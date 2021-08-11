«Спартак» и ад: красно-белые вылетели из Лиги чемпионов

Московский «Спартак» закончил свой путь в главном европейском клубном футбольном турнире. Вечером 10 августа подопечные Руя Витории потерпели на выезде поражение от лиссабонской «Бенфики» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (2:0).

Шансов у красно-белых на проход дальше и так было немного после того, как неделю назад они были биты «орлами» дома со счётом 0:2. А неудача в Португалии окончательно закрыла перед российским клубом дорогу в раунд плей-офф и последующий групповой этап турнира. Теперь «Спартак» ждёт групповой этап лишь на уровне Лиги Европы, куда автоматом попадают все вылетевшие на последних двух предварительных стадиях Лиги чемпионов.

Конец войны?

Уже мало кто из болельщиков не знает, что после поражения в Москве обстановка в клубе и вокруг него накалилась до предела. О конфликте между женой владельца «Спартака» и бывшим членом совета директоров клуба Заремой Салиховой и спортивном директором Дмитрием Поповым не в курсе только ленивый. Особенно в контексте назначения главным тренером Руя Витории, которого привёл Попов — это решение публично критиковала Зарема.

Вечером прошлой среды сразу после окончания первого матча с «Бенфикой» в «Спорт-Экспрессе» появилось заявление Попова об уходе из «Спартака». На следующий день Дмитрий Львович официально подал письменное прошение об увольнении, которое клуб удовлетворил.

А в пятницу Попов открыл свой телеграм-канал, где стал активно рассказывать о внутренней трансферной кухни красно-белых, повторив то, что последние два месяца делала Зарема, обвиняя во всех неудачах спортивного директора, а также публикуя в качестве доказательств скриншоты личных переписок. Попов ответил зеркально, выложив те переписки, которые выставляли в не лучшем свете Салихову.

Война в телеграме шла около двух суток. За это время популярная ранее в широкой среде спартаковских болельщиков Зарема стала одним из самых презираемых персонажей, а команда успела проиграть дома матч третьего тура чемпионата России. В субботу красно-белые уступили «Нижнему Новгороду» (1:2), новичку РПЛ, считавшемуся одним из первых кандидатов на вылет в ФНЛ. Во время игры трибуны скандировали оскорбительные кричалки.

Утром в воскресенье Попов зашёл с козырей, выложив скриншоты весенних переписок с Заремой на тему назначения нового главного тренера, из которых выяснилось, что она якобы выбирала кандидатов по гороскопу. Салихова попыталась это выставить шуткой и объяснить, что тем самым она проверяла сотрудников «Спартака», включая Попова, на лояльность тогдашнему главному тренеру Доменико Тедеско.

Но подобные оправдания мало кого убедили. В итоге в воскресенье днём канал был удалён, а Зарема это объяснила тем, что необходимость в нём отпала, так как у «Спартака» впереди важные игры и надо сосредоточиться на результатах.

— Думаю, Зарема немного остепенилась, — заявил «Известиям» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Но, на мой взгляд, две-три-четыре удачные игры «Спартака» и возвращение команды вверх таблицы чемпионата России приведёт к тому, что мы снова сможем наслаждаться её эпистолярными выбросами. Или вбросами.

Заметные потери

Выезд в Лиссабон и так не сулил спартаковцам ничего хорошего, а потери из-за травм Виктора Мозеса и Квинси Промеса совсем усложнили ситуацию. Сейчас красно-белые идут на 11-м месте в чемпионате России после трёх туров, а «Бенфика» лишь в минувшие выходные сыграла в своём национальном первенстве — чемпионат Португалии стартовал в конце прошлой недели. В субботу в первом туре подопечные Жорже Жезуша обыграли на выезде «Морейренсе» (2:1).

Московский матч со «Спартаком» был для «орлов» первым официальным в сезоне. Казалось, что преимущество в игровой практике может помочь красно-белым, но они проиграли. На выезд в Лиссабон не осталось даже этого преимущества.

Руй Витория оставил на скамейке запасных ведущего нападающего Александра Соболева, проведшего не лучшим образом последние встречи. Вернулся в старт капитан команды, центральный защитник Георгий Джикия. А сам тренер перестроил игру на схему 4-4-2, выпустив в нападение Джордана Ларссона и набравшего неплохую форму Эсекьеля Понсе.

Только это не особо помогло. В первом тайме «Бенфика» имела подавляющее преимущество. Правда, это не вылилось в большое количество моментов, но «Спартак» редко доходил до чужой штрафной, лишь раз ударил в сторону ворот, уступил по владению мячом 37% против 63% у соперника. Чувствовалось превосходство хозяев, но в голы до перерыва оно не перерерастало.

В начале второго тайма «Спартак» провёл несколько неплохих контратак, но до реальной опасности дело не дошло. «Бенфика» чуть сбавила обороты, но стоило ей взвинтить темп и поосновательней задержаться у чужой штрафной, как хозяева открыли счёт. На 57-й минуте Рафаэл Силва совершил проход, отдал вправо Диогу Гонсалвешу, который отыграл мяч обратно Силве. Его удар блокировали защитники красно-белых, но Жоау Мариу забил после отскока.

Витория сделал несколько замен, выпустив Резиуана Мирзова с Алексом Кралом, а ближе к концу матча и Соболева. Но это не дало эффекта. Более того, на 75-й минуте мог удвоить счёт Эвертон, но мяч после его удара из убойной позиции улетел выше ворот.

Перед самым финальным свистком после удара Романа Яремчука случилась серия рикошетов, и мяч отскочил от Самуэля Жиго в ворота Александра Максименко. «Бенфика» проходит в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где поборется за выход в групповой этап Лиги чемпионов с голландским «ПСВ Эйндховен».

— В «Спартаке» идёт небольшой дурдом внутриклубный, что влияет на команду, — резюмировал Червиченко. — Из-за этого она скатилась в середину таблицы чемпионата России и вылетела из Лиги чемпионов. Ещё пара поражений, и в этом сезоне про борьбу за золото можно будет забыть. А уж с «Бенфикой» изначально было тяжело тягаться. Я ещё после жеребьёвки говорил, что спартаковцам попался самый сложный соперник. Но внутриклубная возня, а также странные тренерские решения Витории в виде непрерывной ротации состава и тасования игровых схем сделали проход дальше почти невозможным.

На групповом этапе Лиги Европы «Спартак» начнёт выступление в сентябре. В субботу красно-белые сыграют дома с екатеринбургским «Уралом» в матче четвёртого тура чемпионата России. Их соперник идёт на предпоследнем месте и во вторник сменил главного тренера. Юрий Матвеев уступил свой пост Игорю Шалимову.