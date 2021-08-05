Показали «Бенфику»: «Спартак» на грани вылета из Лиги чемпионов

Московский «Спартак» провалил старт своей еврокубковой кампании. В среду 4 августа красно-белые со счётом 0:2 проиграли дома первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики». Теперь судьба путевки в раунд плей-офф главного клубного европейского турнира окончательно решится ровно через неделю по итогам ответной встречи, которая пройдёт в столице Португалии.

Девять лет назад — в евросезоне 2012/13 — московский «Спартак» тоже играл против португальского суперклуба в Лиге чемпионов. Тогда красно-белые команды оказались в одной группе и матч в российской столице на тот момент еще девятикратные чемпионы России выиграли. В команде Унаи Эмери забил Рафаэл Кариока, а победить «Спартаку» помог автогол игрока «орлов» Жардела. Правда, в ответной встрече в Лиссабоне российский клуб все же уступил и в итоге не смог выйти из группы.

На матч в Москве в условиях ковидных ограничений удалось прийти трем тысячам зрителей. При этом гостевой сектор был полностью пустой — билеты туда просто не продавались. Спартаковские болельщики заполнили большую часть своего фанатского сектора и массово разместились на нейтральной трибуне А.

Лейтмотивом этого противостояния стала схватка двух португальских тренеров обеих команд. Рулевой «Бенфики» Жорже Жезуш год назад второй раз возглавил команду. А шесть лет назад он ушёл из неё в стан лиссабонского «Спортинга», и заменил его нынешний главный тренер «Спартака» Руй Витория. В дальнейшем они постоянно публично критиковали друг друга, причём в жёсткой форме.

Перед игрой среды Жезуш заявил, что все это в прошлом, а Витория напротив — намекнул на продолжение принципиальности их войны.

Впрочем, в ходе встречи с трибуны не было заметно, чтобы они вступали на бровке в перепалку. Жезуш вёл себя эмоционально, много кричал и жестикулировал, но в адрес своих игроков. Витория от этого воздержался, но почти не садился на скамейку и постоянно стоял на границе технической зоны.

Гости выставили схему с тремя центральными защитниками, которые в первом тайме полностью выключили из игры основного нападающего красно-белых Александра Соболева. Но за счёт действий на флангах несколько моментов команда Витории всё же создала. На 8-й минуте Джордан Ларссон с передачи Зелимхана Бакаева выходил один на один с вратарём, но не смог его переиграть с острого угла. В середине тайма бил издали Наиль Умяров, но голкипер «орлов» перевёл мяч на угловой. А перед перерывом он же красиво перехватил прострел Айртона.

Сам бразильский защитник допустил несколько ошибок у своей штрафной, за что получил нагоняй от капитана хозяев Георгия Джикии.

«Бенфика» тоже могла забить в первом тайме, но удар Диоугу Гонсалвеша отразил Александр Максименко, а Пицци и Рафа Силва из убойных позиций пробили выше ворот.

В целом «Спартак» доминировал в первые 20 минут и последние пять минут первого тайма, а середина осталась за «Бенфикой». Чувствовалась разница в игровой практике. Лиссабонцы проводили первый официальный матч сезона и явно не вкатились в игру, постоянно ошибаясь в простых ситуациях. Но опыт двух встреч в чемпионате России не помог хозяевам после перерыва. На 55-й минуте знакомый российским болельщикам по выступлению за московский «Локомотив» Жоау Мариу устроил в чужой штрафной перепасовку с Силвой, который открыл счёт.

В течение следующих десяти минут португальский клуб создал два момента, чтобы забить снова. А в последние полчаса отошёл назад и стал защищать победный результат.

Но этим гости не ограничились. На 73-й минуте Лукас Вериссимо нашёл свободное пространство на правом фланге вблизи штрафной соперника, сделал заброс на ход вышедшему на замену Жилберто, а тот из-под Джикии пробил точно в дальнюю девятку и сделал совсем комфортным результат выезда для своей команды.

«Спартак» в оставшееся время ничего не смог создать в атаке и не сумел даже сократить отставание от соперника. Теперь шансы красно-белых пройти дальше сделались минимальными.

— Очень странный состав выпустил главный тренер на этот матч, что привело к дисбалансу в игре, — считает бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — В итоге у спартаковцев были моменты, но соперник даже без игровой практики действовал основательнее и мог забить больше двух голов, но и того, что есть, достаточно для прохода дальше. Думаю, ответный матч будет формальностью. Как-то безыдейно и беззубо выглядел «Спартак».

Между тем, московский красно-белый клуб продолжают сотрясать скандалы. Прямо в перерыве матча против «Бенфики» спортивный директор клуба Дмитрий Попов сообщил корреспонденту «Спорт-Экспресса» Игорю Рабинеру, что покидает команду.

— Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба. Федун обещал решить этот вопрос, но ничего не менялось, — приводит «СЭ» слова Попова. — Теперь понимаю: с учетом того, что по составу идут консультации с ее любимцем Тедеско, и не могло измениться. Не могу мириться с откровенным недоверием своей работе, уважаю себя, и единственное, что мне в таких условиях остается сделать, — это уйти. Если команде ставят задачу бороться за чемпионство, то почему при этом не доверяют ни спортивному директору, ни главному тренеру? Может, Доменико формирует команду под себя?

Дмитрий Попов вернулся в клуб в декабре, до этого он работал на аналогичной должности в «Спартаке» в 2008-2016 годах. Майское назначение на пост главного тренера Руя Витории было его идеей. Португалец сменил популярного в глазах болельщиков немца Доменико Тедеско, занявшего с командой второе место по итогам прошлого чемпионата, но за полгода до этого объявившего об уходе по окончании сезона по семейным обстоятельствам.

Попов и Витория всё лето подвергались публичным нападкам со стороны жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, в мае в течение двух недель находившейся в совете директоров клуба.

— Думаю, уход Попова — предтеча отставки Витории. Потому что его судьба во многом зависела от Лиги чемпионов, а сейчас понятно, что она от клуба почти уплыла, — полагает Андрей Червиченко. — Думаю, тут иного выхода для Попова не было, потому что, когда жена владельца не только не поддерживает спортивного директора и главного тренера, но и публично их гнобит при молчании владельца клуба и её мужа, трудно должным образом выполнять свою работу. Слова Попова, что состав формирует бывший главный тренер Тедеско? В «Спартаке» может быть всё, что угодно.

В четверг пройдут первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций. «Сочи» примет дома белградский «Партизан», а казанский «Рубин» встретится в гостях с польским «Ракувом».