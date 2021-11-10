Катарская линия: Россия вступает в завершающую стадию отбора ЧМ

Футболисты сборной России уже на этой неделе могут официально оформить выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Для этого им надо набрать не меньше четырех очков в двух заключительных матчах отборочной группы — домашнем с Кипром и выездном с Хорватией. Вице-чемпионы мира считались фаворитами в гонке за первое место, но сложилось так, что по итогам восьми туров преимущество у нашей сборной. 11 ноября подопечные Валерия Карпина примут в Питере киприотов, а балканский коллектив параллельно встретится на выезде с аутсайдером группы, Мальтой. В случае побед двух лидеров — России и Хорватии — 14 ноября в решающем очном матче этих команд нашим игрокам для прямого выхода на ЧМ-22 достаточно будет добиться ничейного результата.

Кадровые потери

Попадание на чемпионат мира обеспечивает только первое место в отборочной группе. Сборная, занявшая второе место, весной поборется за выход в финальную часть турнира в стыковых матчах. Россия уже гарантировала себе как минимум итоговую вторую строчку.

Между тем, как и перед победными октябрьскими матчами против Словакии (1:0) и Словении (2:1), наша национальная команда испытывает серьезные кадровые проблемы . В среду в тренировке в Санкт-Петербурге не приняли участие из-за травм защитник Георгий Джикия и полузащитник Рифат Жемалетдинов. До этого повреждения получили защитник Илья Самошников и полузащитник Арсен Захарян.

Катарская линия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— На это есть другие футболисты, которые могут и должны себя проявлять, — напомнил «Известиям» бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. — Но самое главное — достичь результата. По поводу матча с Кипром я не особо волнуюсь. Надеюсь, и команда не волнуется, хорошо сыграет и порадует болельщиков. А вот с Хорватией нас ждет очень важная встреча. Даже если и будут трудности в ближайшей игре, то таких соперников, как Кипр, надо побеждать, неважно, с каким футболом. Так что верю, что будет хороший результат в виде победы и получится качественная подготовка к матчу с хорватами.

Тренерский штаб Валерия Карпина не стал вызывать нападающего Артема Дзюбу. Он его проигнорировал, еще когда формировал состав на первый сбор под своим руководством к сентябрьским матчам с Хорватией (0:0), Кипром (2:0) и Мальтой (2:0). 1 ноября Артема не оказалось в списке на заключительные матчи отбора. К тому моменту в шести подряд матчах чемпионата России он забил семь голов, притом что не всегда выходил на поле в стартовом составе. Также в сборную не был вызван лучший бомбардир текущего сезона РПЛ нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, наколотил 11 мячей в 14 матчах.

Сейчас линия нападения сборной России состоит из Федора Смолова, Антона Заболотного и Ивана Сергеева. Они на троих забили в РПЛ меньше, чем суммарно Дзюба и Агаларов, — 15 против 17. Смолов результативно начал сезон в «Локомотиве», отличившись летом в шести стартовых турах шесть раз. Осенью в шести играх на счету Федора всего один мяч. К тому же он по состоянию здоровья пропустил часть встреч во второй половине октября и сыграл только в двух последних матчах «Локо».

Заболотный в 12 матчах чемпионата забил за ЦСКА трижды. Для форварда самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева это первый вызов в национальную команду. Он был лучшим бомбардиром в низших лигах за московское «Торпедо» и «Крылья», а в РПЛ записал на свой счет пять голов и сделал три голевые передачи за самарцев, сенсационно поднявшихся на шестое место после 14 туров.

Катарская линия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Возвращенцы

В линию обороны вернулся крайний защитник Вячеслав Караваев , из-за повреждения пропустивший октябрьские матчи. Проведшие те игры на флангах обороны Сергей Терехов, Алексей Сутормин и Федор Кудряшов также вызваны. В строю и основная пара центральных защитников Георгий Джикия – Игорь Дивеев, как и сменивший последнего в Словении после травмы Максим Осипенко. Кроме того, в обойме находится основной центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков.

В средней линии в октябре не играл из-за повреждения Александр Головин, который теперь в составе . В остальном из лучших полузащитников страны не смогли приехать только Жемалетдинов и Захарян. Снова, как и месяцем ранее, вызван лидер «Ростова» Данил Глебов. Далеко не всегда оказывается в стартовом составе «Зенита» Александр Ерохин, но выходит на замену он довольно качественно, поэтому снова оказался в сборной.

Как и его партнеры по питерскому клубу Андрей Мостовой и Данил Кругово й, которые в последнее время стали чаще появляться на поле за клуб и проявлять результативность. Вызваны Дмитрий Баринов и Даниил Фомин, ставшие лидерами «Локомотива» и «Динамо». Алексею Миранчуку не мешает быть в главной команде страны отсутствие постоянной практики в итальянской «Аталанте».

Нестабильны Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев в «Спартаке», Ильзат Ахметов в ЦСКА и Алексей Ионов в «Краснодаре». Но они попали в сборную. Отчасти это можно связать с опытом большинства из них — они постоянно играли за национальную команду еще при Станиславе Черчесове.

Тренер вратарей сборной Виталий Кафанов вызвал четырех голкиперов — Матвея Сафонова из «Краснодара», ставшего героем октябрьских матчей, Маринато Гильерме из «Локомотива», а также впервые попавших в список Илью Лантратова из «Химок» и Никиту Хайкина из норвежского «Будё-Глимт».

Катарская линия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Шансы и расклады

По мнению экспертов, сборная Россия должна непременно побеждать Кипр и с холодной головой готовиться к встрече с Хорватией. В противном случае наша команда даст повод и болельщикам, и экспертам обвинить себя в непрофессионализме .

— Надо уже немного думать о Хорватии, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов. — Здесь важен вопрос времени: получится ли нам забить быстрый гол киприотам, чтобы играть уже более спокойно, по счету. Нельзя затягивать, разбазаривать время. Важно победить без применения каких-то сверхотчаянных усилий, которые могут привести к ненужному травматизму, дисквалификациям или переутомлению. Главное, с самых первых секунд не валять дурака и не думать, что Кипр — мягкая булочка, которую можно спокойно съесть. Нужны коллективные действия, прессинг, нужно соперника заставлять ошибаться. Не ошибся сразу, то пусть ошибется через 10–15 минут.

Семь игроков из нынешнего состава сборной России находятся в одной желтой карточке от дисквалификаций. Речь идет о Головине, Баринове, Смолове, Фомине, Сутормине, Кудряшове и Ерохине. Если кто-то из них получит предупреждение в матче с Кипром, то пропустит встречу с Хорватией. Потеря каждого из этих игроков может ощутимо ослабить команду.

— Надо постараться сберечь тех, кто подвис на карточках, — добавил Билялетдинов. — Возможно, и тех, кто не залечил какие-то повреждения. Важно не сыграть расхлябанно, чтобы потом не запаниковать и не задергаться ближе к концу матча. Конечно, любая команда может поставить подножку, но это теоретически. Футболисты, которые серьезно относятся к делу, такого не допускают. Поэтому важно победить, как любят говорить, на классе, с минимальными затратами усилий. С Кипром это можно сделать, поэтому я даже не переживаю за матч в Питере. Надо быть полными непрофессионалами, чтобы допустить недооценку и сыграть вничью или проиграть эту встречу. Это будет равносильно преступлению — перед самими собой в первую очередь.