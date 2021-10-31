Новый у ворот: смена вратаря не спасла «Спартак» от осечки

Субботний матч 13-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и «Ростовом» должен был ответить на вопрос, сумел ли столичный клуб оправиться от крупнейшего поражения в истории своих выступлений в национальном первенстве. 24 октября подопечные Руя Витории были биты в гостях петербургским «Зенитом» со счётом 1:7. И теперь на домашний матч с «Ростовом» основного вратаря Александра Максименко заменили на Александра Селихова. Но в итоге игра закончилась лишь вничью — 1:1.

Помимо вратарской рокировки португальский тренер произвёл лишь одну перестановку — в состав вернулся центральный защитник Самуэль Жиго, пропускавший встречу в Северной столице из-за травмы. Рядом с ним вновь вышли Георгий Джикия и Николай Рассказов. Возможно, последний оказался бы на лавке, но после удаления в Питере был дисквалифицирован Максимилиано Кофрие, а на Илью Кутепова и Евгения Гапонова Витория по-прежнему не рассчитывает.

В остальном же всё осталось без изменений. Айртон и Виктор Мозес на флангах, Роман Зобнин и Руслан Литвинов в центре полузащиты, Квинси Промес, Джордан Ларссон и Александр Соболев — в атаке. На неделе в СМИ шли активные слухи о зимнем переходе в «Спартак» лидера тульского «Арсенала» Даниила Хлусевича. За час до начала матча с «Ростовом» генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков подтвердил «Рейтингу букмекеров», что этот игрок уже подписан.

Александр Селихов играл впервые с майского выездного матча против «Арсенала» (2:1), а постоянным основным вратарём «Спартака» он был в 2017-2018 годах, пока из-за травм не был вытеснен Максименко. Большую часть встречи с «Ростовом» 27-летний голкипер действовал довольно уверено.

Правда, моментов с обеих сторон было крайне мало. В первом тайме запомнился разве что выход один на один ростовчанина Дмитрия Полоза, пробившего мимо. Спартаковские болельщики были явно недовольны, что даже после разгрома в Питере команда действует примитивно и не особо проявляет способность реабилитироваться за тот позор.

При этом трибуны поддерживали Руя Виторию, уже не в первый раз в этом сезоне обозначив позицию, что видят проблему не в тренере, а в руководстве клуба — в лице владельца Леонида Федуна и его жены Заремы Салиховой, активно вмешивавшейся в работу организации и всё лето публично критиковавшей португальского специалиста.

До 75-й минуты моментов был минимум, а потом снова вышел один на один с Селиховым Полоз, но вратарь отразил удар. К этому моменту Витория выпустил на поле Зелимхана Бакаева. А после сэйва Селихова на замену вышел Михаил Игнатов.

Эти две замены сработали. Буквально сразу после появления на газоне Игнатов вышел один на один с Сергеем Песьяковым, но вратарь «Ростова» отбил мяч на угловой, с которого удачно навесил Бакаев, и Руслан Литвинов забил свой первый гол в РПЛ.

Казалось, «Спартак» домучает эту минимальную победу, но на последних секундах встречи дальний заброс Михаила Осипенко привёл к скидке головой Николаем Комличенко на Данилу Глебова, которого потерял Джикия. Селихов зачем-то вышел из ворот, и Глебов перебросил через него мяч в ворота.

После финального свистка, когда футболисты «Спартака» подошли к трибунам своих болельщиков поблагодарить их за поддержку, в ответ понеслись оскорбления и призывы снять красно-белую форму.

— Очевидно, что агония продолжается, — сказал «Известиям» бывший владелец «Спартака», уроженец Ростова-на-Дону Андрей Червиченко. — Сейчас опять ищут виноватых. До этого таковым сделали Рассказова, сейчас Селихова, хотя вратарь пару раз просто спас команду. Снова начнётся истерика относительно того, не убрать ли Виторию, но не понимаю, какой с него спрос, если ему элементарно некем играть. Либо нет качественных игроков, либо они валяют дурака, как Ларссон и Соболев. Повторюсь в который раз: дело не в тренере, а в общем управленческом бардаке. Это и привело к сегодняшней ничьей, которой «Спартак» должен радоваться, потому что «Ростов» был к победе ближе. И уж именно ему нужно кусать локти из-за потерянных очков. Хотя в целом надо радоваться, что команда в последнее время набрала ход и постепенно отдаляется от зоны вылета.

После 13-ти туров «Спартак» идёт на девятом месте, отставая от лидирующего в РПЛ «Зенита» на 11 очков и отрываясь от зоны переходных матчей на шесть. «Ростов» опережает её на один балл и занимает 12-ю строчку.