Первый бал в «Ростове»: как стартуют в новых клубах Семин и Крыховяк

Предстоящий третий тур чемпионата России по футболу станет особенным для двух знаковых персон РПЛ последних лет. Фигурант одного из самых громких трансферов лета Гжегош Крыховяк впервые сыграет за «Краснодар». Причём выступление за «быков» он начнёт сразу с выезда в Санкт-Петербург — в субботу южный клуб сыграет там с действующим чемпионом страны «Зенитом».

А знаменитый тренер Юрий Семин в воскресенье поедет в Химки, где в игре с одноимённой командой дебютирует во главе «Ростова». Также болельщиков ждёт московское дерби «Динамо» против ЦСКА и домашний матч столичного «Спартака» против «Нижнего Новгорода» на фоне очередного внутриклубного скандала у красно-белых, вспыхнувшего после домашнего поражения от лиссабонской «Бенфики» (0:2) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В четверг вечером на аналогичной стадии Лиги Конференций провели первые встречи «Сочи» и казанский «Рубин». Сочинцы сыграли дома вничью с белградским «Партизаном» (1:1). А казанцы начали еврокубковую кампанию выездной ничьей с польским «Ракувом» (0:0).

«Сочи» — «Партизан»

Первый тайм прошёл при подавляющем преимуществе хозяев. Их матч на стадионе «Фишт» посетило около 200 болельщиков. Всего разрешили присутствие на трибуне 500 человек. 300 из них составляли работники арены, журналисты и технические службы.

Подопечные Владимира Федотова до перерыва почти не выпускали «Партизан» со своей половины поля, а на 17-й минуте с убойной позиции бил Сергей Терехов, но вратарь гостей отразил удар. Чуть позднее Марко Дуганджич едва не забил курьёзный гол, когда с фланга отправил мяч свечой в дальний угол через голову голкипера, но попал в штангу.

В середине второго тайма Терехову удалось заработать пенальти, реализованный Кристианом Нобоа. Но через семь минут одна из немногих ошибок сочинцев у своих ворот привела к ответному голу. Лазар Маркович навесил с правого фланга, Николай Заболотный не стал идти на перехват в своей вратарской, где Рикарду Гомеш, опередив Данилу Прохина, расстрелял ворота. В конце «Сочи» постарался дожать соперника и вырвать победу, но в итоге матч так и закончился вничью.

— Не такой уж «Партизан» и боевой оказался, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — В целом «Сочи» смотрелся лучше. Мог выиграть, моменты ещё для одного гола были, и не один. Упущенная победа сочинцев, но в Белграде их может ждать успех. Тем более, сейчас, когда отменили правило выездного гола. Этот «Партизан» вполне по зубам «Сочи». Чуть-чуть везения нужно. Я думал, «Спартак» больше всех апеллирует к арбитрам, но сербская команда превзошла всех. Было бы справедливее у «Партизана» пару человек выгнать с поля за разговоры. В каждом эпизоде они либо валялись, кривлялись, пытаясь превзойти в этом Неймара, либо вступали в беседы, как в случае с пенальти, который абсолютно чистый.

«Зенит» — «Краснодар»

Петербургский клуб с определёнными огрехами провёл два стартовых матча, но всё же с запасом обыграл на выезде «Химки» (3:1) и «Ростов» (4:2). Теперь в гости к нему едет «Краснодар», начавший турнир с выездного разгрома екатеринбургского «Урала» (3:0). Затем «быки» допустили осечку на своём поле в игре с «Химками» (0:1).

Это наводит на мысль, что кризис прошлого сезона, когда южный клуб застрял в середине таблице и закончил чемпионат на десятом месте, ещё не закончился. Поэтому руководство решило усилиться и провело выгодную сделку по приобретению лидера московского «Локомотива» трёх последних лет Гжегоша Крыховяка.

На прошлой неделе возник скандал, когда появились слухи о готовящейся руководством «железнодорожников» распродаже лидеров команды. Среди них упоминался и Крыховяк. Пока лишь по поляку информация подтвердилась. Сам 31-летний хавбек заявил, что его продали без его ведома, а также сказал, что руководство «Локо» «повело себя не по-мужски». Теперь он попытается помочь «Краснодару» увезти очки из Питера.

— Тяжело сказать, сможет ли Крыховяк сразу показать свои лучшие качества, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко. — Наверное, не стоит сразу под него перестраивать игру «Краснодара». Но в перспективе Гжегож придётся ко двору. Это выгодная сделка для клуба. Он продал опорника Кристоффера Олссона и приобрёл в эту зону Крыховяка, который помимо оборонительных функций выполняет и атакующие. И забивает, и отдаёт передачи. Под стиль «Краснодара» отлично подходит. Правда, сейчас в Питере будет сложно играть. «Зенит» за счёт класса игроков выглядит основательней. Тем не менее, «Краснодар» едва ли не единственный, кто может преподнести сюрприз. По качеству игры, на мой взгляд, это вторая команда в стране. И поэтому жду интересный обоюдоострый футбол в субботу.

«Химки» — «Ростов»

Больше года прошло с момента скандальной отставки Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива». Команда в тот момент шла на втором месте за восемь туров до конца. Поэтому решение руководства вызвало жесточайшую критику со стороны болельщиков. Тем более, за четыре года работы 74-летний специалист принёс не один трофей «железнодорожникам» — чемпионат России-2018, два серебра национального первенства и две победы в Кубке России (2017, 2019). Не говоря уже про стародавние успехи красно-зелёных под руководством Семина, имевшие массовый характер в 1990-е — первой половине 2000-х годов.

Теперь Юрий Павлович сменил в «Ростове» Валерия Карпина, который после двух поражений на старте от «Динамо» (0:2) и «Зенита» (2:4) решил сосредоточится на работе в сборной России, которую возглавил две недели назад. Бюджет и кадровый ресурс в «Ростове» гораздо меньше, чем в «Локомотиве», но был у Семина удачный опыт работы и с середняками и аутсайдерами с периферии. В сезоне-2014/2015 он тренировал саранскую «Мордовию» и стал единственным тренером, при котором клуб удержался в Премьер-лиге. Причём удержался с запасом, заняв восьмое место.

Аналогичную строчку по итогам прошлого сезона заняли «Химки», что тоже стало рекордом клуба. Подмосковный коллектив сделал это под руководством Игоря Черевченко, которого в 2016 году сменил во главе «Локо» Семин. Более того, в 1996-2001 годах сегодняшний специалист играл за «железнодорожников» под руководством Юрия Павловича, совместно с ним завоевав четыре Кубка России и три серебра чемпионата.

В межсезонье химчане потеряли одного из своих лидеров — нападающего Резиуана Мирзова, но первые два тура показали, что в качестве подмосковный клуб не сильно сдал. Он мог обыграть «Зенит», упустив победу лишь из-за единичных ошибок в обороне. А затем одолел на выезде «Краснодар».

— И сборная, и клуб требуют максимальной отдачи в тренировочном процессе, подготовки к матчу, анализа состояния игроков, выбора состава и разбора соперников, — пояснил «Известиям» бывший главный тренер «Ростова», экс-тренер сборной России Сергей Балахнин. — И такое раздвоение на два фронта никогда ничего хорошего не приносило. Можно с этим справиться, но полного погружения в одну из работ не будет. А в ситуации с «Ростовом» сейчас необходимо именно полное погружение. Поэтому то, что Карпин сосредоточится на сборной, к лучшему. А вот сможет ли с Семиным команда сразу преуспеть в первом же матче, сложно сказать. Может быть, эффект встряски сработает, может быть, понадобится время для более основательной работы. Но матч, с учётом хорошего состояния «Химок» будет непростой, он во многом определит, что ждать от «Ростова» в ближайшие недели.

В третьем туре сыграют также «Уфа» против «Локомотива», тульский «Арсенал» с «Крыльями Советов», «Рубин» примет «Ахмат», а «Сочи» в понедельник ждут в гости «Урал».