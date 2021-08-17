Нули — на палочки: в РПЛ не осталось команд без потерянных очков

После четвертого тура чемпионата России по футболу не осталось ни одной команды, которая не допустила бы осечку на старте или проиграла все матчи. Петербургский «Зенит» не удержал выездную победу над московским «Локомотивом» (1:1), казанский «Рубин» и московское «Динамо» сенсационно потеряли очки в своих матчах. Клуб из столицы Татарстана сыграл вничью с аутсайдером турнира — самарскими «Крыльями Советов» (1:1), набравшими первый балл в сезоне. А бело-голубые проиграли в гостях грозненскому «Ахмату» (1:2). Кажется, в этом сезоне у всех команд могут быть проблемы со стабильностью.

«Локомотив»–«Зенит»

В июле команды встречались в матче за Суперкубок России, и тогда «Зенит» вынес «Локомотив» — 3:0. Казалось, что у москвичей шансов очень мало. Они лишились основного полузащитника Гжегожа Крыховяка, который перебрался в «Краснодар». Другой важнейший игрок центра поля — Дмитрий Баринов отбывал дисквалификацию.

Но потери не помешали «Локомотиву» достойно выглядеть против действующего чемпиона. Правда, после того как главный арбитр Сергей Карасев удалил в составе «Зенита» за вторую желтую карточку Далера Кузяева, «железнодорожники» почему-то чуть сдали и, как итог, получили пенальти в свои ворота. Удар с 11 м реализовал Алексей Сутормин. А уже в самой концовке матча право на пенальти получил и «Локомотив» — Федор Смолов не промахнулся. Команды поделили очки — 1:1.

— Первый тайм был не очень интересным, — заметил в беседе с «Известиями» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Все события произошли во второй половине встречи. «Локомотив» действовал вторым номером весь матч. «Зенит» ничем не удивил, создал очень мало опасных моментов. Считаю, что Сергей Карасев отсудил отлично. Я согласен со всеми его решениями. Два пенальти железные, как и две желтые карточки Кузяеву, которые привели к удалению.

«Рубин» — «Крылья Советов»

Казанцы до четвертого тура шли без потерь. Но в минувшие выходные команда Леонида Слуцкого неожиданно допустила осечку в матче с «Крыльями», которые только вернулись в РПЛ и занимали последнее место, набрав ноль очков в первых трех играх. Матч в столице Татарстана закончился со счетом 1:1.

Вероятно, казанцы еще не оправились от вылета из Лиги конференций, где в драматичнейшем матче проиграли в дополнительное время польскому «Ракуву» (0:1). Кроме того, есть ощущение, что «Рубину» сложно без травмированного нападающего Джордже Деспотовича. На восстановление ему понадобится еще несколько недель.

«Ахмат»–«Динамо»

Еще больше удивило поражение «Динамо» в Грозном. Москвичей по итогам стартовых трех туров уже начали записывать в претенденты на медали. Выезды к «Ахмату» всегда даются тяжело, но претенденту на место в тройке непозволительно терять очки с командами, которые не борются за пьедестал. Пока молодой и талантливой команде Сандро Шварца не хватает стабильности.

— Хотел бы поздравить «Ахмат» с победой, — заявил наставник «Динамо». — В первом тайме до пропущенного гола мы контролировали игру, у нас был большой процент владения мячом. Во второй половине создали достаточно много моментов, забили, но, к сожалению, не смогли отыграться. Нам где-то не хватало хладнокровия, где-то — последнего паса, где-то — точности в завершении атак. Сегодня мы потерпели болезненное поражение.

«Спартак»–«Урал»

Зато «Спартак» наконец реабилитировался за неудачи в квалификации Лиги чемпионов и поражение от «Нижнего Новгорода» в РПЛ. Москвичи с минимальным счетом обыграли «Урал» (1:0). Но больше внимания вызвала не сама игра, а реакция трибун на скандалы вокруг клуба. Болельщики красно-белых подвергли жесткой критике руководство и персонально некоторых футболистов. Это не помешало команде одержать победу. Если бы сделать этого не удалось, то главный тренер «Спартака» Руй Витория мог оказаться очень близко к отставке.

— Думаю, «Спартак» всё еще находится в кризисе, — сказал «Известиям» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Они обыграли, на мой взгляд, самую слабую команду нашего чемпионата. У «Урала» даже были моменты отыграться. Дальше красно-белым предстоит выезд в Тулу. Думаю, там им будет очень тяжело. «Арсенал» в этом туре показал, что готов забирать очки у топ-команд. Посмотрим, что будет с Виторией. Пока всё в команде и вокруг нее не успокоится, кризис будет продолжаться.

«Ростов»—ЦСКА

Юрий Семин продолжает осваиваться в статусе главного тренера дончан. Но шок-эффекта добиться не удалось. Вслед за ничьей с «Химками» (1:1) «Ростов» под руководством 74-летнего специалиста был разбит ЦСКА (1:3). Армейцам же удалось прервать серию из двух поражений — от «Локомотива» (1:2) и «Динамо» (1:2).

— Вышли робко, есть над чем работать, — заявил после игры главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий. — «Ростов» проигрывал, было понятно, что они станут агрессивнее играть. Рад, что ребята собрались и сделали счет более спокойным.

«Краснодар»–«Арсенал»

У кубанцев тоже получилось реабилитироваться. Дома они обыграли туляков (3:2). Кстати, у «быков» появился новый капитан — Гжегож Крыховяк. Кажется, что поляк может добавить команде Виктора Гончаренко уверенности и спокойствия, а это именно то, чего не хватало «горожанам» в последние несколько сезонов. В следующем туре «Краснодар» сыграет против «Локомотива». Очевидно, Крыховяк будет сверхмотивирован на матч против бывшей команды.

— Никого не обижая, скажу, что есть такие игроки, которые прирожденно являются капитанами. Крыховяк такой, — заявил после матча главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко. — Мы давно не выигрывали дома, рады сложной победе. Наверное, исходя из того, что было на поле, не должны были доводить дело до нервной концовки. Могли забить больше трех мячей.

Также в четвертом туре РПЛ «Уфа» в гостях обыграла «Нижний Новгород» (1:2), а «Сочи» дома разгромил «Химки» (3:0).