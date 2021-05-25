Виторианский стиль: чего добьется новый тренер в «Спартаке»

Специалист из Португалии 51-летний Руй Витория 24 мая официально был представлен «Спартаком» как новый главный тренер команды. Кандидатов было много, все из Европы, и не все требовали подъемные для красно-белых контракты. «Известия» рассказывают о назначении наставника, уже имеющего трофеи, подписавшего договор на два года и не принятого супругой владельца клуба Леонида Федуна.

Выбор Попова

Фамилия Витории в контексте назначения в «Спартак» появилась больше месяца назад в португальских СМИ. После ухода Доменико Тедеско клуб был в поисках тренера под амбиции: в сезон столетия «Спартака» и после выхода в Лигу чемпионов команде был нужен тренер, способный как минимум удержать этот уровень.

Самый статусный из упомянутых в прессе кандидатов — Паулу Фонсека из «Ромы». По слухам, он запросил у красно-белых зарплату в €5,5 млн. Эта сумма показалась руководству красно-белых слишком высокой. Также назывались фамилии Симоне Индзаги («Лацио»), Роберто Де Дзерби («Сассуоло», в следующем сезоне будет руководить донецким «Шахтером»), Руди Гарсии («Лион») и Кике Сетьена (экс-тренер «Барселоны»). Последний мог прийти в «Спартак» еще зимой, но тогда всё же было решено оставить Тедеско.

Виторианский стиль Леонид Федун Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Витория — это креатура спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова. Главный отрезок в карьере специалиста прошел в «Бенфике» с 2015 по 2019 год. С лиссабонским клубом он дважды стал чемпионом Португалии, выиграл Кубок страны и Суперкубок. Последние годы Витория работал в «Аль-Наср» в Саудовской Аравии, где ему удалось также взять золото в сезоне-2018/19.

Выбор в пользу Руя Витории владелец клуба Леонид Федун объяснил тем, что португалец во всех клубах решал поставленные перед ним задачи. Даже со скромной «Витория Гимараэш» взял Кубок Португалии – 2012/13. Несмотря на оптимизм Федуна, приход португальца вызвал в «Спартаке» раскол.

— Обидно, что «Спартак» не обращает внимание на российских специалистов, и, судя по всему, рассматривали только иностранцев , — заметил в разговоре с «Известиями» глава объединения отечественных тренеров, чемпион и обладатель Кубка СССР Михаил Гершкович. — А ведь есть много сильных свободных специалистов. Тот же Курбан Бердыев, который со всеми своими командами давал отличный результат.

Зарема против

На прошлой неделе Зарема Салихова, супруга владельца клуба Федуна, вышла из совета директоров «Спартака» из-за несогласия по кандидатуре тренера спустя всего две недели после того, как в него официально вошла. Салихова ранее не занимала в клубе официальной должности, но влияла на спортивные и трансферные решения. В частности, она приписывает себе подписания «Спартаком» Виктора Мозеса и Джордана Ларссона — они якобы появились в Москве по ее решению после рекомендаций советника Франко Камоцци, итальянца, чье агентство оказывает клубу консалтинговые услуги. Она же выступала за сохранение Тедеско на посту тренера до конца сезона и за то, чтобы уговорить его остаться в клубе.

Кандидатуру Попова по тренеру, которую подержал совет директоров, Зарема не одобрила : «Руй Витория ушел из европейского футбола в 2017 году, выбрав комфортные экономические условия для себя и отсутствие конкуренции, медленные скорости. Лично для меня арабские чемпионаты — это как кладбище для кораблей. Туда едут только за деньгами доигрывать как игроки, так и тренеры. Я предпочитаю действующих тренеров из Европы, из Италии или Франции, которые привыкли работать в стрессе и не выпадали из футбольной жизни, которые выбирают карьеру, а не арабские или китайские деньги. Для «Спартака» в год столетия я бы выбрала тренера с амбициями, который через «Спартак» стремится попасть в мировую футбольную элиту, а не ставит Россию в один ряд с Саудовской Аравией», — сказала Салихова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Виторианский стиль Леонид Федун и Зарема Салихова (слева направо) Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Еще она рассказала о встрече с Виторией после поражения от «Локомотива» (0:2) в чемпионате России. Салихова спросила у кандидата его мнение о причинах неудачи, но он ответил, что не смотрел игру : «Меня этот ответ удивил, так как за время полета из Лиссабона можно было посмотреть как минимум три игры».

Витория сразу после прихода в «Спартак» оказался под огромным давлением: его уже встретили в штыки супруга владельца клуба и многие болельщики, согласные с аргументами Заремы.

— Мне не очень понятны пренебрежительные слова Салиховой о работе Витории в Саудовской Аравии, — сказал «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Понятно, что немалую роль сыграла финансовая составляющая. Он решил заработать, чтобы чувствовать себя спокойно и быть независимым тренером. Не стоит воспринимать это как раннюю пенсию. Иначе он бы не вернулся в Европу и не принял предложение «Спартака». Все-таки Витория на хорошем счету . О нем отличные отзывы от коллег, он успешно работал в чемпионате Португалии, где очень серьезная конкуренция. Не считаю, что он слабее того же Фонсеки или Де Дзерби.

Каким теперь будет «Спартак»

До старта сборов и знакомства тренера с командой непонятно, на кого рассчитывает португальский специалист и как будет менять состав. Пока очевидно, что «Спартак» выкупает Мозеса, с которым подпишет двухлетний контракт. При этом клуб готов продать Крала, признался Роман Зобнин.

В подвешенном состоянии находится Селихов — вратарь пропустил два года из-за травмы, восстановился и хочет постоянной практики, а потому готов сменить клуб, если не будет входить в планы Витории. Это же касается и Мирзова с Глушенковым, которые вернутся в «Спартак» после аренды в «Химках».

Витория ставит своим командам атакующий, зрелищный футбол, которого стоит ждать и в «Спартаке». Любимая схема нового тренера красно-белых — 4-2-3-1 . Как он будет менять «Спартак» под свою расстановку и будет ли, насколько сильно изменится состав команды — покажут летние сборы.

Виторианский стиль Руй Витория Фото: TASS/Zuma/Anatolii Stepanov

— Витория — сильный специалист, который умеет тренировать, а за его спиной неплохой послужной список, — заметил в беседе с «Известиями» двукратный чемпион России в составе «Спартака» Максим Калиниченко . — Это достойный выбор, тренер со своим стилем. Не понимаю некоторых болельщиков, которые хотят кого-то другого. Всем не угодишь.

Из отпуска «Спартак» выйдет только в середине июня, когда начнет работу с новым главным тренером на базе в Тарасовке.