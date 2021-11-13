Героям Словакия: как российская молодёжка выиграла матч отбора Евро

Футболисты молодёжной сборной России закрепились на втором месте в своей отборочной группе чемпионата Европы 2023 года. В пятницу вечером, 12 ноября, подопечные Михаила Галактионова обыграли на своём поле Словакию со счётом 3:0. Причём победа на «Арене Химки» стала четвёртой подряд для нашей команды в этом отборе . По итогам первого круга (пять матчей из 10) она проиграла лишь одну встречу, уступив в стартовой игре в гостях фавориту нашей группы — сборной Испании (1:4).

Поддержать славный почин

Игра со Словакией была одной из ключевых для России в нынешнем отборе, так как словаки — третьи по силе в группе . При этом шансы выйти на Евро имеют только те, кто находится на первом и втором месте. Первые места из всех девяти отборочных групп напрямую попадают в финальную часть континентального первенства; та же участь постигнет лучшую из сборных, занявших вторые места, а остальные восемь вторых мест разыграют между собой путёвки на ЧЕ в стыковых матчах.

Таким образом, по окончании этого отбора на чемпионат Европы пройдут 14 команд. Также на нем выступят Румыния и Грузия, на правах хозяев турнира оказавшиеся там автоматом.

Словакия уже показала зубы в этой квалификации, в октябре едва не отобрав в гостях очки у Испании. Подопечные Ярослава Кентоша вели 2:1 за 20 минут до конца игры, но голы «Красной фурии» на 80-й и 88-й минутах принесли ей победу (3:2).

Ажиотаж вокруг матча в Химках был небольшой — пришло всего 296 зрителей. Собравшиеся болельщики ждали, что молодёжка поддержит почин национальной сборной России, сутками ранее разгромившей в Санкт-Петербурге Кипр (6:0) в предпоследнем туре отбора к чемпионату мира-2022 . Теперь ей осталось набрать в воскресенье, 14 ноября, хотя бы одно очко на выезде с Хорватией, чтобы с первого места попасть сразу на первенство планеты в Катаре.

Героям Словакия Фото: Российский футбольный союз/rfs.ru

В отличие от прошлого созыва молодёжки, вышедшей в финальную часть чемпионата Европы-2021, в нынешнем не все имеют практику игр в Российской премьер-лиге (РПЛ). Но есть не последние люди из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — это основной вратарь Максим Бориско , выступающий во втором по значимости дивизионе за калининградскую «Балтику». Этой осенью в СМИ ходили слухи об интересе к нему «Спартака». Не случайно он пока выигрывает конкуренцию у Станислава Агкацева из «Краснодара», в начале 2021-го сыгравшего несколько матчей за основную команду «быков» после травмы Матвея Сафонова (сейчас Агкацев выступает за «Краснодар-2» в ФНЛ).

Кроме голкипера в стартовом составе молодёжки присутствует ещё один игрок не из РПЛ — крайний полузащитник Эдгар Севикян . Этот воспитанник московского «Локомотива» с 2017 года выступает в системе испанского «Леванте». В основном он выходит на поле за резервную команду «Атлетико Леванте», играющую в «Сегунде B» (четвёртый по силе дивизион Испании), но в декабре 2020-го успел дебютировать и за главную команду в «Ла Лиге» — высшем дивизионе.

Остальные находятся в обойме клубов РПЛ . В центре обороны на «Арену Химки» вышли игрок «Сочи» Данила Прохин, Руслан Литвинов из московского «Спартака», Данил Степанов из тульского «Арсенала», а также периодически сражающийся за московский «Локомотив» Александр Сильянов. В средней линии помимо Севикяна были будущий спартаковец Даниил Хлусевич из «Арсенала», Наиль Умяров из «Спартака», Константин Марадишвили из «Локомотива» и Максим Мухин из московского ЦСКА. Единственным нападающим стал лучший бомбардир нынешнего чемпионата России Гамид Агаларов из «Уфы». В запасе остался проводящий отличный сезон в московском «Динамо» Константин Тюкавин.

Опасный Хлусевич, роковой Сулейманов

До середины первого тайма команды создавали мало моментов. Россия контролировала мяч и несколько раз давала словакам неплохо контратаковать, но без видимой опасности у своих ворот. Лишь на 30-й минуте мог забить Севикян, но его обводящий удар из-за пределов штрафной был немного неточным. Однако вскоре он сумел сделать удачную скидку на Хлусевича, который послал мяч в ворота гостей .

В течение следующих трёх минут наши могли удвоить своё преимущество. Сначала сработала тульская связка, и после прострела Степанова Хлусевич мощно пробил в угол, но словаков спас их вратарь Иван Крайчирик. А затем Хлусевич совершил проход и заброс на Севикяна — правда, его удар также отразил голкипер гостей.

Но перед самым перерывом хозяева всё же обеспечили себе комфортное преимущество. Умяров сделал заброс из глубины на Марадишвили, который навесил на Агаларова, и Гамид головой отправил мяч в сетку ворот .

На второй тайм Россия вышла уже более спокойной и расслабленной. Но на 53-й минуте Хлусевич едва не довёл дело до разгрома, пробив в перекладину.

Героям Словакия Фото: Российский футбольный союз/rfs.ru

В середине тайма Галактионов сделал четыре замены. Севикян уступил место воспитаннику «Локо» Никите Иосифову, сейчас выступающему в системе испанского «Вильярреала». Умяров отдал капитанскую повязку Литвинову, а свое место на поле — Данилу Пруцеву из «Крыльев Советов». Тюкавин сменил Агаларова. А изредка играющий в составе «Краснодара» Александр Черников вышел вместо Марадишвили.

На 68-й минуте гости едва не сократили разрыв в счёте, но Петер Покорны попал в перекладину. Больше моментов у его команды не было. А ближе к концу встречи сработала последняя замена сборной России. Герой встречи Хлусевич уступил место лидеру «Нижнего Новгорода» Тимуру Сулейманову — и через две минуты он забил третий гол. В ходе комбинации из нескольких передач Сулейманов вышел один на один в результате паса Тюкавина, предварительно упавшего на газон, но сохранившего мяч и быстро поднявшегося. Счёт 3:0 стал окончательным .

— Есть общий результат в виде счёта на табло, — сказал после встречи Михаил Галактионов. — А есть результат в виде оценки по нескольким пунктам: качество игры, прогресс игроков. Мы не можем быть всем довольны. Потому что если углубляться в детали, то есть где прибавлять. Во всех компонентах — в атаке, обороне, прессинге, стандартных положениях. То, что мы выиграли, — это шикарно. Как и то, что мы показали качественный агрессивный футбол против соперника, хорошо сыгравшего с Испанией. Но надо об этом уже забыть и готовиться к следующему матчу.