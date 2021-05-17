Было футбольно: сезон в РПЛ завершился интригами и скандалами

Заключительный 30-й тур чемпионата России по футболу сезона-2020/2021 выдался жарким во всех смыслах. Тут была и мощная интрига в борьбе за медали и места в еврокубковой зоне, и довольно громкий скандал с определением команды, которая покинет РПЛ. В итоге «Спартак» стал вторым и летом сыграет в квалификации Лиги чемпионов. «Локомотив» занял итоговое третье место и осенью начнёт выступление в групповом этапе Лиги Европы. «Рубин» и «Сочи» завоевали четвёртое и пятое места соответственно. Теперь им предстоит играть в Лиге конференции. А вот в ФНЛ вслед за «Тамбовом» вылетел волгоградский «Ротор».

Медали и еврокубки

Основная интрига шла в заочной борьбе между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» за второе место, дающее путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Спартаковцам достаточно было ничьей, но они приехали в Грозный к неуступчивому «Ахмату». Матч начался неожиданно — дубль Владимира Ильина позволил хозяевам повести в счёте 2:0 после первого тайма.

Тем временем «Локомотив» в Москве с трудом бился с екатеринбургским «Уралом». На поле в последней игре сезоне не вышел полузащитник Максим Мухин, который весной не мог договориться с клубом о новом контракте. Ещё в субботу СМИ писали о его уходе как о свершившемся факте. Также в подвешенном состоянии остаётся ситуация с одним из лидеров команды хавбеком Рифатом Жемалетдиновым, у которого скоро истекает контракт, а также - с главным тренером Марко Николичем, соглашение с которым действует ещё год, но может быть расторгнуто за компенсацию в 400 тысяч в евро.

Ещё в середине первого тайма судья удалил с поля Рафаэля Аугустиняка из «Урала». Но «Локо» это долгое время не помогало. Между тем в Грозном на 54-й минуте Квинси Промес сократил разрыв в счёте, но «Спартак» всё ещё рисковал в последнем матче Доменико Тедеско в качестве главного тренера упустить место в Лиге чемпионов.

«Локомотиву» же нужно было побеждать не только ради серебра, но и чтобы удержать бронзу и путёвку в Лигу Европы, так как в случае ничейного результата с «Уралом» он мог пропустить вперёд казанский «Рубин» и «Сочи», если они выигрывали свои матчи.

На 75-й минуте у «Урала» удалился ещё и Даниэль Мишкич. А в Грозном на 82-й минуте Виктор Мозес сравнял счёт и вывел «Спартак» в Лигу чемпионов. «Локо» дожал «Урал» на 89-й минуте, когда с передачи Фёдора Смолова отличился Дмитрий Рыбчинский. Таким образом, «Спартак» стал вторым, а «Локо» — третьим.

— Думаю, «Локомотив» сам виноват, что не смог обойти «Спартак», — поделился мнением с «Известиями» экс-владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Если бы «железнодорожники» уже в первом тайме повели в матче с «Уралом», а «Спартак» также закончил с 0:2 к перерыву, то он бы очень нервным вышел на второй тайм и вряд ли бы смог так лихо атаковать и выравнивать ситуацию. Безусловно, он бы лез вперёд, но нервозность мешала бы ему. А так до 85-й минуты даже проигрыш давал спартаковцам второе место. Поэтому отсутствие нервного момента позволило свести игру к нужной ничьей.

«Локомотив» впервые за четыре года оказался вне Лиги чемпионов. Ранее он три сезона подряд напрямую выходил в групповой этап этого соревнования - как чемпион России сезона 2017/2018 и серебряный призёр двух следующих розыгрышей национального первенства.

Год назад клуб со скандалом избавился от творца тех успехов главного тренера Юрия Семина. Болельщики долгое время "критиковали" с трибун руководство клуба, пока в декабре свои посты не покинули председатель совета директоров Анатолий Мещеряков и генеральный директор Василий Кикнадзе.

В тот момент команда шла на восьмом месте в таблице. Новое руководство в лице председателя совета директоров Александра Плутника и гендиректора Владимира Леонченко не стало менять состав и главного тренера Марко Николича. В результате им удалось подняться наверх таблицы, выиграв также Кубок России, который в предыдущих шести сезонах клуб завоёвывал трижды.

— Бронза и Кубок — хороший результат, отличный, — отметил в разговоре с «Известиями» член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов. — Конечно, хотелось бы усилиться, но всё зависит от финансов. Мухин и Жемалетдинов? Оставлять их надо. Мухин и ЦСКА? Когда уйдёт, тогда, значит, и уйдёт. Оправдалась ли рокировка на тренерском мостике? Я думаю, да.

Впрочем, даже если бы «Локо» не дожал «Урал», он бы остался на третьем месте. Поскольку «Сочи» сыграл вничью на выезде с «Химками» (0:0), а «Рубин» — дома с волгоградским «Ротором» (1:1). Казанцы пропустили с пенальти ближе к концу матча, но на последних минутах сами получили право на 11-метровый удар и реализовали его.

Таким образом, «Рубин» стал четвёртым, и летом ему нужно будет пройти два раунда квалификации Лиги конференций, чтобы попасть в групповой этап. Сочинцам необходимо пройти три раунда.

Поражения обоих клубов давали шанс ЦСКА попасть в пятёрку в случае победы над «Динамо». Но армейцы проиграли 2:3 и впервые за 20 лет оказались без еврокубков.

— Мы вышли в еврокубки — это была наша главная задача, с которой мы справились, — заявил «Известиям» защитник «Сочи» Данила Прохин. — Мы всегда выходим играть на победу. И сегодня могли как выиграть у «Химок», так и проиграть. В

Башкирский термометр

Борьба за выживание обошлась скандалом, а почва для него была подготовлена ещё в начале выходных, когда стало ясно, что спасение утопающих в премьер-лиге существенно упростится. В субботу Российский футбольный союз (РФС) опубликовал решение пятничного бюро исполкома, где был подкорректирован регламент переходных матчей между командами РПЛ и ФНЛ за право остаться в высшем дивизионе.

На такой шаг футбольные власти вынудила пойти ситуация с ФК «Оренбург», который занял второе место в ФНЛ и по-спортивному принципу должен был выходить в РПЛ. Но у команды возникла проблема с получением лицензии на выступление в элите.

Это было связано с тем, что стадион в Оренбурге вмещает лишь 7500 зрителей, тогда как необходимый минимум для РПЛ - 10 тысяч человек. Парадоксально, но в регламенте чемпионата России не было прописано, кто заменит претендента в такой ситуации.

По итогам пятничного заседания бюро исполкома постановило, что, если клуб, занявший первые два места в ФНЛ, не проходит лицензирование на РПЛ, его заменяет команда, закончившая сезон третьей, если она соответствует всем лицензионным требованиям. Таким образом, вслед за занявшими первую строчку в ФНЛ самарскими «Крыльями Советов» наверх пошёл ФК «Нижний Новгород».

Изначально он должен был играть переходные матчи с 14-й командой РПЛ, но в регламенте появилось разъяснение, что в случае прямого выхода третьей команды ФНЛ в премьер-лигу стыки отменяются. Также в регламент вписали их отмену, если прошедшая в них из ФНЛ команда не может получить лицензию РПЛ. Таким образом, если шедшая за тур до конца четвертой владикавказская «Алания» сохраняла свою позицию, отменялись и её переходные матчи с 13-й командой РПЛ.

В субботу состоялся заключительный 42-й тур ФНЛ. К этому моменту уже было ясно, что «Крылья» становятся первыми, «Оренбург» — вторым, а «Нижний Новгород» - третьим.

«Алания» ещё могла уступить четвёртую строчку в случае своей осечки в выездном матче против хабаровского СКА. В этом случае её могли опередить калининградская «Балтика» или московское «Торпедо».

В итоге «Алания», пусть и со скрипом, но победила в Хабаровске (2:1). Но даже потеря очков не помешала бы клубу из Северной Осетии финишировать четвёртым. Дело в том, что «Балтика» проиграла на своём поле «Крыльям Советов» (0:1), хотя для самарцев, вышедших в РПЛ, матч уже не имел турнирного значения. Более того, им не помешала победить даже нагрузка после проигранного в среду финала Кубка России против «Локомотива» (1:3).

Ещё больше удивило «Торпедо», на своем поле проигравшее последний матч сезона безнадёжному аутсайдеру ФНЛ — ярославскому «Шиннику» (0:1), одержавшему всего три победы в чемпионате.

— После поражения в последней домашней игре говорить тяжело, но, как это не парадоксально, клуб развивается по поступательной, — заявил «Известиям» владелец «Торпедо» Роман Авдеев. — И я уже не раз говорил, что это не спринтерский забег, а стайерский. Хотели бы мы занять место «Алании», раз ей не дали лицензию? Здесь игра не в наших руках, решаем не мы.

Отмена стыков упростила задачу тульскому «Арсеналу», «Уфе» и волгоградскому «Ротору». Именно двум лучшим из этих команд грозили переходные матчи. А худшей — предпоследнее место и прямой вылет в ФНЛ вслед за занявшим последнюю строчку «Тамбовом».

За тур до финиша хуже всех было положение у «Ротора», но в случае победы над «Рубином» он оставался в РПЛ, так как «Уфа» и «Арсенал» играли между собой и не могли одновременно опередить волгоградцев.

Все игры 30-го тура были назначены на 14:00 по московскому времени в воскресенье. И именно в этот день в Казани и Уфе установилась жара. По регламенту при температуре выше 35 градусов играть нельзя, и именно такой показатель термометра был зафиксирован в Башкирии.

В итоге матч «Уфа» — «Арсенал» был сдвинут и начался в 16:00. Было понятно, что командам будет проще определять стратегию, зная результат в Казани. «Ротор» вёл 1:0, и это означало, что «Уфе» для спасения надо играть на победу, а в случае её достижения вылетит «Арсенал».

Но в итоге «Рубин» сравнял, матч закончился вничью, и «Уфе» было достаточно не проиграть тулякам. А «Арсенал» в любом случае спасся и не имел мотивации биться в последнем матче. В итоге уфимцы победили 2:1 и отправили «Ротор» в ФНЛ. История с переносом игры из-за жары стала одним из самых громких скандалов в истории российского футбола.

— Ребята молодцы — использовали момент, чтобы понимать, как им играть — резюмировал Андрей Червиченко. — Мне, конечно, очень жалко, что «Ротор» на последних минутах получил пенальти, который ему забили. Потому что, выиграй волгоградцы, игра в Уфе была бы вообще великолепная, поскольку ни один результат не устраивал бы обе команды. Им пришлось бы убиваться на поле. А так было понятно, что ничейка устроит обоих. Раз смогли — значит, смогли. Другое дело, что для переноса из-за жары нужно минимум 35 градусов. А я просмотрел все возможные гаджеты — нигде не было температуры выше 32. Но если выставить градусник на солнце, то могло показать и 40 градусов. Что тут сказать? Всё равно это всё было сделано по согласию с руководствам РПЛ. Раз так, то не подкопаешься.

Также в 30-м туре прошло два матча, не имевших турнирного значения. Выигравший чемпионат петербургский «Зенит» разгромил в гостях (5:1) занявший последнее место «Тамбов», для которого это была последняя игра перед банкротством. Четыре гола забил Артём Дзюба, ставший лучшим бомбардиром первенства. «Краснодар» на выезде победил «Ростов» (3:1).