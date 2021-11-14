Это не выход: Россия упустила шанс напрямую попасть на ЧМ-2022

Футболисты сборной России не смогли занять итоговое первое место в своей отборочной группе к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В воскресенье они проиграли в гостях в последнем туре своему главному конкуренту сборной Хорватии со счетом 0:1. При этом подопечных Валерия Карпина в этом матче устраивала как минимум ничья. И ценой невероятного везения и блестящей игры вратаря Матвея Сафонова россияне могли ее добиться даже при слабой игре у чужих ворот, но досадный автогол Федора Кудряшова на 81-й минуте перечеркнул всё. Сборная России стала второй и теперь может попасть на чемпионат мира через стыковые матчи, которые пройдут в марте.

Ажиотаж в Сплите

Как и ожидалось, хорватские болельщики создали совершенно невероятную атмосферу в городе и на стадионе в день встречи. Неслучайно местная футбольная федерация решила проводить игру не в Загребе, а в Сплите — местные фанаты считаются самыми шумными в стране. В результате они действительно устроили мощное шествие по улицам с зажженными файерами, в котором участвовало около 10 тыс. человек.

Приехавшие из России болельщики в основном ходили по городу в сопровождении полиции. До последнего не было понятно, пропустят ли их на стадион на основе QR-кодов, полученных в РФ после вакцинации «Спутником V». В итоге РФС всё же добился разрешения от местных властей. Стадион «Полюд» в Сплите, вмещающий более 33 тыс. человек, был заполнен до отказа. Матч прошел под проливным дождем, что уже с первых минут создало проблемы на газоне. А во втором тайме поле и вовсе превратилось в подобие бассейна.

Стартовый состав сборной России принес определенные неожиданности. Хотя с вратарем Матвеем Сафоновым и парой центральных защитников в лице Георгия Джикии и Игоря Дивеева всё было очевидно — именно они (если не было травм) играли во всех решающих матчах отбора.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф Игроки сборной России Георгий Джикия и Федор Кудряшов и игрок сборной Хорватии Никола Влашич

А вот на левый фланг обороны вернулся Федор Кудряшов, в четверг не попавший даже в заявку на матч с Кипром (6:0). Отчасти это было связано с тем, что игравший на той позиции Сергей Терехов получил травму и не полетел с командой в Сплит. Был вариант поставить на его место Вячеслава Караваева, но он в итоге оказался справа, заменив Алексея Сутормина.

В центр полузащиты ожидаемо вернулся Дмитрий Баринов, не игравший с Кипром, чтобы не получить желтую карточку, которая означала бы его дисквалификацию на матч с Хорватией. Чуть выше оказались Даниил Фомин и Александр Головин. Но главной неожиданностью стало попадание в старт в качестве крайних атакующих игроков Алексея Ионова и Зелимхана Бакаева. В результате на лавке оказались Алексей Миранчук, Андрей Мостовой и Александр Ерохин, хорошо отыгравшие в прошлой встрече. Единственным выдвинутым нападающим опять стал Федор Смолов.

Россия старалась не подпускать хорватов близко к своим воротам и по мере возможностей контратаковать. Впереди у сборной мало что получалось, хотя и создавать моменты противнику она не давала. По крайней мере это удавалось россиянам до середины первого тайма, но затем в дело пришлось вступать Сафонову.

Дважды опасно бил Марсело Брозович, но в первый раз он попал мимо ворот, а во втором Матвей сумел отбить мяч из ближнего угла. Еще в нескольких ситуациях вратарь прерывал опасные прострелы соперника и успевал забирать все отскоки — не боялся идти в обыгрыш, находясь под прессингом, и старался быстро вводить мяч в игру. В одном из таких эпизодов Сафонов выбросил его в центр поля и едва не вывел Головина один на один с вратарем хорватов, но их защитник в последний момент совершил перехват.

Это не выход Игроки сборной Хорватии радуются победе Фото: REUTERS/Antonio Bronic

Хождение по болоту

По итогам первого тайма у сборной России не было ни одного удара по воротам против девяти у Хорватии (три в створ, четыре мимо, два заблокировано). А дождь после перерыва довел газон до такого состояния, что мяч с трудом отскакивал от земли. При этом в основном брызги разлетались на российской половине поля, и Хорватия периодически срывала свои атаки из-за несвойственного себе брака — погода словно играла на нашу команду.

Тем не менее хорватам удавалось создавать моменты у наших ворот, и на 54-й минуте случился самый опасный из них — когда Андрей Крамарич из вратарской в упор бил головой, но Сафонов снова потащил. Далее атаки подопечных Златко Далича всё чаще захлебывались в мокром газоне.

И тогда Карпин решил сыграть в еще более закрытый футбол, сделав в середине второго тайма тройную замену. Тренер снял с игры почти незаметных в этом матче Смолова, Головина и Ионова. Вместо них вышли Дмитрий Чистяков, ставший третьим центральным защитником, оборонительный полузащитник Роман Зобнин, а также высокорослый нападающий Антон Заболотный, поставленный прессинговать оборону хорватов, затруднять им начало атак и бороться за верховые мячи.

Головин и Смолов в начале второго тайма успели получить желтые карточки, что означало их дисквалификацию на следующие игры. Только не было ясно, на какие — чемпионата мира или стыки. Сделанные замены позволили России уплотнить игру и связать хорватов по рукам и ногам. Ближе к концу встречи казалось, что шансов удержать первое место у наших всё больше и больше.

Перед 80-й минутой Карпин освежил среднюю линию и группу атаки, заменив Бакаева на Мостового, а Фомина на Данилу Глебова. Но очень скоро случилось непоправимое: навес Борна Сосы с левого фланга в нашу штрафную был абсолютно неудачным, но Кудряшов на дальнем углу вратарской срезал мяч в свои ворота.

Это не выход Главный тренер сборной России Валерий Карпин и игрок сборной России Вячеслав Караваев Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В оставшиеся 10 минут Россия попыталась организовать финальный штурм, но кроме дальнего удара Караваева выше ворот ничего не создала.

— Хорваты нас полностью переиграли, — заявил «Известиям» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. — И это еще нам повезло с погодой. Шел ливень, и поле во втором тайме превратилось в полубассейн. Всё шло нам в руки — отбиваться всегда легче. Но хорваты даже при такой погоде владели мячом, давили, гоняли и даже комбинации какие-то делали просто сумасшедшие. Они заслуженно выиграли. Обидно, но тактики особой у нас не было. Случилось то, что мы знали и до игры, — у Хорватии футболисты более высокого класса. Хотя при хорошей погоде, возможно, были бы шансы на контратаку, Бакаев и Ионов могли бы убежать. При этом не стоит вешать всех собак на Кудряшова. Он бежал в свою зону, и мяч случайно отскочил, попав ему в голень. Так бывает — что делать. Ничего страшного, надо готовиться к стыкам. Шансы в них оценим, когда узнаем, на кого попадем.

Хорватия же напрямую попадает на чемпионат мира. Кроме нее туда уже квалифицировались Германия, Бразилия, Франция, Бельгия и Дания, а также попавший без отбора на правах хозяина Катар.

Сборная России со второго места попадает в стыковые матчи. Они в этот раз пройдут не в том же формате, что раньше, когда вторые команды своих групп разыгрывали путевки по итогам двух встреч дома и в гостях. Сейчас в стыках примут участие 12 сборных. Помимо 10 коллективов, ставших вторыми в группах, сыграют также две команды с наивысшим рейтингом Лиги наций, не пробившиеся в двойку лучших в группах, — это Австрия и Чехия.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф Игроки сборной России

Стыки пройдут в два этапа, в каждом из которых сборные сыграют по одному матчу. 12 команд разделятся на шесть полуфинальных пар. Победители сыграют в финале плей-офф за три путевки на ЧМ. Хозяевами первого этапа стыков станут шесть сборных со вторых мест в группах с наилучшими очковыми показателями. При этом учитываются только очки, набранные с первыми пятью командами своей группы. Таким образом, России не пойдет в зачет шесть баллов с занявшим шестое место Кипром.

Хозяева второго этапа стыков определятся жребием. Матчи первого этапа пройдут 24–25 марта, второго — 28–29 марта.