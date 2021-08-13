Командный незачет: почему российские клубы провались на Еврокубках

На этой неделе ни один российский клуб не смог победить в футбольных еврокубках . «Рубин» и «Сочи» вылетели из квалификации Лиги конференций, а «Спартак» закончил свое выступление в Лиге чемпионов. Теперь у России осталось всего три представителя на международной арене. Тот же «Спартак» вместе с «Локомотивом» в сентябре стартуют на групповом этапе Лиги чемпионов. В нем также примет участие «Зенит».

«Драматичная игра»

Казанцы казались фаворитами в паре «Рубин» — «Ракув». Цена главной звезды «Рубина» Хвичи Кварацхелия превышает совокупную стоимость всей команды «Ракува». Но это не помогло коллективу Леонида Слуцкого. В первом матче они сыграли в нулевую ничью с поляками, дома показали аналогичный результат.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид Игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия (слева) и игрок «Ракува» Фран Тудор в матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА 2021/22

Сильнейшего выявляли в дополнительное время. Все шло к серии пенальти. Но на 106-й минуте был удален защитник казанцев Илья Самошников, а уже на 111-й минуте отличился нападающий «Ракува» Владислав Гутковский. У «Рубина» был уникальный шанс, чтобы сравнять счет. На последней минуте казанцы заработали пенальти, но новичок команды Сеад Хакшабанович не реализовал его. «Рубин» вылетел на первой же для себя стадии Лиги конференций.

— В каком состоянии игроки? Они вымотаны. Планы? Мы пять минут назад проиграли драматичную игру. У меня такой драматичной игры не было никогда в жизни . И если вы можете, вися над пропастью, планировать свой отпуск, я вам сильно завидую, — заявил тренер казанцев Леонид Слуцкий после матча.

Сказочно не повезло

Клуб «Сочи» в этом сезоне дебютировал в еврокубках. У них был более статусный соперник — белградский «Партизан» . Но это не помещало «Сочи» сыграть достойнее, чем «Рубин», хотя итог тот же: южане тоже вылетели из Лиги конференций.

«Партизан» очень агрессивно играл дома. Тем не менее, «Сочи» открыл счет. Сербам удалось сравнять, но команда Владимира Федотова восстановила преимущество. В самой концовке матча «Партизан» опять забил. Первый матч закончился ничей — 1:1 и, если бы не отмененное правило «выездного гола», то южане прошли бы дальше . Но с этого сезона регламент изменился — матч продолжился дополнительным временем. Команды дотянули до серии пенальти, где сильнее оказались сербы.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив Игровой момент в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 между ФК «Сочи» (Россия, Сочи) и ФК «Партизан» (Сербия, Белград)

— Я не считаю, что «Сочи» с «Рубином» вчера плохо выступили, — заявил «Известиям» функционер, бывший владелец «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко. — Двум командам просто сказочно не повезло. У казанцев было две штанги и не забитый пенальти на последней минуте. Еще есть вопросы по красной карточке Самошникова. Первая желтая карточка была показана просто так, судья придумал ее. «Сочи» пропустил гол на последних секундах. Думаю, что выступление не провальное. Не повезло, бывает, нужно забывать об этом и идти бороться в чемпионате.

Не европейский уровень

В начале недели свою квалификационную игру проиграл «Спартак» . Он второй раз уступил «Бенфике» (0:2, 0:2) и лишился шансов сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.

— Посмотрите на нас, на наш состав , — заявил журналистам защитник красно-белых Николай Рассказов. — У нас только те, кто играл в сборной, имеют европейский уровень, а тех, кто выступал в Лиге чемпионов, у нас можно пересчитать по пальцам. Нет опыта, нет мастерства, чтобы соответствовать. Когда говорили, что пройдем «Бенфику», это было смешно.

Командный незачет Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 между ФК «Бенфике» (Португалия, Лиссабон) и ФК «Спартак» (Россия, Москва) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кажется, в дальнейшие перспективы «Спартака» не верили даже молодые футболисты . Получается, что для нового поколения игроков становится нормой то, что наши клубы не способны конкурировать в Европе.

«Спартак» автоматически отправился в групповую стадию Лиги Европы. Там его уже ждет «Локомотив» . Красно-белые при жеребьевке будут посеяны в третью корзину, а «железнодорожники» во вторую. То есть, скорее всего, каждая команда получит одного-двух соперников очень высокого уровня.

Без радужных перспектив

«Зенит», как чемпион страны прошлого сезона, попал сразу в группу Лиги чемпионов. Но из-за того, что Россия упала в таблице коэффициентов УЕФА, петербуржцы лишились посева в первую корзину при жеребьевке. Они оказалось в третьей. Таким образом, среди потенциальных соперников чемпионы европейских топ-лиг: «Манчестер Сити», «Атлетико», «Бавария», «Лилль», «Интер», «Спортинг», а также победитель Лиги чемпионов «Челси» и Лиги Европы «Вильярреал».

— Я уже не знаю, что можно ожидать от наших команд в еврокубках, — заявил «Известиям» бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили. — Вчера было очень обидно за «Рубин» и «Сочи». У «Спартака» и «Локомотива» наблюдается спад. В Лиге Европы может случиться все, что угодно. Радужных перспектив у нас нет. «Зенит» снова выигрывает всех у нас в чемпионате. Посмотрим, смогут ли они показать что-то в Европе с достойными командами. Надеюсь, что провала не будет, как в прошлом году.

Еще недавно мы боролись с Португалией за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, а сейчас опустились на девятую строчку. После провала на этой неделе Россию обогнала Шотландия. Если ситуация не исправится в ближайшее время, то мы потеряем свою единственную прямую путевку в групповую стадию Лиги чемпионов.