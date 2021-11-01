Слава «Зенита»: питерцы укрепляют лидерство в РПЛ

По итогам 13-го тура чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» вернул себе комфортный отрыв от преследователей. Совершив новый разгром московской команды — вслед за «Спартаком» (1:7) в Северной столице было бито шедшее вторым «Динамо» (1:4), — подопечные Сергея Семака укрепили лидерство в РПЛ и опережают забравшихся в первую тройку «Локомотив» и «Сочи» на пять очков. «Локо» сумел вырвать победу в концовке выездного матча с «Нижним Новгородом» (2:1), а «Сочи» одолел в гостях тульский «Арсенал» (2:1). Это позволило им подняться в таблице, воспользовавшись осечками конкурентов. Помимо «Динамо» в минувшие выходные проиграли московский ЦСКА, пропустивший решающий гол в концовке гостевой игры с казанским «Рубином» (0:1), и «Краснодар», уступивший дома самарским «Крыльям Советов» (0:1). Совсем застрял в середине таблицы и «Спартак», на своем поле упустивший победу над «Ростовом» (1:1).

«Зенит»–«Динамо»

Не было сомнений, что с «Динамо» «Зенит» уже не будет так вольготно чувствовать себя, как с находящимся в кризисе «Спартаком». В итоге сине-бело-голубым действительно пришлось попотеть во встрече с бело-голубыми. Питерцы быстро повели в счете с помощью гола Клаудиньо, но затем до перерыва не использовали несколько хороших моментов.

И едва не поплатились за это в первой половине второго тайма, когда «Динамо» не только сравняло счет забитым пенальти Даниила Фомина, но и имело возможности выйти вперед. Однако после 65-й минуты «Зенит» вновь взял контроль над игрой, и по голу записали на свой счет Вендел с Артёмом Дзюбой. Последний забил 144-й мяч за время выступлений в чемпионате России и стал лучшим по этому показателю, побив державшийся более 20 лет рекорд Олега Веретенникова.

Добил динамовцев в концовке игры Ярослав Ракицкий, ударивший со штрафного. Для гостей всё могло закончиться еще хуже, если бы в конце повезло Клаудиньо, однако мяч после его удара попал в перекладину. Это поражение отбросило подопечных Сандро Шварца на четвёртое место. От «Зенита» они отстают на шесть очков.

— У динамовцев есть проблема болезни роста, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Динамо» и «Зенита» Анатолий Бышовец. — Это пока мешает по-настоящему включиться в борьбу за первое место. Если взять их состав атаки и средней линии, то о Грулёве, Тюкавине, Макарове, Захаряне, Фомине мы можем сказать, что это молодые ребята. У них нет достаточного опыта. Думаю, это сказалось. Активность футболистов «Зенита» разрушила игровые связи «Динамо». Мы не увидели у этой команды той легкости и креативности, которая ей обычно свойственна. Можно констатировать, что во внутреннем чемпионате у «Зенита» при его составе соперников нет. При этом подключения молодежи, выходы Мостового, Караваева придали совершенно другие скорости. Взаимодействие Мостового с Азмуном было достаточно эффективным. Думаю, вопрос о чемпионе у нас решен.

«Рубин»–ЦСКА

Армейцы показывали не самую яркую игру, но брали очки там, где должны были, обыгрывая команды из второй половины таблицы. В результате незаметно подопечные Алексея Березуцкого дошли до третьего места и отставания от «Зенита» в три очка. После разгрома «Динамо» в Питере ЦСКА мог сесть на хвост лидеру.

Но матч с пребывающим в длительном кризисе «Рубином» выдался неимоверно скучным и шёл к нулевой ничье, пока на последних минутах казанцы не провели атаку по правому флангу. Сеад Хакшабанович прострелил на дальний угол вратарской, где набежавший Михаил Костяков вколотил мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева. Подопечные Леонида Слуцкого выиграли всего лишь второй матч из последних 10 в РПЛ.

Эта победа позволила «Рубину» подняться на восьмое место, но отставание от лидера равно 10 очкам, а от пятого еврокубкового места клуб из Татарстана отделяет четыре баллов. На эту позицию как раз опустился ЦСКА.

— Матч ожидаемо получился вязкий, так как обе команды умеют играть надёжно, при этом в последнее время испытывали проблемы в атаке, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов. — В итоге встреча была ничейной и до первого гола. Кто забьет первым, тот и победит. В итоге это сделал «Рубин», а поскольку отличился он на последних минутах, и у армейцев не было шансов спастись.

«Спартак»–«Ростов»

После позора в Питере болельщики красно-белых ждали, что команда реабилитируется хотя бы в плане набранных трех очков. В итоге в субботу в Тушино выдался крайне скучный матч, но «Спартак» ближе к концу повел в счете благодаря голу Руслана Литвинова на 78-й минуте. Но в итоге подопечные Руя Витории упустили преимущество, пропустив на последних секундах от Данила Глебова.

Из-за этого «Спартак» застрял в середине таблицы. Столичный клуб сейчас на девятом месте, отстает от «Зенита» на 11 очков, а от зоны еврокубков — на пять. «Ростов» после провального старта постепенно выбрался из зоны прямого вылета в ФНЛ, а благодаря ничейному результату в Москве избежал и переходных матчей. Сейчас клуб с Дона располагается на 12–13-м месте.

— Вполне закономерный исход встречи, еще раз зафиксировавший тотальный бардак в клубе, свидетельствующий даже не об игроках и тренере, а об их руководителях, — заявил «Известиям» бывший владелец «Спартака», уроженец Ростова-на-Дону Андрей Червиченко. — Здесь скорее ростовчане могут сетовать на невезение. Как минимум два момента они не использовали, когда Полоз выходил один на один. И уж на ничью точно наиграли, поэтому совершенно справедливо, что при 0:1 им удалось сравнять в самом конце встречи.

«Нижний Новгород» – «Локомотив»

В понедельник «Локомотив» одержал первую победу при новом главном тренере Маркусе Гиздоле. «Железнодорожники» одолели дома «Сочи» (2:1). А в субботу были на грани потери очков в выездной игре с новичком РПЛ, который в этом сезоне создает проблемы всем лидерам.

И с «Локо» волжский клуб начал хорошо. На 31-й минуте Илья Берковский открыл счет. Но равновесие очень быстро восстановил Рифат Жемалетдинов. А на последних секундах встречи чудовищная ошибка вратаря Андрея Синицына привела к автоголу Ивана Миладиновича, позволившему «Локомотиву» выйти на второе место. «Нижний» проиграл пять из шести последних матчей. Из-за этого удачно стартовавшие подопечные Александра Кержакова опустились на 11-е место и находятся всего в двух очках от зоны вылета.

— Пока игра «железнодорожников» не впечатляет, — сказал «Известиям» бывший президент «Локо» Николай Наумов. — Возможно, им не хватило Смолова, не играющего вторую встречу подряд, но было видно, что, имея сильный состав, команда не сильно отличалась от новичка лиги «Нижнего Новгорода», комплектовавшегося по остаточному принципу. И победила лишь за счет нелепой ошибки соперника в концовке.

Индивидуальная ошибка решила и исход матча в Краснодаре. Не игравший два месяца из-за травмы защитник «быков» Сергей Петров впервые с конца августа вышел в стартовом составе и совершил грубый обрез в штрафной площади своей команды, отдав мяч Ивану Сергееву, который отпасовал Владиславу Сарвели и тот пробил в незащищенный Матвеем Сафоновым угол ворот. Из-за этого поражения (0:1) «Краснодар» опустился на шестое место, отставая от «Зенита» на восемь очков. А «Крылья» идут за поверженным соперником, уступая два балла.

«Сочи» быстро забил в Туле после целой комбинации, когда игроки южного клуба совершили пять подряд коротких передач, последней из которой был пас Кристиана Нобоа на Матео Касьерру, который открыл счёт на второй минуте. До середины второго тайма гости контролировали ход встречи, но затем слишком отошли назад и позволили «Арсеналу» сравнять на 65-й минуте. Отличился Эванс Кангва. На 78-й минуте он едва не сделал дубль, попав с острого угла в штангу. И тут же «Сочи» снова провел комбинацию в стиле «Барселоны» лучших времен, в результате которой Касьерра сделал дубль и замкнул прострел Ибрагима Цаллагова.

Подопечные Владимира Федотова победили 2:1 и поднялись на третье место. «Арсенал» очутился на 14-м месте — в зоне переходных матчей. Мог оказаться и в зоне вылета, но «Химки» в своем домашнем матче сыграли вничью (0:0) с аутсайдером — екатеринбургским «Уралом» — и догнали туляков по набранным очкам, уступая им по дополнительным показателям.

Также в прошедшем туре выбралась из зоны вылета «Уфа», обыграв дома грозненский «Ахмат» (1:0). Единственный гол забил Гамид Агаларов, укрепивший лидерство в гонке бомбардиров. Этот мяч стал для него 11-м в нынешнем чемпионате.