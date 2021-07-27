Много кислорода: как стартовал чемпионат России по футболу

Начало чемпионата России по футболу среди команд РПЛ совпало с назначением главного тренера национальной сборной и стартом Олимпиады. Но это не увело матчи на периферию внимания публики. Хотя большая ее часть не смогла посмотреть игры вживую из-за запретов на посещение стадионов со стороны региональных Роспотребнадзоров.

Тем не менее команды сумели показать яркий футбол. Особенно запомнилась субботняя игра в Казани, где местный «Рубин» обыграл московский «Спартак» (1:0). Действующий чемпион страны «Зенит» одержал на выезде волевую победу над «Химками» (3:1), «Ростов» не совладал в родных стенах с московским «Динамо» (0:2), а ЦСКА в первом официальном матче под руководством Алексея Березуцкого одолел дома «Уфу» (1:0).

«Рубин»–«Спартак»

Команды оправдали ожидания от очной битвы как центрального матча тура. Первый тайм прошел при значительном преимуществе «Спартака», создавшего несколько голевых моментов. Но удары Георгия Джикия и Виктора Мозеса из убойных позиций не привели к голам, а забитый на 39-й минуте Самуэлем Жиго мяч не был засчитан, так как чуть ранее Роман Зобнин подтолкнул защитника в спину и судьи зафиксировали нарушение правил.

В начале второго тайма хозяева открыли счет. После обреза Джордана Ларссона Илья Самошников подобрал мяч в центре поля, дошел с ним до линии штрафной и нанес удар, после рикошета от колена Жиго ставший голевым. Через 15 минут игрок «Рубина» едва не сделал дубль, но его удар в девятку отразил вратарь «Спартака» Александр Максименко.

Но куда больше трудиться пришлось его коллеге из Казани Юрию Дюпину. Потащивший несколько опасных ударов в первом тайме, он многократно спасал «Рубин» и во втором. Главный тренер гостей Руй Витория сделал несколько замен, выпустив на поле Зелимхана Бакаева, Михаила Игнатова, Резиуана Мирзова и Георгия Мелкадзе. Они сумели усилить игру и создать ряд моментов в последние 20 минут встречи.

Но удар Бакаева из-за пределов штрафной отбил Дюпин. Он же отразил удар Мелкадзе после отличного паса Мирзова. Минутой ранее Мелкадзе пробил чуть мимо после передачи Бакаева. А на последних минутах уже хорошо бил из центра штрафной Игнатов, но мяч пролетел выше ворот. «Рубин» одержал тяжелейшую победу.

— В целом «Рубин» победил неожиданно, хотя я изначально думал, что как минимум ничью Казань добудет, — поделился мнением с «Известиями» экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Но главный тренер команды Леонид Слуцкий сумел найти слабые стороны у соперника, Самошников воспользовался ошибкой в центре поля, а Дюпин потащил все моменты, которые мог. В целом мне «Спартак» понравился, особенно в первом тайме и концовке второго. Но слабая реализация моментов и ошибка в обороне сыграли против красно-белых.

«Химки»–«Зенит»

Субботним вечером химчане сумели оказать сопротивление чемпиону последних трех сезонов. Хотя их поражения в предсезонных матчах наводили на мысли, что команда исчерпала свой ресурс, позволивший вопреки мрачным прогнозам подняться на восьмое место по итогам прошлого чемпионата.

Но в середине первого тайма Илья Кухарчук поразил ворота «Зенита». Через пять минут Сердар Азмун счет сравнял. Долгое время «Химки» оказывали сопротивление и создавали моменты для второго гола. Всё решилось между 72-й и 76-й минутами. Сначала вышедший на замену Александр Ерохин первым же касанием замкнул навес Ярослава Ракицкого и поразил ворота Ильи Лантратова. А затем Алексей Сутормин реализовал пенальти. Химчане после этого так и не смогли ничего сделать.

— У «Химок» пока есть недокомплект игроков, поэтому им трудно тягаться с «Зенитом», — заметил экс-руководитель подмосковного клуба Андрей Червиченко. — Они как могли оказывали сопротивление. Могли бы даже набрать очки при должной реализации моментов и отсутствии ошибок в обороне. Но в итоге допустили детские ляпы, а класс футболистов из Питера сказался. Поэтому результат закономерен.

«Ростов»–«Динамо»

Матч на Дону открывал чемпионат в пятницу вечером. Именно перед стартовым свистком стало известно, что мы наблюдаем встречу с участием новых тренеров сборной России. РФС официально объявил о назначении Валерия Карпина, смотревшего матч с «Динамо» с трибуны из-за дисквалификации, оставшейся с прошлого сезона. А с бровки руководил его помощник Виталий Кафанов, также вошедший в штаб национальной команды.

Первый тур выдался для их клуба неудачным. «Ростов» имел моменты, как и «Динамо», но бело-голубые оказались лучше в реализации. Голы молодых Арсена Закаряна и Константина Тюкавина в первом тайме подарили их команде три очка.

— Радует, что ребята после удачного прошлого сезона пока не сбавляют обороты, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — Второй сезон часто оказывается сложнее первого для молодежи. Поэтому хочется надеяться, что Закарян и Тюкавин этими голами обретут дополнительную уверенность и продолжат прогрессировать, а сама команда удачно проведет сезон.

ЦСКА–«Уфа»

Матч для армейцев был особенным после тренерской чехарды, имевшей место в последние полгода. Руководивший командой с марта Ивица Олич в июне лишился поста главного тренера перед самыми сборами. Сменивший его Алексей Березуцкий в воскресенье провел в этом качестве первый официальный матч.

Первый тайм выдался для ЦСКА не очень удачным. «Уфа» создала два голевых момента для взятия ворот, но сначала спас Игорь Акинфеев, а потом мяч попал в штангу. После перерыва хозяева собрались, а на замену вышел вернувшийся после травмы Алан Дзагоев, с которым в межсезонье долго не продлевали контракт, лишь недавно заключив новое соглашение.

Он оправдал надежды, обострил игру красно-синих и выдал голевой навес на Антона Заболотного, забившего единственный гол и отметившего свое возвращение в родной клуб. Воспитанник ЦСКА впервые в карьере сыграл за эту команду в официальном матче. В прошлый раз он попадал в заявку клуба на игру чемпионата в ноябре 2009 года.

— Заболотный был очень хорош в прошлом сезоне в «Сочи», а сейчас усилил ЦСКА, — подчеркнул в беседе с «Известиями» защитник «Уфы» Мориц Бауэр. — К сожалению, он сумел найти момент, чтобы забить нам. Считаю, что мы играли не хуже соперника, особенно в первом тайме, но не использовали свои моменты, а ЦСКА сделал это. Но игра нашей команды дает надежду, что сезон у «Уфы» будет лучше, чем прошлый, и мы займем место гораздо выше, чем весной, когда стали 13-ми.

В первом туре прошло еще четыре матча. В субботу московский «Локомотив» победил дома тульский «Арсенал» (3:1). В воскресенье «Краснодар» разгромил в гостях екатеринбургский «Урал» (3:0), а грозненский «Ахмат» переиграл на выезде самарские «Крылья Советов» (2:1). Наконец, в понедельник «Нижний Новгород» преподнес, пожалуй, главную сенсацию тура, в своем дебютном матче в РПЛ взяв верх над участником еврокубков «Сочи» (1:0).