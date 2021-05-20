«РФС давно превратился в болото хуже Политбюро ЦК КПСС»

В минувшие выходные завершился чемпионат России по футболу среди команд РПЛ и ФНЛ. «Спартак» сумел занять второе место, отыгравшись с 0:2 в выездном матче против грозненского «Ахмата» (2:2) и не пропустив вперёд «Локомотив».

А борьба за выживание закончилась скандалом, когда из-за жары «Уфа» и «Арсенал» перенесли свой матч, дождавшись результата их конкурента «Ротора», сыгравшего вничью с «Рубином» (1:1). Уфимцы в итоге обыграли туляков, чем обеспечили себе прописку в элите на будущий сезон и отправили в ФНЛ волгоградцев.

О выступлении «Спартака», «Локомотива», случае в Уфе и отмене переходных матчей за право играть в РПЛ «Известия» пообщались с бывшим владельцем спартаковцев Андреем Червиченко.

— «Спартак» заслуженно опередил «Локомотив» в гонке за второе место и участие в квалификации Лиги чемпионов?

— Тут для меня существует дилемма, потому что «Локомотиву», на мой взгляд, судьи помогали больше. И в этом плане, наверное, то, что «Спартак» обошёл «железнодорожников», по совести — честно. А по игре «Локомотив» был более убедителен. И мне кажется, что шансы пройти квалификацию Лиги чемпионов у «Локо» больше, чем у «Спартака». Если команды-аутсайдеры забивают красно-белым по одному-два мяча, если «Ахмат», которому вообще ничего не нужно, забивает этой команде дважды в первом тайме, то представляете, что будет в предварительных матчах Лиги чемпионов, где «Спартаку» может попасться команда чемпионата Франции, Германии, Англии или Италии?

— Не готов «Спартак» к квалификации?

— Лично на меня из игроков «Спартака» впечатление стопроцентного качества производит только Ларссон, и то не всегда. А все остальные исключительно по настроению действуют. Соболев, к примеру, в Грозном много хамил и нарывался на красную карточку больше, чем угрожал воротам. Ларссон тоже в этом матче немного потерялся и на 43-й минуте сам мог покинуть поле из-за удаления. Поэтому что-то показать в Европе они смогут только в том случае, если одновременно будут находиться в хорошей форме. Но ведь Соболев наверняка поедет на чемпионат Европы в составе сборной, а также Джикия и Зобнин. То есть минимум три человека будут очень уставшие к началу следующего чемпионата России и квалификации Лиги чемпионов. Поэтому у меня большие сомнения, что «Спартак» пройдёт в групповой этап. Если только ему не достанется какая-нибудь «булка» из чешского или словацкого чемпионата. При этом они могут и такой «булке» проиграть. Так что все эти радости и танцы, особенно, заявления Леонида Федуна, что «Спартак» выступит лучше, чем наши клубы в прошедшем сезоне Лиги чемпионов, выглядят как-то сомнительно.

— Вы сказали, что «Локомотив» был убедительней по игре. Имеете ввиду только вторую часть сезона?

— Да, те 11 побед подряд, которые они сделали. Игра «Локомотива» не везде была такая яркая, как у «Спартака», но «железнодорожники» домучивали соперников, пусть и с разницей в один мяч, но побеждали. В итоге выдали феерическую серию. Никто не верил в Николича. Мне кажется, руководство и сейчас в него не очень верит, потому что не хочет продлевать контракт на его условиях, как и с некоторыми игроками. Там начинается свистопляска по принципу: «Зачем нам эти, когда мы здесь ненадолго, и нам хочется купить других?» Посмотрим, чем это закончится.

— Из «Локо» уходит в ЦСКА Максим Мухин. Это провал нынешнего руководства или предыдущего, прописавшего ему в контракте сумму отступных в 15 млн рублей?

— Насколько я знаю, эти контракты не так слабо прописаны, как это сейчас пытаются представить. Да, игрока пытаются забрать по остаточной стоимости, прописанной как условие ухода. Но я знаю, что в контракте есть пункты, говорящие совершенно об обратном. В частности, дисквалификация игрока на определённый срок. Мне кажется, сейчас идут игры на нервах — кто кого передавит, и у кого окажутся повеселее юристы.

— «Спартак» и «Локомотив» по ходу сезона меняли руководителей. В «Локо» генерального директора Василия Кикнадзе убрали, когда команда шла на восьмом месте. В итоге она поднялась на третье. В «Спартаке» сняли Шамиля Газизова, когда клуб делил первую строчку с «Зенитом», а в результате проиграли питерцам с большим отрывом и едва не лишились второго места. На ваш взгляд, те рокировки сказались на результатах?

— По Кикнадзе можно сказать, что у него, конечно, были обострённые отношения с болельщиками. Но это при нём сделаны основные покупки. И при нём приехал Николич. Получается, польза обеспечена прежним руководством. А нынешнее вообще весёлое. Оно уже поработало в Воронеже, где «Факел» при больших бюджетах продолжал болтаться внизу таблицы ФНЛ (нынешний генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко был советником губернатора Воронежской области и курировал «Факел», — «Известия»). И никаких спортивных успехов. Так что думаю, эти ребята усидят пару-тройку трансферных окон, и за это время должны хорошо заработать. Поэтому Кикнадзе, может быть, был неприятен болельщикам, но, если говорить о голых фактах, то в принципе особого вреда не сделал. Футболисты играют и в цене не теряют.

— А что про «Спартак» и Газизова скажете?

— Там ещё веселее. Газизов привёл в «Спартак» трёх человек. Кокорина продали на €1 млн дороже, чем купили. Урунова Шамиль привёл за €1 млн, сейчас «Спартаку» предлагают тот же €1 млн, но клуб хочет за него €3 млн. Тем самым расписываясь в том, что эта сделка минимум в три раза выгодней на выходе, чем на входе. А самое смешное: — это заслуга Газизова в контракте Мозеса, который спас команду в Грозном в последнем туре, забив второй гол в концовке.

Но дело даже не в этом. У Мозеса записана в контракте опция его выкупа за €4,5 млн в случае, если «Спартак» заканчивает сезон на первом или втором месте. Теперь сравните: Мозес за €4,5 млн и купленный сменщиками Газизова Промес за €8-10 млн. И сравните их зарплаты, которая у Промеса больше. Я бы сейчас Мозеса «Спартаку» меньше, чем за €20 млн, не продал. Поэтому считаю, что Газизов принёс клубу пользу. Но в силу каких-то внутренних симпатий и антипатий его отправили восвояси, а сейчас ещё пытаются недодать денег, которые он должен получить за расторжение контракта. Что очень некрасиво со стороны «Спартака».

— «Спартак» мог навязать «Зениту» борьбу за золото, останься Газизов в клубе?

— Сложно говорить. «Зенит» лучше по игре. Тем более, Газизов купил этих трёх ребят, но никого больше приобрести не смог. Он же на поле не выходит. И не до конца определял политику клуба и его трансферы. Когда Шамиль попытался максимально это определять, его тут же отправили назад в Уфу. У него не было всей полноты власти, поэтому Газизов не мог полностью контролировать клубные процессы. Он в целом справился с тем узким сектором, за который отвечал. Посмотрим, как справится с трансферами нынешнее руководство.

— Можно говорить, что замена в «Локомотиве» Юрия Семина на Марко Николича оправдала себя?

— Возможно. Николич выдал очень хороший результат. Если он его будет выдавать в следующем сезоне, тогда «Зениту» и «Спартаку» будет очень проблематично. Не забывайте, что Николич ещё и Кубок России выиграл. У меня в начале сезона было к нему негативное отношение, а сейчас даже не настораживающее, а позитивное. Тренер попал в свою команду и свою колею. Конечно, нельзя забывать, что «Локомотив» — это команда максимальных судейских подарков. Но чтобы получать подарки от судей, надо максимально накалять ситуацию. Она должна быть хотя бы спорная, чтобы судьи в этой спорной ситуации могли тебе помогать.

— Как отреагировали на историю с переносом матча «Уфа» — «Арсенал» на два часа из-за жары?

— Ребята молодцы — использовали момент, чтобы понимать, как им играть. Мне, конечно, очень жалко, что «Ротор» на последних минутах получил пенальти, который ему забили. Потому что, выиграй волгоградцы, игра в Уфе была бы вообще великолепная, поскольку ни один результат не устраивал бы обе команды. Им пришлось бы убиваться на поле. А так было понятно, что ничейка устроит обоих. Раз смогли — значит, смогли. Другое дело, что для переноса из-за жары нужно минимум 35 градусов. А я просмотрел все возможные гаджеты — нигде не было температуры выше 32. Но если выставить градусник на солнце, то могло показать и 40 градусов. Что тут сказать? Всё равно это всё было сделано по согласию с руководством РПЛ. Раз так, то не подкопаешься.

— Вам не кажется странным, что вообще было решено проводить матчи последнего тура в 14:00, а не вечером, когда жара была бы уже не такая?

— Во-первых, не понимаю, зачем надо было ставить их на два часа дня. А, во-вторых, не понимаю этой глупости с одновременным проведением всех матчей последнего тура. Вы считаете все клубы такими негодяями, что они будут договариваться между собой? Ну хорошо, это ваша позиция. Хотя непонятно, как сейчас, во времена всеобщей гаджетизации, когда все матчи можно посмотреть, везде присутствуют СМИ, можно договориться. А если вы считаете, что всё-таки можно, то что мешает клубам это сделать уже непосредственно на поле, по ходу встреч? И ведь в последнем туре были минимум два матча, где ничего не решалось. Зачем «Тамбов» — «Зенит» и «Ростов» — «Краснодар» было проводить в два часа дня? «Зенит» — чемпион, «Тамбов» — вылетевшая команда-банкрот. «Ростов» и «Краснодар» — середняки. От результатов этих четырёх команд никому ни холодно, ни жарко. Почему нельзя их на 18:00 поставить? Это давняя история. РФС давно превратился в болото хуже, чем в своё время Политбюро ЦК КПСС, когда они уже ничего дельного не могли.

— Вы одобряли недопуск «Оренбурга» до РПЛ. Но как отнеслись к отмене переходных матчей?

— Считаю, что это полное скотство. Если у вас есть регламент переходных матчей, то без разницы, кому там играть. Пусть это будут шестая или восьмая команды, если больше некому. Но у нас в России есть одна отличительная черта: строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Так и в футболе. Если есть переходные матчи, то я не понимаю, по какому принципу их отменяют. Не могут играть «Оренбург» и «Алания» — пусть играют «Балтика» или «Торпедо».