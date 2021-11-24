Приключения итальянцев: почему «Спартак» расстается с Руем Виторией

«Спартак» подходит к решающим матчам в Лиге Европы в тяжелейшем кризисе: команда не побеждает уже семь матчей подряд, завершила первый круг чемпионата на 10-м месте (хуже было только в двух сезонах — в 2003 и 2004 годах), а главный тренер Руй Витория, вероятно, дорабатывает в Москве последний месяц. Разбираемся, кто станет его преемником, почему красно-белых опять лихорадит и чем может закончиться юбилейный 100-й сезон для столичного клуба.

Короткая командировка

Несмотря на слабые результаты, красно-белые всё еще сохраняют шансы на евровесну. «Спартак» находится в трех очках от первого места в группе С, а впереди два матча: дома с «Наполи» и с «Легией» в гостях. Но даже удачная концовка года в Лиге Европы вряд ли повлияет на будущее Руя Витории. Его назначение в мае 2021 года спровоцировало выход из совета директоров супруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой. Она объяснила свое решение «несогласием с выбором главного тренера». А отставка Дмитрия Попова, который объявил об увольнении в перерыве домашнего матча с «Бенфикой», фактически лишило тренера поддержки в руководстве. Сохранить Виторию могли только результаты, но прямо сейчас «Спартак» проводит один из худших сезонов в истории.

При этом в контракте Витории есть пункт, согласно которому его можно уволить с неустойкой в размере оставшейся до конца года зарплаты (около €1,5 млн), если красно-белые по итогам 15 туров будут идти ниже 5-го места в РПЛ. Сейчас команда располагается на 10-й строчке, имея всего на пять очков больше, чем «Нижний Новгород», который уже находится в зоне стыковых матчей.

Несмотря на это, Руй останется в истории команды положительным персонажем, потому что он ни с кем не конфликтовал, не позволял себе срывов и не ввязывался в подковерные игры. Он просто работал, был вдалеке от склок и принимал неудачи молча, стоя лицом к лицу с болельщиками, пока последний из фанатов не покидал трибуну.

К поведению тренера действительно не придраться — он был приятен всем. Не хотела команда играть по заявленной им стратегии, построенной на владении? Витория шел навстречу, возвращая привычные для игроков 3-5-2 и силовой футбол. Не покупали нужных игроков? Витория не плакался, не ходил по кабинетам, не разводил протестные движения в СМИ, а говорил, что у него и так отличная команда. Со скандалом увольнялся приглашавший его Попов? Витория ответил, что раз Дмитрий покинул клуб, значит, так надо, и на его работу это не повлияет.

Руй не жаловался ни на судей, ни на погоду, ни на заговор, ни на календарь, ни на жену владельца «Спартака». Он верил в свое дело и, будучи вне «Спартака», обязательно вспомнит много интересных историй. Здесь и уникальная победа над «Наполи», и достойная ничья с «Лестером», и спасение в матче с «Динамо», и выигранный предсезонный турнир — за всё это аполитичного и приятного тренера обязательно вспомнят добрым словом, а за всё плохое, включая рекордное поражение 1:7 от «Зенита», достанется другим.

— Видимо, этому подбору футболистов «Спартака» не подходит такой спокойный тренер, как Витория, — отметил «Известиям» шестикратный чемпион России в составе красно-белых Валерий Кечиной. — Им нужен харизматичный персонаж, каким был Массимо Каррера или Доменико Тедеско. Руй же не получил в свое распоряжение тех игроков, которых хотел, а нынешние лидеры коллектива почему-то регрессировали при нем. При этом стоит сказать спасибо Витории за то, что доверял молодым игрокам. Литвинов, Игнатов и Умяров стали получать много времени у португальца.

Итальянский вариант

Имя нового тренера «Спартака» известно давно: по данным итальянских и российских СМИ, им станет Паоло Ваноли. Ранее 49-летний специалист был ассистентом Джан Пьеро Вентуры в сборной Италии, а также входил в тренерский Антонио Конте в «Челси» и «Интере». Ради красно-белого клуба, где Ваноли дебютирует в роли наставника, он отказался от работы в «Тоттенхэме», который недавно возглавил Конте.

— Мы вместе получали лицензию — помню, что он еще в ходе карьеры говорил, что собирается тренировать, — рассказал «Спорт-Экспрессу» Массимо Паганин, который выступал вместе с Ваноли в «Виченце» и «Акратитосе», а также проходил с ним обучение для получения тренерской лицензии. — Это настоящий профессионал, помешанный на футболе, и качественный тренер. От Конте он перенял жесткий характер, маниакальную работоспособность и въедливость, внимание к мельчайшим деталям тренировочного процесса. Уверяю вас, что Паоло умеет выносить мозг своим игрокам. Предсказывать, что у него получится, если он заключит контракт со «Спартаком», не берусь, но точно уверен в одном — Паоло сделает всё, чтобы выжать максимум из своей работы.

49-летний Ваноли, родившийся в Варезе, — бывший футболист, один из самых ярких моментов в карьере которого случился в Москве. Речь о финале Кубка УЕФА – 1999, который увенчался уверенной победой «Пармы» над «Марселем». Тогда под началом Альберто Малезани собралось настоящее созвездие с Джанлуиджи Буффоном, Лилианом Тюрамом, Фабио Каннаваро, Хуаном Себастьяном Вероном, Энрико Кьезой и Эрнаном Креспо.

При этом звездой Ваноли не был. Кубок УЕФА, два Кубка Италии и еще Суперкубок Италии — вся коллекция призов. В сборной Италии у Ваноли два матча. Перед Евро-2000 в контрольной встрече он дебютировал с гола в ворота Бельгии, но продолжения в команде Дино Дзоффа не последовало. В последние годы карьеры Паоло попробовал себя за границей — в «Рейнджерс», где отметился курьезным автоголом, и греческом «Атромитосе», а закончив играть, посвятил себя тренерской работе.

Большая часть тренерской карьеры Ваноли прошла в сборных, где он начинал с должности ассистента в команде U-16. Специалист поступательно двигался до состава U-19, попробовав себя как в должности помощника, так и главного тренера. В 2013-м Паоло входил в штаб Даниэле Дзоррато и в финале первенства Европы U-17 проиграл в серии пенальти сборной России под началом Дмитрия Хомухи. Головина, Баринова, Жемалетдинова и Митрюшкина он точно запомнил. Пик карьеры Ваноли на юношеском уровне в качестве главного тренера — финал первенства Европы U-19 в 2016-м. Тогда в группе Италия оставила позади хозяев турнира немцев, в полуфинале прошла Англию, однако в сражении за титул была разгромлена Францией с Кильяном Мбаппе (0:4). В той команде Ваноли, игравшей по схеме 4-4-2 с двумя опорниками, за центр поля отвечали будущие победители Евро-2020 — Николо Барелла и Мануэль Локателли.

Затем он поработал в главной сборной Италии, которую возглавлял Джан Пьеро Вентура (команда не смогла выйти на ЧМ-2018). А еще через год пришло приглашение из Лондона, где выигравший с «Челси» чемпионский титул Антонио Конте получил новый контракт и возможность расширить свой штаб. В Лондоне, а затем в Милане Ваноли был ассистентом главного тренера и внес большой вклад в чемпионство «Интера» в прошлом сезоне.

По данным «Спорт-Экспресса», на прошлой неделе Леонид Федун встретился с Ваноли в Италии и за обедом обсудил перспективы сотрудничества. При этом Витория точно доработает до зимнего перерыва.