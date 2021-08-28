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Синий в бело-голубом: «Зенит» сменил «Динамо» на первом месте в РПЛ

Теперь команда Сандро Шварца возглавляет пелотон преследователей чемпиона
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Синий в бело-голубом: «Зенит» сменил «Динамо» на первом месте в РПЛ
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2021-08-27 19:49:45
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Ничья в московском дерби с «Локомотивом» не позволила «Динамо» удержаться на вершине турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Бело-голубые закончили матч с «железнодорожниками» со счётом 1:1. Это позволило петербургскому «Зениту» уйти лидером первенства Премьер-Лиги (РПЛ) на двухнедельный перерыв, связанный с играми сборных. Клуб из Северной столицы сутками ранее победил дома московский ЦСКА (1:0). Теперь «Динамо» отстаёт от «Зенита» на одно очко. Два балла отделяет от лидера «Локомотив» и «Сочи», обыгравший в четверг в гостях московский «Спартак» (2:1). Мог дотянуться до «Зенита» казанский «Рубин», но выездное поражение от «Краснодара» (0:2) оставило его на пятом месте — в трёх очках от сине-бело-голубых.

«Динамо» — «Локомотив»

В прошлые выходные динамовцы впервые за долгое время стали полноценным лидером национального первенства. Многие стали шутить, что такого не было с мая 2017 года, когда «Динамо» выиграло первенство ФНЛ и вернулось в РПЛ спустя всего сезон после первого в своей истории вылета из высшего эшелона чемпионатов СССР и России.

Синий в бело-голубом-4
Футбол
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но, если вспоминать Премьер-лигу, то формально команда находилась на вершине в августе 2014 года, только по итогам всего лишь первого тура. Бело-голубые тогда разгромили дома «Ростов» (7:3) и по разнице забитых и пропущенных мячей опередили остальные клубы, выигравшие в том сезоне матчи стартовых туров. Уже через неделю «Динамо» потеряло лидерство.

Более серьёзным образом, после нескольких туров, клуб занимал промежуточное первое место в 1997 году, когда РПЛ не существовало как организации: турнир назывался высшим дивизионом, а проводила его Профессиональная футбольная лига (ПФЛ).

Болельщики ожидали продолжения успеха, о чём недвусмысленно давали понять, скандируя с трибун призывы «Только первые!». Но после победы «Зенита» первое место подопечные Сандро Шварца могли сохранить только в случае набора трёх очков в дерби.

«Локомотив» отставал всего на один балл от бело-голубых. И побеждать ему не мешает пока даже текучка кадров. В пятничной игре впервые в заявку «железнодорожников» попал французский защитник Алексис Бека-Бека. Ранее команду пополнило три новых футболиста, но на поле из них в стартовом составе выходит лишь Тин Едвай, Наир Тикнизян пока появляется только на замены. Зато Максим Ненахов дебютировал за клуб в самой концовке матча с «Динамо».

Синий в бело-голубом-1
Футбол
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Состав у «Локомотива» неплохой, — сказал «Известиям» бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин. — Из опытных игроков, которые могли быть полезны, потеряли только Гжегоша Крыховяка. Посмотрим, что покажет Бека-Бека. Он футболист молодой и пока «тёмная лошадка».

Вне заявки оказался Антон Миранчук, чей агент Вадим Шпинёв в воскресенье после матча с «Краснодаром» (2:1) в интервью «Спорт-Экспрессу» публично раскритиковал начальника медицинской службы клуба за то, что его клиент с зимы не может залечить травму.

Болельщики «Локо» вновь поддерживали команду Марко Николича, но не забыли и про его предшественника, вывесив баннер с портретом Юрия Сёмина, который за полчаса до старта игры на «ВТБ Арене» едва не одержал вторую победу подряд с «Ростовом». Его команда открыла счёт на 76-й минуте выездного матче с екатеринбургским «Уралом», но через пять минут позволила сравнять и сыграла вничью (1:1). Это позволило донскому клубу выйти из зоны прямого вылета из РПЛ.

Очень быстро «Локомотив» повёл в счёте. На 23-й минуте Фёдор Смолов получил пас от Дмитрия Рыбчинского, убрал на замахе Николу Моро и пробил в нижний угол без шансов для Антона Шунина. Это был шестой мяч Фёдора, вновь вышедшего в лидеры гонки бомбардиром чемпионата.

Синий в бело-голубом-3
Футбол
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перед перерывом Себастьян Шиманьски с передачи Арсена Захаряна восстановил равновесие. Во втором тайме игра шла в менее зрелищном ключе, и команды катились к ничьей. На 75-й минуте в чемпионате России дебютировал Бека-Бека. Но тут же «Динамо» было близко к тому, чтобы выйти вперёд, однако удар головой Ивана Ордеца пришёлся в перекладину.

— Игра очень понравилась, очень качественный матч, — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин. — Впечатлили и интенсивность, и прессинг динамовцев, вынуждавший «железнодорожников» ошибаться, и моменты для взятия ворот у обеих команд. Побольше бы таких игр в чемпионате России. Дебют Беки-Беки оценить трудно. Но была пара эпизодов, когда он хорошо пошёл в дриблинг. А ещё был хороший пас на Лисаковича, который мог решить исход встречи, но не забил. В общем, новичок показал, что он мастеровитый игрок. Что касается «Динамо», то сейчас у него одна серьёзная проблема: реализация моментов. Если подтянут её, могут побороться за первое место.

«Краснодар» — «Рубин»

Казанский клуб после двух осечек в виде ничьих с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) и «Химками» (1:1) поубавил свой лидерский порыв. Команда Леонида Слуцкого упустила возможность выйти на первое место. И перед перерывом попыталась хотя бы догнать «Зенит».

Для этого ей надо было взять верх на выезде над «Краснодаром», вновь, как и в прошлом сезоне, погрязшем в середине таблицы. В случае поражения «быки» рисковали остаться на 12-м месте, всего в двух очках отрыва от зоны прямого вылета.

Синий в бело-голубом-2
Футбол
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

После продажи в «Динамо» Дениса Макарова и травм Хвичи Кварацхелии с Джордже Деспотовичем казанцы резко сдали в атаке, и это сказалось в Краснодаре. Игра могла сложиться по-другому, гости создали множество моментов, но вратарь «быков» Матвей Сафонов в пятницу был в ударе и тащил всё подряд. А его партнёры по команде своё впереди реализовали. Благодаря голам Алексея Ионова и Джона Кордобы к перерыву подопечные Виктора Гончаренко вели 2:0. Во втором тайме вновь спасал Сафонов, а у «Краснодара» Виктор Классон пробил в штангу. Команда удержала преимущество и поднялась на седьмое место, отставая от «Зенита» на шесть очков.

Недостаток исполнительского мастерства у нападения «Рубина» сказывается, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Травмы лидеров приводят не только к слабой реализации моментов, но и к тому, что мяч вообще меньше держится впереди, поэтому растёт нагрузка на оборону. Так что я не вижу пока, за счёт чего казанцы могут прыгнуть выше своего нынешнего места. Вряд ли они включаются в гонку за чемпионство, если не будет усиления состава. Скорее верю, что «Краснодар» ещё поднимется. Эта команда действует на поле не так плохо, как может показаться из её места в таблице. Но всё время не дожимает свои моменты, совсем немного не дотягивает до побед. Сегодня наконец смогла это сделать. Возможно, теперь её прорвёт, и она вклинится в группу лидеров.

Также в пятницу «Химки» сыграли дома вничью с «Нижним Новгородом» (1:1).

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