Дамоклов мяч: «Урал» может стать последним в таблице в РПЛ

Домашняя победа над екатеринбургским «Уралом» (1:0) в субботнем матче четвёртого тура чемпионата России по футболу стала всего второй для московского «Спартака» в официальных матчах текущего сезона. Красно-белые прервали серию неудач последних двух недель, включившую в себя вылет из Лиги чемпионов после двух бесславных поражений от лиссабонской «Бенфики» (0:2; 0:2), а также домашний проигрыш в национальном первенстве от дебютанта РПЛ «Нижнего Новгорода» (1:2).

Впрочем, говорить о выходе из кризиса пока рано. Две единственные победы в нынешнем сезоне одержаны над аутсайдерами турнира, причём с минимальным счётом. Сначала во втором туре «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» (1:0), пока остающиеся единственным в этом сезоне клубом, не набравшим ни одного очка — волжане проиграли все три стартовых матча и идут на последнем месте. В воскресенье они встретятся на выезде с казанским «Рубином».

«Урал» после трёх туров с одним очком занимал предпоследнюю строчку. В понедельник команда проиграла в гостях «Сочи» (0:2), после чего главный тренер команды Юрий Матвеев подал в отставку. Его сменил Игорь Шалимов. Экс-наставнику «Краснодара», «Химок» и грозненского «Ахмата» предстояло дебютировать на новом месте игрой против родного клуба, где он стал звездой в конце 1980-х — начале 1990-х годов.

Но в субботу в Тушино на домашней арене «Спартака» всё внимание было приковано к красно-белым. Перед игрой на стадион зашёл оказавшийся вне заявки форвард Георгий Мелкадзе, ранее часто появлявшийся на поле при нынешнем главном тренере Руе Витории.

Некоторые СМИ со ссылками на свои источники сообщали, что скоро Георгия отправят в аренду в футбольный клуб «Сочи». Сам Мелкадзе отказался что-либо комментировать. Трибуны вновь скандировали кричалки в адрес владельца клуба Леонида Федуна и его гражданской супруги Заремы Салиховой, в мае две с половиной недели находившейся в совете директоров «Спартака», а затем со скандалом из него вышедшей.

Впрочем, уже мало кто сомневается, что она даже без официальной должности существенно влияла на процессы внутри организации. Однако публичные обвинения в адрес спортивного директора Дмитрия Попова с последующей отставкой последнего и его не менее жёсткими ответами привели к тому, что уже мало кто из болельщиков поддерживает Зарему.

Правда, если на матче с «Нижним Новгородом» кричалки были в основном оскорбительными, то на встрече с «Уралом» фанаты даже придумали остроумное четверостишье: «Одна за «Шахтер»,/ Второй за «Динамо»,/ А мы за «Спартак»/ Без этого срама». В этой речёвке был обыгран давний слух о том, что Леонид Федун в детстве болел за главного врага «Спартака» позднесоветских времён — киевское «Динамо». Эта версия пошла в народ из-за того, что Леонид Арнольдович родился в столице Украинской ССР.

А Зарема многократно нахваливала менеджмент донецкого «Шахтёра». В частности, она лоббировала кандидатуру бывшего главного тренера этой команды португальца Паулу Фонсеки, а также итальянца Роберто Де Дзерби, который работает в клубе с Донбасса с нынешнего лета.

Но в итоге выбор был сделан в пользу Руя Витории, которого продвигал Попов. Сейчас после многочисленных публичных разносов со стороны Заремы и ухода спортивного директора португалец остался один, но, поскольку сама Салихова в последнюю неделю снизила медийную активность, ситуация начала стабилизироваться.

В итоге «Спартак» сумел одержать минимальную победу. В середине первого тайма гол забил Роман Зобнин. В дальнейшем дважды мог сравнять счёт Эрик Бикфалви, но красно-белые, несмотря на не самый качественный футбол, сумели додержать победный счёт до конца.

— Точно не надо обольщаться этой победой «Спартака», — заявил «Известиям» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Команда по-прежнему слаба, но ей удалось взять три очка на фоне абсолютно разобранного «Урала». Екатеринбуржцы сейчас выглядят совсем нехорошо. Много ошибаются, игроки плохо взаимодействуют. Но даже на фоне такого «Урала» «Спартак» едва не пропустил. Мне кажется, футболисты несколько инертны. И им не хватает боевитости и остроты.

«Спартак» поднялся на седьмое место с шестью очками. «Урал» в случае успеха «Крыльев» может оказаться на последней строчке с одним баллом. Также в субботу «Нижний Новгоро» проиграл дома «Уфе» (1:2) , «Ростов» не совладал на своём поле с московским ЦСКА (1:3), а грозненский «Ахмат» в родных стенах победил столичное «Динамо».

В воскресенье «Краснодар» сыграет с тульским «Арсеналом», «Рубин» с «Крыльями»», а в столице будет центральный матч между «Локомотивом» и «Зенитом». В понедельник «Сочи» выйдет дома на поле против «Химок».