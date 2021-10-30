Гости из столицы: «Зенит» второй тур подряд громит московскую команду

Лидер чемпионата России петербургский «Зенит» за последние шесть суток катком прошелся по двум принципиальным соперникам из Москвы и укрепил свои позиции на вершине Российской премьер-лиги (РПЛ). В пятницу, 29 октября, подопечные Сергея Семака разгромили дома шедшее вторым «Динамо» (4:1). В прошлое воскресенье сине-бело-голубые унизили в родных стенах «Спартак» (7:1). Кроме того, нападающий клуба из Северной столицы Артем Дзюба забил свой 144-й гол в чемпионатах России и стал рекордсменом по этому показателю, опередив Олега Веретенникова (143).

Рекордный казус

Тема 33-летнего форварда в начале недели даже частично затмила повестку самого разгрома «Спартака» после того, как схлынули эмоции от самого крупного поражения красно-белых в истории своих выступлений в национальном первенстве как России, так и СССР.

Пошли споры относительно того, сколько голов у Дзюбы в РПЛ. Некоторым, как и самому Артему, казалось, что он уже побил рекорд Веретенникова, реализовав пенальти при счете 5:1 в игре со «Спартаком». Но вскоре выяснилось, что статистические данные в источниках разные. Это было связано с тем, что в конце 2009 года на Дзюбу ошибочно записали мяч «Локомотиву» (1:3), когда футболист выступал за «Томь». Позже его зафиксировали как гол в свои ворота защитника «железнодорожников» Рената Янбаева.

Выяснилось, что в официальных протоколах он значится именно как автогол. Поэтому по состоянию на пятницу Дзюба лишь повторил рекорд Веретенникова, а не побил его. Чтобы обойти нынешнего тренера казанского «Рубина», легендарного бомбардира волгоградского «Ротора» 1990-х годов, необходимо было отличиться еще раз.

Это оказалось весьма затруднительно, поскольку Сергей Семак вновь, как и в матче со «Спартаком», не включил своего многолетнего лидера в стартовый состав. Вновь, как и в прошлом матче, главный тренер «Зенита» не мог рассчитывать на своего звездного игрока атаки Малкома. К тому же в начале того матча сломался Дуглас Сантос, выбывший на несколько недель. В воскресенье его успешно заменил на 13-й минуте Данил Круговой, ставший одним из героев матча со «Спартаком».

Но на игру с «Динамо» он по неизвестным причинам оказался вне заявки. Как и один из ключевых полузащитников питерцев Далер Кузяев. Он был дисквалифицирован на «Спартак», но с «Динамо» не играл уже из-за травмы, смотря встречу с трибуны вместе с Магомедом Оздоевым, который с лета восстанавливается после повреждения крестообразных связок.

Поэтому помимо вратаря Станислава Крицюка Семак вновь сыграл по схеме с тремя центральными защитниками Деяном Ловреном, Ярославом Ракицким и Дмитрием Чистяковым, по флангам расположились Вячеслав Караваев слева и Алексей Сутормин справа. Центр полузащиты закрыли Вендел и Вильмар Барриос, в качестве атакующих хавбеков вышли Клаудиньо и Андрей Мостовой, а единственным нападающим стал Сердар Азмун.

«Динамо» перед 13-м туром находилось в трех очках от «Зенита» и в случае победы могло выйти в лидеры. Главный тренер гостей Сандро Шварц выставил привычный для себя состав. Место в воротах занял Антон Шунин, в центре обороны вышли Фабиан Бальбуэна и Иван Ордец, на правом фланге защиты Гильермо Варела, на левом — Дмитрий Скопинцев. В центре полузащиты расположился Никола Моро, а в группе атаки, как обычно, действовали Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров, Вячеслав Грулёв и Константин Тюкавин.

Не повторить «Спартак»

И хотя «Динамо» изначально не казалось способным повторить судьбу «Спартака», опасения у болельщиков присутствовали. Дело в том, что эти два московских клуба уже сталкивались с проблемами в Питере меньше года назад, будучи в неплохой форме. В декабре «Зенит» также играл с ними два матча подряд, причем его первое место не было безоговорочным.

Тогда у «Динамо» было одинаковое количество очков со «Спартаком», но в итоге команда Семака поочередно обыграла сначала динамовцев, а потом и красно-белых. В обоих случаях счет был 3:1, но моментов «Зенит» создал для гораздо более внушительного преимущества.

В пятницу он начал делать свое дело уже на 8-й минуте, когда Сутормин навесил справа, Азмун попытался подправить мяч в ворота, но попал в Ордеца, от которого случился отскок на Клаудиньо. Бразилец в два касания пробил точно в ворота. До перерыва игра проходила под полным контролем «Зенита», и на 37-й минуте счет мог удвоить Азмун, но его удар в упор отбил Шунин.

В начале второго тайма динамовцы предприняли попытку навязать свою игру. И на 55-й минуте за игру рукой Караваева арбитр Сергей Карасев назначил пенальти, реализованный Фоминым. Гости воодушевились и могли забить еще: сначала удар Макарова, пусть и не с первого раза, отбил Крицюк, а затем Денис пробил из хорошей позиции выше ворот.

В середине второго тайма вместо Мостового вышел Дзюба. Через полминуты после прострела Азмуна справа Вендел вывел «Зенит» вперед. А на 70-й минуте случился исторический момент. Ракицкий навесил с углового, Азмун пробил головой с отскоком мяча от газона, Дзюба пропустил мяч между ног на линии вратарской, и Шунин совершил фантастическое спасение, но Артем успел сыграть головой на добивание.

Побив рекорд Веретенникова, Дзюба побежал праздновать к партнерам и что-то прокричал, показав пальцем на поле. Многие это восприняли как претензию к Семаку за то, что уже два матча подряд не ставит его в старте.

А на 85-й минуте Ракицкий окончательно добил «Динамо» прямым ударом со штрафного. Питерцы наращивают отрыв от бело-голубых до шести очков. Теперь их главным преследователем может стать ЦСКА. Если он в субботу выиграет в гостях у казанского «Рубина», то будет идти вторым с отставанием от лидера на три очка.

— Петербургский клуб подошел к матчу в оптимальном состоянии, — сказал «Известиям» бывший главный тренер «Динамо» и «Зенита» Анатолий Бышовец. — Команда была на подъеме после победы над «Спартаком». Думаю, что Семак сумел выбрать грамотную тактику на сегодняшний матч, когда с первых минут был взят психологический верх за счет активности и давления на соперника в пространстве и времени. План удался. Во втором тайме, как мне кажется, «Зенит» одолела некая эйфория от того, что есть результат. И преждевременное уверование в окончательную победу привело к тому, что после забитого пенальти «Динамо» получило шанс. Появились моменты, гости действовали более раскованно. Но в итоге сказался опыт игроков «Зенита». Средняя линия питерцев переиграла соперника за счет Клаудиньо, Барриоса, Вендела. Возможно, динамовцам и их молодежи не удалось подготовиться к предложенным скоростям — это козырь питерцев. Бело-голубым не хватило рациональности, чтобы поддерживать аритмию во втором тайме. Но чем приятен матч, что он не был закрытым: был поиск результата у чужих ворот, желание забить.

Артем Дзюба в нынешнем чемпионате забил уже семь голов. Он делит в списке бомбардиров текущего розыгрыша второе-четвертое место с Сердаром Азмуном и форвардом «Локомотива» Федором Смоловым. Лидирует в гонке нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, на счету которого десять мячей.

— Это достижение Дзюбы нельзя отрицать, — резюмировал Анатолий Бышовец. — Конечно, это заслуга и непосредственно Артема, но и проблема российских команд в обороне, особенно в центральной зоне. Есть дефицит центральных защитников. Посмотрите на тот же «Спартак», когда в отсутствие Самуэля Жиго в матче с «Зенитом» мы увидели отсутствие надежности и коллективную безответственность. С Дзюбой должен играть футболист, не уступающий в антропометрических данных, как это делал Леонардо Бонуччи из «Ювентуса». Дзюбу надо контролировать в своей штрафной. Причем не соревноваться с ним в том плане, чтобы выше выпрыгнуть — ему нельзя давать разбежаться. Надо принимать жестко, чего он не любит, и это показывали матчи с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов и с Бельгией на чемпионате Европы. Без этого подступиться к Артему сложно — он, несомненно, глыба.

«Динамо» уже по итогам текущего тура может опуститься на шестое место, если ЦСКА не проиграет в Казани, а «Локомотив», «Краснодар» и «Сочи» свои матчи выиграют.