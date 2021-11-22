Установка «Зенита»: питерцы лидируют в РПЛ после первого круга

В чемпионате России по футболу закончился первый круг. По его итогам своё превосходство вновь продемонстрировал петербургский «Зенит». Разгромив дома в пятничном матче 15-го тура «Нижний Новгород» (5:1), подопечные Сергея Семака отрыв от преследователей и идут на четвёртое подряд чемпионство. Их принципиальный соперник — московский «Спартак» — тем времнем увяз в середине таблицы, опустившись на десятое место после субботнего выездного поражения от «Краснодара» (1:2). На второе место вновь вышло московское «Динамо», разгромившее дома тульский «Арсенал» (5:1) и воспользовавшееся осечкой «Сочи» в домашнем матче с казанским «Рубином» (1:2). Южный клуб закончил первый круг на третьем месте.

«Зенит» — «Нижний Новгород»

После выездной ничьи с аутсайдером РПЛ екатеринбургским «Уралом» (0:0) «Зенит» дал шанс приблизиться к себе конкурентам и возродить интригу в чемпионской гонке. Однако уже мало кто верил, что клуб два раза подряд совершит осечку с командой из низов турнирной таблицы.

И игра с «Нижним Новгородом» сенсации не принесла. Подопечные Александра Кержакова успешно стартовали в своем дебютном сезоне в РПЛ , но провалили вторую половину первого круга. Проигрыш в Питере стал для них пятым подряд, а всего в последних восьми турах нижегородцами проиграно семь матчей и одержана одна победа.

Игра с «Зенитом» была особенной для Кержакова, впервые в своей тренерской карьере приехавшего в родной город и игравшего против клуба, в котором он сделал выдающуюся карьеру футболиста. Кроме того, в воротах питерцев играл его младший брат Михаил. Но главным героем матча стал форвард хозяев Артём Дзюба, оформивший хет-трик и записавший на свой счёт одну голевую передачу.

Три гола в ворота «Нижнего» позволили нападающему довести число забитых мячей в нынешнем чемпионате до 10. Теперь в гонке бомбардиров он уступает лишь форварду «Уфы» Гамиду Агаларову, отличившемуся 13 раз. При этом Дзюба далеко не всегда в этом сезоне выходит в стартовом составе, а в первых семи турах не забил ни одного гола. Сейчас он заставляет многих экспертов сомневаться в правоте главного тренера сборной России Валерия Карпина, не вызвавшего игрока на недавние отборочные матчи чемпионата мира против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1).

Всего на счету Дзюбы 147 голов в высшем эшелоне чемпионата Росси. В конце октября он побил рекорд Олега Веретенникова (143), а после пятничного хет-трика догнал бомбардира чемпионата СССР Александра Пономарёва. У рекордсмена по этому показателю Олега Блохина — 211 голов.

— Дзюба молодец, что забивает, показывает высокую результативность уже не первый сезон, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший нападающий сборной России и нижегородской «Волги» Дмитрий Булыкин. — Он бы не помешал нашей сборной, но здесь решать Карпину, вызывать ли его на следующие матчи. А «Зенит» уверенно обыграл «Нижний Новгород» и хорошо идёт по дистанции. Хотя я бы не стал пока окончательно говорить, что питерцы чемпионы. Всё покажет весенняя часть сезона. Как и перспективы «Нижнего» мы увидим только после зимнего перерыва. Пока игра у него неплохая, и Кержаков хорошо работает, но окончательные оценки пока делать рано.

«Нижний Новгород» закончил первый круг на 13-м месте в зоне переходных матчей. От зоны вылета он оторвался всего на одно очко.

«Локомотив» — «Ахмат»

После пары удачных матчей под руководством нового главного тренера Маркуса Гиздоля «Локомотив» начал терять очки. Отчасти это можно списать на свалившуюся на красно-белых эпидемию травм. В итоге в концовке домашней встречи с грозненским «Ахматом» немцу пришлось выпускать спасать игру молодёжь, не имеющую большого опыта выступлений в РПЛ.

Немалую роль в субботнем поражении от клуба из Чеченской Республики сыграло удаление в первом тайме защитника Мурило Сейкейры. Многие считают ошибочным решение судьи Сергея Иванова показать бразильцу красную карточку. Сразу после этого «Ахмат» открыл счёт благодаря блестящему удару со штрафного Даниила Уткина.

Он же в середине второго тайма ассистировал Артёму Полярусу, который красивым обводящим ударом удвоил преимущество гостей. Вскоре вышедший на замену Виталий Лисакович буквально через минуту после появления на поле сократил разрыв в счёте. «Локо» попытался в меньшинстве устроить навал. Минут 10 это получалось, но затем команда резко сдала, и «Ахмат» едва не довёл дело до разгрома, обстучав все штанги и не забив в пустые ворота. Это не помешало грозненцам выиграть (2:1) и подняться на восьмое место. «Локо» остаётся четвёртым с отставанием от «Зенита» на восемь очков.

— Поражение закономерное, потому что слишком много проблем одновременно навалилось на «Локомотив», — заявил «Известиям» бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Тут и раннее удаление, и множество травм с дисквалификациями, когда пришлось неопытных парней ставить в состав. А «Ахмат» слишком крепкая команда, чтобы все эти трудности не сказались. Так что не удивлён. Вообще в клубе много перемен, новый тренер, сильно изменённый состав. Идёт перестройка, которая быстро не закончится, поэтому место в пятёрке по итогам чемпионата буду считать успехом для «Локомотива».

«Краснодар» — «Спартак»

Команды выдали зрелищный в плане борьбы матч, но с множеством ошибок с обеих сторон, усугублённых судейством арбитра Алексея Сухого. Но «Краснодар» более цельно работал в атаке на фоне разрозненных действий футболистов «Спартака».

В итоге на 16-й минуте Реми Кабелла открыл счёт, а в конце первого тайма спартаковец Александр Соболев сравнял его с пенальти. Но в середине второго удачный пенальти в исполнении Гжегоша Крыховяка принёс «Краснодару» победу. Теперь он замыкает зону еврокубков, находясь на пятом месте с отставанием от лидера на девять очков. «Спартак» отделяет от «Краснодара» пять баллов, а от первого месте — 14.

— «Краснодар» заслужил эту победу — у него есть поставленная игра, наигранные комбинации, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Команда контролировала матч и могла забить ещё больше, не реализовав пару моментов. Да, где-то она выключалась, позволив сопернику сравнять счёт. Тут ещё надо учитывать отвратное судейство, хотя пострадали от него и те, и другие. «Спартак» же играет не пойми во что. Тактика «бей-беги» с расчётом на навесы на Соболева и забегания Промеса, который просто ни о чём был уже который матч. В середине поля полный провал, сказывается травма Зобнина. Положительно оценить могу только двух центральных защитников Жиго и Джикию, а также вратаря Селихова, феноменально спасшего в одном из моментов. В остальном «Спартак» представляет собой грустное зрелище.

ЦСКА — «Химки»

Подмосковный клуб стал одним из главных ньюсмейкеров РПЛ на прошедшей неделе. В пятницу на пост его главного тренера вернулся Игорь Черевченко, который был уволен с этого поста меньше месяца назад. На момент его ухода «Химки» находились на 14-м месте.

Поиски нового наставника затянулись. И за это время химчане успели опуститься в зону вылета, сыграв дома вничью со своим прямым конкурентом екатеринбургским «Уралом» (0:0) и проиграв в гостях самарским «Крыльям Советов» (0:3). Двухнедельная пауза на игры сборных не помогла найти тренера.

Клуб перебрал несколько кандидатур, в итоге накануне игры с ЦСКА вернул Черевченко вместе с его помощниками Игорем Семшовым и Валерием Климовым. У них было всего два дня на подготовку к выездному матчу с ЦСКА, но они справились.

Более того, могли и выиграть. На 16-й минуте судья поставил пенальти в ворота армейцев и удалил с поля защитника Бруно Фукса, который пришёл в ЦСКА больше года назад, но из-за травм долго не играл и в воскресенье впервые вышел в стартовом составе на матч РПЛ, а в итоге сыграл менее четверти часа.

Кемаль Адеми промазал при пробитии пенальти и в дальнейшем обе команды создавали мало моментов у чужих ворот. Лишь в концовке матча Резиуан Мирзов едва не принёс победу «Химкам», но его удар с линии штрафной отразил Игорь Акинфеев.

ЦСКА идёт на шестом месте, отставая от «Зенита» девять очков. «Химки» идут на предпоследнем 15-м месте и продолжают находиться в зоне прямого вылета, но они сравнялись по очкам с тульским «Арсеналом», уступая только по дополнительным показателям.

— Должны были выигрывать, — сказал «Известиям» защитник «Химок» Эльмир Набиуллин. — Старый новый штаб хорошо встретили. Не знаю, что сказать. Готовились к этой игре с ЦСКА. Повторюсь, должны были выигрывать. Думаю, перспективы у нас хорошие.

«Динамо» — «Арсенал»

Динамовцы разобрались с туляками уже к середине первого тайма воскресного матча, поведя 4:0. Дублем отметился Вячеслав Грулёв, проводящий блестящую осень — в шести последних матчах он забил шесть голов. После перерыва мяч на свой счёт записал Арсен Захарян, и лишь в концовке у «Арсенала» забил Даниил Хлусевич, который зимой перейдёт в «Спартак».

«Динамо» вышло на второе место, отставая от «Зенита» на четыре очка. «Арсенал» же близок к зоне прямого вылета, опережая «Химки» лишь по числу побед.

— Всё хорошо совпало, вышли, хорошо начали игру, забили гол, — подчеркнул тренер «Динамо» Андрей Воронин. — Потом был отрезок с 22-й по 27-ю минуту, когда забили три мяча, после чего ребятам было полегче. Заслуженно победили. К сожалению, не сыграли на ноль. В конце потеряли концентрацию, пропустили. Но главное, что взяли три очка и много забили.

Завершился 15-й тур игрой «Сочи» с казанским «Рубином». Сочинцы открыли счёт в середине первого тайма за счёт гола Родригао, но через четыре минуты Оливер Абильгор отличным ударом его сравнял. После перерыва у обеих команд было по одному удалению, а «Сочи» вовсю доминировали, в два раза превзойдя казанцев по владению мячом. Но свои моменты они не реализовали, а одна контратака «Рубина» привела к победному голу Андерса Дрейера. Сочинцы закончили круг на третьем месте, отставая от «Зенита» на шесть очков. «Рубин» теперь восьмой.

Также в прошедшем туре самарские «Крылья Советов» упустили на последних минутах домашнюю победу над «Уралом» (1:1). А «Ростов» сыграл дома вничью с «Уфой» (2:2).