

В этом плане встреча с «Динамо» должна стать для «Крыльев» определяющей: будут ли они бороться исключительно за выживание, или вправе рассчитывать на более высокие места? Пока самарцы не так далеко ушли от зоны вылета — 10-е место и всего четыре очка отрыва.

— «Динамо» в этом сезоне выглядит одним из самых мощных клубов за последние годы и заслуженно находится вверху турнирной таблицы, — считает бывший вратарь «Локо» и сборной России Руслан Нигматуллин. — Сопернику будет достаточно сложно что-то противопоставить, я уверен в победе «Динамо» 2:0.

«Динамо» действительно выглядит мощно и полностью заслуживает второго места, на котором сейчас находится. До лидирующего «Зенита» — всего четыре очка. Бело-голубые потеряли баллы в играх с «Ахматом» и «Нижним Новгородом», и в матче с «Крыльями» они будут максимально заряжены на победу. Конечно, если «Динамо» хочет быть реальным претендентом на чемпионство, о чем многие сейчас говорят.

— «Динамо», по моему мнению, сейчас в очень хорошей форме, — продолжил Валерий Кечинов. — На первых ролях там сейчас талантливые российские футболисты: Захарян, Макаров и Фомин. Парни уже делают результат и помогают своей команде бороться за чемпионство. Думаю, они будут фаворитами в матче с «Крыльями» и должны побеждать на своем поле. Главное, чтобы не подвела реализация.

«Ахмат»–«Спартак»

Красно-белые играют нестабильно, поэтому каждый их матч интересен. Тем более когда они едут в гости к «Ахмату», где практически всегда и всем непросто. За последний год в Грозном потеряли очки «Динамо», «Краснодар», «Зенит», «Локомотив», «Рубин» и в том числе «Спартак».

— «Ахмат», победив в последнем туре, думаю, наполнен сейчас позитивом, им нужна победа, — сказал Нигматуллин. — «Спартаку», в свою очередь, три очка также очень нужны. У красно-белых вообще творится что-то невообразимое, поэтому, думаю, что «Спартак» в этом матче уступит. Минимально, 0:1.

Команда Руя Витории наверняка будет уставшей в матче с «Ахматом», ведь ей предстоит играть через два дня на третий. На неделе красно-белые выдержали выезд к «Наполи» в Лиге Европы, где одержали сенсационную победу (3:2).

Несмотря на всю привычную мощь «Ахмата» дома, в этом сезоне они одержали всего две победы на своем поле — над «Динамо» и тульским «Арсеналом». Еще две встречи грозненцы дома проиграли («Сочи» и «Краснодару»).

«Ахмат» считается сложным соперником для «Спартака», при этом на счету красно-белых семь побед в последних 10 матчах с грозненцами. Последний раз «Ахмат» выигрывал у «Спартака» в сентябре 2018 года, причем в гостях (2:1). Дома же грозненцы не обыгрывали красно-белых почти шесть лет — с ноября 2015 года.

— «Спартаку» будет очень тяжело, — считает Валерий Кечинов. — Играть в Грозном в принципе всегда непросто, какое бы место ни занимал «Ахмат» в турнирной таблице. Тем более после матча с «Наполи» в Лиге Европы красно-белые наверняка будут измотаны как физически, так и эмоционально. Поэтому ничья будет хорошим результатом для подопечных Витории. Хотел бы ошибаться.

Кроме матчей, перечисленных выше, в 10-м туре РПЛ также состоятся следующие встречи: «Рубин»–«Нижний Новгород», «Арсенал»–«Химки», «Уфа»–«Урал», «Зенит»–«Сочи» и «Локомотив»–«Ростов».

— «Ростов» оказался в очень сложной ситуации после отставки Семина, — заключил Валерий Кечинов. — Да и по игре команда очень неубедительна, руководство не смогло найти адекватные замены ушедшим. Я думаю, «Локомотив» здесь должен выигрывать. Спрогнозирую счет 2:0.

Поигравший в «Локо» Руслан Нигматуллин с точностью до гола солидарен с прогнозом бывшего спартаковца.

— «Локомотив» достаточно хорошо выглядит сейчас, но, возможно, команда будет уставшей после участия в еврокубке, перелетов, — считает он. — «Ростов» в этом сезоне откровенно слабо выглядит, и вряд ли ростовчане что-то смогут противопоставить мощному «Локомотиву», который играет дома, обладает более сильным составом и более стабильной игрой. Думаю, московский клуб уверенно победит — 2:0.

Последний раз «Ростов» побеждал 22 августа, в гостях обыграв «Нижний Новгород». После этого ростовчане дважды сыграли вничью и потерпели три поражения. В том числе от клуба ПФЛ «Чайки», потеряв шансы на продолжение борьбы за Кубок России.