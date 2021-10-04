Выезды за гранью: почему в РПЛ стало так мало домашних побед

Чемпионат России по футболу ушел на второй в сезоне двухнедельный перерыв, связанный с играми сборных. 10-й тур завершил первую треть турнира и прошел под знаком успеха гостевых команд. Особенно запомнились субботнее фиаско идущих в группе лидеров казанского «Рубина» и московского «Динамо», в родных стенах с минимальным счетом (0:1) проигравших двум волжским командам — «Нижнему Новгороду» и самарским «Крыльям Советов» соответственно. Мог в этот же день потерпеть поражение и московский ЦСКА, но его встреча с «Краснодаром» завершилась вничью (0:0). В воскресенье тенденцию продолжил даже лидер чемпионата — петербургский «Зенит», впервые в истории РПЛ потеряв очки в матче с «Сочи» (1:2).

ЦСКА–«Краснодар»

Игра на «ВЭБ Арене» могла стать первой очной встречей в качестве тренеров для самых знаменитых близнецов российского футбола — армейцев Алексея и Василия Березуцких. Оба завершили карьеру футболистов в 2018 году, после чего полтора года ассистировали Леониду Слуцкому в голландском «Виттесе», а затем вернулись в ЦСКА. Василий работал в тренерском штабе Виктора Гончаренко, а Алексей год трудился на менеджерской должности и минувшей зимой также вошел в тренерский штаб красно-синих.

Весной братья впервые за 20 лет оказались в разных организациях. Через две недели после увольнения Гончаренко из ЦСКА клуб покинул и Василий Березуцкий, который ушел помогать белорусскому специалисту в штабе «Краснодара», куда Гончаренко назначили через считаные недели.

Алексей Березуцкий остался в штабе ЦСКА при Ивице Оличе, а в июне сменил его перед самым началом подготовительных сборов. 8 мая, в предпоследнем туре прошлого чемпионата, ЦСКА Олича и «Краснодар» Гончаренко уже встречались друг с другом и Березуцкие находились на тренерских скамейках своих команд в качестве ассистентов.

Тогда ЦСКА победил 2:1. Это была первая встреча братьев по разные стороны баррикад с 13 апреля 2001 года, когда московское «Торпедо-ЗИЛ» Василия со счетом 2:0 обыграло новороссийский «Черноморец» Алексея. В субботу они могли пересечься как главные тренеры, пусть Василий и был бы в этой должности временной фигурой. Дело в том, что двумя турами ранее Гончаренко дисквалифицировали на две встречи за перепалку с судьями — встречи с «Сочи» (3:0) и ЦСКА он смотрел с трибуны.

Однако руководил командой не Березуцкий, а Александр Ермакович, поэтому 100-процентного противостояния команд братьев не получилось. Тем не менее встреча выдалась крайне увлекательной — с множеством борьбы и несколькими голевыми моментами, поэтому вряд ли кто-то разочаровался даже нулями на табло.

Омрачилось всё действо лишь на последних минутах, когда защитник ЦСКА Игорь Дивеев сыграл рукой в штрафной своей команды. Арбитр Владимир Москалёв не назначил пенальти, а работавший на ВАР Василий Казарцев не стал его поправлять. Это вызвало очередной судейский скандал, и эпизод на этой неделе придется разбирать Экспертно-судейской комиссии РФС. Но руководство судейского корпуса уже сняло Казарцева с работы на ВАР на воскресном матче «Ахмата» и «Спартака».

— Пенальти там был 100% — по-моему, даже ВАР не нужен, чтобы это понять, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко. — Но в целом ничья довольно закономерна. Мог победить ЦСКА, мог победить «Краснодар». На одних отрезках у армейцев было преимущество, на других — у команды Гончаренко. Мне вообще нравится, как стал играть при нем «Краснодар». Он всегда показывал яркий атакующий футбол, но при Викторе Михайловиче добавилась дисциплина и умение сыграть по счету. Остался открытый стиль, но исчезла бесшабашность, которая раньше мешала добиваться результата. Видимо, уроки тех неудач пошли игрокам на пользу, и сейчас уже просматривается стиль Гончаренко. ЦСКА мне тоже нравится, как играет. И в итоге получился довольно качественный матч.

«Рубин» – «Нижний Новгород»

А вот у казанского клуба продолжается агония. Летом подопечные Леонида Слуцкого стартовали в РПЛ с трех побед, но затем выиграли лишь одну встречу из девяти в чемпионате страны и Лиге конференций. Вылетев из еврокубков, они получили возможность сосредоточиться на внутреннем первенстве, но пока это не помогло.

Отчасти проблемы можно было списать на травмы лидеров — Хвичи Хварацхелии и Джордже Деспотовича. Но в сентябре оба вернулись в строй, а результаты, однако, не улучшились. В матче с «Нижним Новгородом» оба форварда оказались вне стартового состава. А по ходу первого тайма травму получил другой лидер команды — защитник Илья Самошников.

Сначала Слуцкий хотел заменить Самошникова на его коллегу по амплуа — крайнего защитника Владислава Игнатьева, но в итоге вместо Ильи вышел Хвичу, а на фланг Самошникова перевел Михаила Костюкова, почти никогда не игравшего на этой позиции.

В начале второго тайма в ворота «Нижнего» назначили пенальти. Бить пошел Кварацхелия, хотя Слуцкий кричал ему уступить удар Андерсу Дрейеру. Уже после игры главный тренер признал, что перед игрой было принято решение, что в случае назначения 11-метрового исполнять его будет датчанин. Но в итоге грузинский форвард ослушался и пробил сам. Вратарь гостей Артур Нигматуллин отбил удар.

А в середине второго тайма Костюков, играя на непривычной для себя позиции, нарушил правила в своей штрафной и пенальти назначили уже в ворота «Рубина». Николай Калинский его реализовал. Тут же на замену вышел Деспотович, но это уже не помогло. «Нижний Новгород» удержал победу. На счету подопечных Александра Кержакова — третий в сезоне выездной успех с грандами. Ранее в Москве были повержены «Спартак» (2:1) и «Динамо» (2:1). Кризис казанцев усугубился послематчевыми словами вратаря Юрия Дюпина, раскритиковавшего Хвичу. Голкипер заявил, что форвард после незабитого пенальти повесил нос и перестал вообще играть.

«Динамо» – «Крылья Советов»

День сенсаций продолжился в Москве. «Крылья Советов», как и «Нижний Новгород», в прошлом сезоне выступали в ФНЛ. Но уже весной от их дебюта ждали многого. Подопечные Игоря Осинькина с большим отрывом и огромным количеством голов выиграли первенство в первом дивизионе, а также дошли до финала Кубка России, где в равной борьбе уступили «Локомотиву» (2:3). При этом на пути к решающему матчу они выбили в четвертьфинале «Динамо» (2:0), уже тогда казавшееся претендентом на трофеи.

Почти сохранив состав, «Крылья» продолжили навязывать игру своим соперникам в РПЛ, даже уступая им в классе. Это обернулось поражением в первых трех матчах, но затем самарцы выправили ситуацию и сейчас уже уверенно себя чувствуют в середине таблицы. Что и доказали в выездной игре с идущим в первой тройке «Динамо». В итоге всё решил гол в середине первого тайма, когда Иван Сергеев длинным забросом отрезал от эпизода большую часть динамовских игроков, а принявший мяч Роман Ежов обработал его в несколько касаний и отправил в сетку ворот хозяев. В оставшееся время бело-голубые ничего не смогли сделать.

— Не скажу, что мы легко адаптировались к Премьер-лиге — первые три тура проиграли, — сказал «Известиям» Роман Ежов. — Но со временем втянулись. Получается играть, показывать свою игру — это главное. Не запираемся в своей штрафной — не играли так никогда и не будем играть. С такими соперниками, как «Динамо», нам удобно играть на контратаках, поэтому приходит результат. У нас теоретические занятия три раза в неделю, мы всё разбираем, тренер говорит, как лучше сыграть в том или ином матче. Вот и «Динамо» разобрали, сыграли в хороший футбол и победили. Было неприятно, когда мне доставалось пару раз от соперника. Но футбол — такой вид спорта, что без травм тут некуда. Поэтому крепиться и держаться. В эпизоде с моим голом хороший пас отдал Ваня Сергеев. Мне осталось обработать мяч и забить. Что я и сделал.

«Зенит»–«Сочи»

В воскресенье в Санкт-Петербурге случился исторический матч: «Зенит» впервые проиграл «Сочи». Взаимоотношения этих клубов в последние два года — кладезь конспирологических теорий. Ранее южане ни разу не отбирали очки у сине-бело-голубых.

Еще в бытность петербургским «Динамо» этот клуб выбил «Зенит» из Кубка России в 1/16 финала осенью 2017 года. Летом 2018-го он переехал в Сочи, взяв название этого города. Сезон спустя команда вышла из ФНЛ в РПЛ. И в следующие два розыгрыша проиграла все четыре матча «Зениту». Учитывая, что в тот период на правах аренд или полноценных трансферов в «Сочи» переходило свыше десятка футболистов питерской команды, многие журналисты и болельщики стали называть южан неофициальным фарм-клубом сине-бело-голубых, обвиняя в намеренных проигрышах. Особенно этим увлекались поклонники московского «Спартака» — главного антагониста «Зенита».

Поскольку еще в прошлом сезоне «Сочи» стал грозной силой в РПЛ, многие ждали, когда он добьется хотя бы ничейного результата в игре с «Зенитом». В воскресенье шанс предоставился команде ближе к концу первого тайма, когда основной нападающий питерцев Сердар Азмун едва не нанес травму вратарю гостей Сослану Джанаеву и был удален с поля.

Но очень скоро Артем Дзюба открыл счет, причем несуразные действия сочинцев при обороне опять спровоцировали на подозрения обитателей соцсетей. Но в середине второго тайма всё перевернулось с ног на голову. С интервалом в четыре минуты Матео Касьерра и Сергей Терехов забили по голу и вывели «Сочи» вперед. Продержав такой результат до конца игры, подопечные Владимира Федотова добились исторической победы.

— Думаю, питерцы оказались в ловушке, посчитав, что могут на классе переиграть сочинцев, — сказал «Известиям» бывший полузащитник «Зенита» и сочинской «Жемчужины» Максим Деменко. — Но они столкнулись с тем, когда им оказывается жесткое сопротивление. И были не готовы к этому. «Сочи» же провалил первый тайм, но затем собрался. Федотов перестроил игру, возможно, сумел найти нужные слова в раздевалке и вновь доказал, что хорошо управляет этой командой. Ясно, что ребята были на негативе после двух поражений от «Динамо» (0:1) и «Краснодара» (0:3) и хотели реабилитироваться, а заодно выбить почву из-под теорий о фарм-клубе. Им это удалось. Они вновь показали, что являются серьезным коллективом, а «Зенит» наверняка сделает выводы из неудачи и будет более серьезно настраиваться на следующих соперников по РПЛ.

Также в прошедшем туре тульский «Арсенал» сыграл дома вничью с «Химками» (0:0), «Ростов» в гостях победил «Локомотив» (2:1), грозненский «Ахмат» на своем поле уступил «Спартаку» (0:1), а «Уфа» дома отдала победу екатеринбургскому «Уралу» (0:1).