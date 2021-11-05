Один-одинаково: «Спартак» и «Локо» синхронно сыграли в ЛЕ

Вечером 4 ноября московские «Локомотив» и «Спартак» сыграли со счётом 1:1 в гостевых матчах четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. «Железнодорожники» набрали одно очко в противостоянии с турецким «Галатасараем», а «Спартак» — с английским «Лестером». Это позволило России сохранить 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА с 32,082 баллами и не подпустить к себе идущую сзади Украину (31,400). При этом увеличилось наше отставание от идущей девятой Шотландии (32,700). Напомним, сезон мы начинали на восьмой строчке.

«Галатасарай» — «Локомотив»

У «железнодорожников» вернулся в состав нападающий Фёдор Смолов, пропустивший два предыдущих матча в чемпионате России против «Сочи» (2:0) и «Нижнего Новгорода» (2:1). Игру в Стамбуле он начал на скамейке запасных. В нападении вышел Виталий Лисакович, а рядом с ним расположился Рифат Жемалетдинов. В воротах, как обычно, оказался Маринато Гильерме.

Главной сенсацией стала защитная линия. Из-за дефицита в центре обороны, где травмировался Пабло Кастро, Мурило Сейкейра появился в заявке в Стамбуле впервые за без малого два месяца, а Станислав Магкеев восстанавливается после повреждения крестообразных связок, главному тренеру «Локо» Маркусу Гиздолю вновь пришлось ставить пару Тино Едвай — Дмитрий Баринов.

Они уже играли вместе в субботней встрече с «Нижним Новгородом». При этом позиция центрального защитника не считается профильной для центрального полузащитника Баринова, хотя у него был опыт игры на ней в сборной России на летнем чемпионате Европы, но тогда решение было скорее ситуативным.

Тем не менее, если выход Дмитрия в обороне был вынужденным и предсказуемым, то с выбором правого защитника Гиздоль удивил. Пришедший в «Локо» в июне из грозненского «Ахмата» Максим Ненахов дебютировал в еврокубках. Это всего второй его выход в стартовом составе московского клуба..

Место левого защитника в матче с «Галатасараем» традиционно занял Мацей Рыбусь. Средняя линия была уже привычной для «Локо» образца последних игр. Слева расположился Дмитрий Рыбчинский, справа — Гирано Керк, в центре — Алексис Бека-Бека и Константин Марадишвили.

Незадолго до встречи местные власти смягчили ковидные ограничения, поэтому игру в Стамбуле посетило около 20 тысяч зрителей. Это позволило создать традиционную для турецких трибун шумную атмосферу, морально подавляющую гостей. «Локомотив» в этих условиях поначалу поплыл.

Уже на 13-й минуте после перехвата на фланге Халил Дервишоглу совершил быстрый проход и отпасовал набегавшему по центру Софьяну Фегули, пробившему из-за пределов штрафной чуть мимо ворот Гильерме. Хозяева основательно завладели территориальным преимуществом, «Локо» отвечал редкими контратаками и стандартами. Особенно выделялся удар головой Лисаковича в середине первого тайма, оказавшийся совсем немного неточным.

Ближе к перерыву гости освоились и стали всё лучше и лучше прессинговать соперника на его половине поля. Однажды они даже вынудили ошибиться с передачей вратаря «Галатасарая» Фернандо Муслеру, но извлечь выгоду из этого эпизода не смогли. Сразу после этого подопечные Фатиха Терима начали контратаку, в конце которой Фегули обводящим ударом из-за пределов штрафной открыл счёт. Шла 43-я минута, почти сразу команды ушли на перерыв.

На второй тайм Гиздоль выпустил Живоглядова вместо Ненахова и Смолова вместо Лисаковича. В первые 15 минут после перерыва преимущество было вновь на стороне «Галатасарая», но моментов команда не создавала. С середины второго тайма «Локо» начал постепенно перехватывать инициативу. На 65-й минуте Франсуа Камано вышел вместо Рыбчинского, и эта замена оказалась удачной. Через семь минут гвинеец откликнулся на прострел справа Марадишвили, оказался совершенно один во вратарской перед пустыми воротами, и не промахнулся.

На 81-й минуте Дервишоглу опасно бил издали, но мимо. И тут же Керк мог выходить один на один с Муслерой, но нанёс слабый и неточный удар. На 86-й минуте прострел вышедшего на замену Омера Байрама обернулся рикошетом от ноги Живоглядова и попаданием в штангу ворот гостей. Сразу же после этого случилась контратака, в результате которой Смолов бил из хорошей позиции — Муслера справился.

На 88-й минуте «железнодорожники» должны были вырывать гостевую победу. Рыбусь навесил с углового на Живоглядова, тот сделал скидку на Камано, который головой пробил в Муслеру. Уругвайский вратарь отразил, но прямо на вышедшего тремя минутами ранее на замену Мурило, который снова вернул ему мяч.

«Локо» добился ничейного результата и после четырёх туров идёт на последнем месте в группе с двумя очками. «Галатасарай» лидирует с восемью баллами. В другом матче дня в этом квартете «Марсель» сыграл дома вничью с римским «Лацио» (2:2). Итальянский коллектив идёт вторым с пятью очками, французская команда третья с четырьмя.

— Был момент, чтобы добыть победу в Турции, но не получилось пробить вратаря в упор, — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин. — При этом «Локо» вполне мог пропустить ещё, так что в целом ничья — нормальный вариант. Следующие две игры остаются важными. Радует, что Камано после возвращения сразу забил. Понятно, что он пока не готов на весь матч, но гол придаст ему и уверенности, и доверия со стороны нового тренера. Смолов тоже двигался активно, как и весь «Локомотив», включая игравшего не на своей позиции Баринова. Но, конечно, Смолову нужны голы. Видно, что при Гиздоле игра у команды стала интенсивнее, большой объём движения, прессинг на чужой половине поля, Гильерме стал выходить из ворот. Что-то новое уже есть, но полностью мы всё увидим после зимних сборов, на которых футболисты окончательно поймут, как надо прессинговать. Потому что иногда есть ошибки в прессинге, не совсем слаженно он идёт. Думаю, к весне, когда всё объяснят, покажут, и игроки поймут требования, мы и увидим «Локомотив» Гиздоля.

«Лестер» — «Спартак»

После всех последних провалов главный тренер «Спартака» Руй Витория перестроился на более осторожную тактику, а также убрал из состава людей, которых болельщики окрестили главными виновниками домашнего поражения от «Лестера» (3:4) и разгрома в РПЛ от «Зенита» (1:7). На скамейке запасных оказался защитник Николай Рассказов.

Вновь, как и в субботнем матче с «Ростовом» (1:1), место в воротах занял не Александр Максименко, а Александр Селихов. Трио центральных защитников в выездном матче с «Лестером» составили Георгий Джикия, Самуэль Жиго и Максимилиано Кофрие. По флангам расположились Айртон и Виктор Мозес. В центре полузащиты оказались Роман Зобнин и Руслан Литвинов. Под нападающими вышел Михаил Игнатов, заменивший в старте Зелимхана Бакаева, а в нападении традиционно оказались Квинси Промес и Александр Соболев.

Главный тренер «Лестера» Брэндон Роджерс почти не поменял состав по сравнению с московским матчем. В этот раз защите «Спартака» удалось нейтрализовать нападающего Патсона Даку, автора всех четырёх голов в прошлой игре этих команд. Пандемия не помешала зрителям почти до отказа заполнить 33-тысячную арену «Кинг Пауэр».

В этой атмосфере шума трибун скорости матча были весьма высокие. В основном контроль за игрой был на стороне хозяев, но остроты у ворот Селихова они создали немного. Тем не менее, первый же опасный удар едва не стал голевым — на 18-й минуте Бубакари Сумаре сделал дальний выстрел в перекладину. В остальном «Спартак» спокойно до перерыва отстоял нулевую ничью.

А в начале второго тайма неожиданно повёл в счёте. Игнатов прошёл по правому флангу, навесил в штрафную, а там оказался совершенно один Мозес, пробивший головой в дальний угол ворот Каспера Шмейхеля. Но счастье длилось всего семь минут. Райан Бертран навесил с углового на ближний угол вратарской, Айосе Перес сделал скидку дальше, и Даниэль Амарти замкнул головой в ворота.

На 71-й минуте вместо потерявшегося Даку вышла оправившаяся от травмы главная звезда современного «Лестера» Джейми Варди. Тут же с его участием случилась комбинация, в результате которой Мозес снёс в штрафной своей команды Адемолу Лукмана. Но удар Варди с пенальти отбил Селихов.

Чудом спасся «Спартак» и на 84-й минуте, когда Келечи Ихеаначо был в метре от пустых ворот, но попал в штангу. В итоге красно-белые удержали ничью и сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. После четырёх туров они идут последними с четырьмя очками. Лидирует с семью баллами итальянский «Наполи», параллельно разгромивший в гостях варшавскую «Легию» (4:1). Польский клуб второй с шестью очками, у «Лестера» их пять, и он третий.

— Была достаточно надёжная игра в обороне, лишь в последние минут десять команда подсела, — сказал «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Хорошо, что выстояли, хотя были моменты, которые могли закончиться плохо, как в случае с ударом в упор в штангу в концовке. В остальном «Лестер» доминировал большую часть второго тайма, но надо отдать должное Витории, перестроившего тактику и сумевшего заставить ребят сыграть от обороны и свести к минимуму ошибки.

Уже в воскресенье «Спартак» и «Локомотив» сыграют между собой в 14-м туре чемпионата России. В Лиге Европы красно-белые в следующий раз выступят 24 ноября, когда примут на своём поле «Наполи», а «Локо» сутки спустя сойдётся дома с «Лацио».