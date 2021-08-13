Титульных бой: потеряет ли лидер РПЛ первые очки в сезоне

Московский «Локомотив» в предстоящем четвертом туре чемпионата России по футболу примет на своем поле лидера таблицы петербургский «Зенит». Эти два клуба являются самыми успешными за последние годы по числу трофеев внутри страны. В прошлом сезоне оба главных турнира были выиграны ими. «Зенит» в третий раз подряд взял золото чемпионата, а «Локо» завоевал Кубок России.

Сейчас они также идут в группе лидеров, поэтому их матч станет центральным. Но интерес вызывает и визит екатеринбургского «Урала» в столицу к московскому «Спартаку». Субботняя игра будет первой для красно-белых после вылета из Лиги чемпионов. Подопечным Руя Витории важно добыть три очка, особенно на фоне всех последних скандалов с участием жены владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой и уволившегося неделю назад экс-спортивного директора Дмитрия Попова.

«Локомотив»–«Зенит»

Петербургский клуб вновь считается фаворитом чемпионата и пока достаточно уверенно подтверждает свой статус. В июле он начал сезон с выигранного Суперкубка России, где без вариантов обыграл «Локомотив» со счетом 3:0. И в первых трех турах национального первенства подопечные Сергея Семака не потеряли ни одного очка. Они поочередно одолели на выезде «Химки» (3:1) и «Ростов» (4:2), а на прошлой неделе победили дома «Краснодар» (3:2).

Нельзя сказать, что во всех этих матчах питерцы были идеальны. Они допускали ошибки и при определенных обстоятельствах могли потерять очки, но в итоге класс сине-бело-голубых сказывался. Помимо них в стартовых трех турах все матчи выиграли только казанский «Рубин» и московское «Динамо».

«Локомотив» тоже мог оказаться в этой когорте лидеров. «Железнодорожники» одержали волевые победы над тульским «Арсеналом» (3:1) и столичным ЦСКА (2:1). Причем во втором случае не помешала даже внезапная продажа в «Краснодар» лидера команды Гжегоша Крыховяка. Но в прошлом туре выезд в Уфe принес подопечным Марко Николича лишь одно очко (1:1). Красно-зеленые проигрывали 0:1 и были в меньшинстве после удаления Дмитрия Баринова. На этом фоне спасение от поражения можно считать успехом, но качество игры команды оставляло желать лучшего, так как, ведя в счете, «Уфа» не использовала несколько верных моментов для взятия ворот и за это поплатилась упущенной победой. Чтобы не отстать от лидеров, в воскресенье «Локо» нельзя уступать «Зениту».

— Питерцы выглядят фаворитом в этом матче, — поделился мнением с «Известиями» бывший экс-капитан «Зенита», главный тренер фарм-клуба питерцев «Зенит-2» Владислав Радимов. — Трудно говорить иначе после его убедительной победы над «Локо» в прошлом месяце. Да и вообще суммарный счет их двух последних матчей 9:1 в пользу питерцев — 6:1 в майской игре чемпионата и 3:0 в Суперкубке. Кроме того, зрителей в Черкизово будет немного из-за всех ограничений. Значит, преимущество своего поля у «железнодорожников» нивелируется. К тому же «Зенит» свой состав сохранил, а «Локо» перестраивает. Ушел Крыховяк, в межсезонье ушел Максим Мухин, сейчас не будет из-за дисквалификации Баринова. Очень тревожит то, что происходит в последнее время у красно-зеленых.

«Спартак»–«Урал»

После закрытия Заремой Салиховой своего Telegram-канала в их медийной войне с Дмитрием Поповым наступило относительное затишье. Но это не спасло от неудачи в Лиссабоне. После домашнего поражения от «Бенфики» (0:2) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов надежд на проход в следующую стадию и так было мало.

Особенно после того, как Попов объявил об уходе из клуба и начал отвечать на публичные нападки со стороны Заремы. Они начались еще в мае, когда она добровольно вышла из состава совета директоров «Спартака» после двух с половиной недель нахождения в нем. Объяснив это несогласием с кандидатурой нового главного тренера Руя Витории, которого лоббировал Попов.

Но «Спартак» не смог создать в ответном матче даже видимость борьбы за выход в раунд плей-офф. Красно-белые почти всю игру провели в обороне, а «Бенфика» во втором тайме забила дважды и спокойно прошла дальше (4:0 по сумме двух встреч). Ситуация усугубляется негативными результатами внутри страны.

Выездное поражение в первом туре от «Рубина» (0:1) еще можно было списать на невезение, поскольку спартаковцы не реализовали множество голевых моментов. Так же было и в гостевой встрече с самарскими «Крыльями Советов», но там хотя бы была достигнута минимальная победа (1:0). Хотя теперь она воспринимается не так радужно, поскольку волжане сейчас являются аутсайдером РПЛ, оставаясь единственной командой, не набравшей ни одного очка. А в третьем туре, в домашнем матче с новичком РПЛ «Нижним Новгородом», состоявшемся между играми с «Бенфикой», подопечные Руя Витории уступили со счетом 1:2. И это было в пик телеграмной войны между Заремой и Поповым. Теперь красно-белым придется наверстывать упущенное дома с «Уралом».

Команда из Екатеринбурга набрала всего одно очко в трех первых матчах. Столько же у «Уфы» и «Ростова», но те во многом неудачно стартовали из-за сложного календаря. Ростовчане играли с «Динамо» (0:2), «Зенитом» (2:4) и неуступчивыми «Химками» (1:1). А уфимцы помимо «Локо» столкнулись с ЦСКА (0:1) и «Динамо» (2:3).

У «Урала» же из серьезных соперников был только «Краснодар» (0:3). В остальном они потеряли очки с «Нижним Новгородом» (1:1) и в понедельник проиграли в гостях «Сочи» (0:2), не воспользовавшись загруженностью южан, выступающих на два фронта. Матч с командой из Екатеринбурга прошел у них между двумя играми третьего квалификационного раунда Лиги конференций против белградского «Партизана».

В итоге «Урал» располагается на предпоследнем месте. И во вторник сменил главного тренера. Вместо Юрия Матвеева пришел бывший наставник «Краснодара» и грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов. Примечательно, что как футболист он является воспитанником «Спартака» и стал звездой благодаря выступлению за красно-белых в 1987–1991 годах.

Шалимов до сих пор ассоциируется с этим клубом и уже в бытность тренером не раз заявлял о желании поработать в нем. В субботу 52-летний специалист попытается на практике доказать «Спартаку», что его зря недооценивают. В случае победы уральцы смогут опередить в таблице находящихся на десятом месте красно-белых, у которых всего три очка.

— Смена тренера произошла спонтанно по инициативе Матвеева, — объяснил «Известиям» президент «Урала» Григорий Иванов. — Мы не собирались его менять ни до матча с «Сочи», ни даже после поражения в нем. Но Юрий Александрович попросил его отпустить. После этого сразу остановились на Шалимове, которого я не первый год знаю и высоко оцениваю как тренера. В общем, готовимся к «Спартаку». На происходящее внутри московского клуба внимания не обращаем, серьезно оцениваем этого соперника и сделаем всё, чтобы добиться успеха.

«Ростов»–ЦСКА

Главный тренер армейцев Алексей Березуцкий неважно начал самостоятельную карьеру во главе красно-синих. Его клуб набрал три очка в трех турах, идет на девятом месте и делит с заклятым врагом — «Спартаком» — позиции в середине таблицы. После непростой стартовой домашней победы над «Уфой» (1:0) ЦСКА проиграл московские дерби «Локомотиву» (1:2) и «Динамо» (1:2).

Березуцкий возглавил команду лишь в июне незадолго до начала первого подготовительного сбора. Его предшественник Ивица Олич продержался на должности меньше трех месяцев. Учитывая такую текучку кадров, многие допускают, что Алексею тоже недолго осталось руководить ЦСКА, если результаты не улучшатся.

А вот «Ростов» уже тренера поменял. После поражения от «Зенита» во втором туре Валерий Карпин решил отказаться от совмещения работы на Дону и в сборной России, которую он возглавил 23 июля. Ему на смену пришел Юрий Семин, уже успевший набрать очко в выездном матче с «Химками». В субботу он проведет первый домашний матч в новой должности против ЦСКА.

— Семин немного дней провел с командой, поэтому если изменения и есть, то незначительные, — заметил «Известиям» бывший нападающий «Ростова» и ЦСКА Дмитрий Кириченко. — В любом случае считаю армейцев фаворитами даже после двух поражений, потому что оба проигрыша случились в ситуации, когда ЦСКА был не сильно хуже соперника. Полагаю, состав команды позволяет бороться за высокие места. Да, они продали Наира Тикнизяна, но он не был определяющим игроком. И, на мой взгляд, не будет таким в «Локомотиве». Так что потеря не очень серьезная. А если армейцы выручили за него хорошие деньги, то решение руководства правильное. Гораздо ощутимей потеря Антона Заболотного, получившего травму в матче с «Динамо». Считаю, что он приносит пользу ЦСКА, как раньше приносил пользу «Сочи» и «Тосно».

Также в четвертом туре РПЛ пройдет еще пять матчей. В субботу «Нижний Новгород» примет дома «Уфу», а «Ахмат» — «Динамо». В воскресенье «Краснодар» сыграет на своем поле с «Арсеналом», а «Рубин» — с «Крыльями Советов». В понедельник «Сочи» в родных стенах сойдется с «Химками».

В четверг вечером наши клубы отыграли ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Выступление в турнире закончил казанский «Рубин». После выездной нулевой ничьи с польским «Ракувом», в ответной встрече ни казанцы, ни их соперник не смогли отличиться в основное время, а во втором половине дополнительного гости открыли счёт. Подопечные Леонида Слуцкого могли спастись, когда на последней минуте получили право на пенальти, но Сеад Хакшабанович его не реализовал.