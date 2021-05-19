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«Сочи» развивается поступательно — хочется, чтобы и дальше так»

Вратарь южного клуба Николай Заболотный — о выходе в еврокубки и своем вкладе в успехи команды
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Главной сенсацией прошедшего сезона чемпионата России по футболу стал «Сочи». Всего на второй сезон выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ) команда сумела пробиться в еврокубки. Подопечные Владимира Федотова заняли пятое место и летом стартуют в новом турнире УЕФА — Лиге конференций.

«Сочи» не помешали даже кадровые потери среди лидеров по ходу сезона. Так, в марте из-за травмы клуб не мог рассчитывать на одного из своих ключевых игроков, вратаря Сослана Джанаева, последний год регулярно вызывавшегося в сборную России. Джанаев был одним из творцов успеха сочинцев, но в последних восьми играх его успешно заменил Николай Заболотный.

По окончании выездного матча заключительного тура против «Химок» (0:0) 31-летний голкипер дал интервью «Известиям», в котором оценил прошедший чемпионат для себя лично и для своей команды, рассказал о появлении в составе после травмы Джанаева и целях на следующий сезон.

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— Вы сыграли последний матч сезона с «Химками» на ноль, но показалось, что соперник был ближе к победе. У вас такие же ощущения?

— Нет, я могу сказать, что мы создали три стопроцентных момента, а «Химки» — полмомента. Поэтому по моментам мы «Химки» переиграли. А по владению мячом и всему остальному получилась равная игра, но всё-таки мы были острее в каких-то эпизодах. И, повторюсь, создали три хороших возможности, которые могли реализовывать и одерживать победу.

— На матч с «Химками» выходили играть в свое удовольствие или давил результат — удержать ничью, чтобы не отдать путевку в еврокубки ЦСКА?

— Может быть, результат немножко довлел. Всё-таки нас устраивала ничья. Мы это понимали и играли от печки. Но создали немало моментов, чтобы выйти вперед.

— Как оцените выступление «Сочи» в прошедшем сезоне?

— Что касается команды, то, наверное, надо сказать, что мы заняли хорошее место — пятое. Попали в еврокубки. Это то, к чему мы стремились на протяжении последнего полугода, когда поняли, что можем за что-то бороться.

— Лично для себя какие итоги можете подвести?

— Могу сказать, что я начинал чемпионат в запасе, не играл. Но в последних восьми-девяти матчах выходил на поле. И для меня всё сложилось хорошо. Я внес свой вклад в успех «Сочи» — это главное, потому что ради этого тренировался, чтобы помогать команде.

— Когда в марте Джанаев получил повреждение, насколько тяжело вам было сразу со скамейки включиться в борьбу команды за высокие места?

— Конечно, это всё непросто, когда ты не играешь, а потом резко в составе. Но на то я и профессионал, чтобы тренироваться и быть готовым. Я к этому и стремлюсь, чтобы выйти и сыграть.

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— Говорят, что после 30 лет у вратаря наступает самый лучший период в карьере. Вы можете сказать, что находитесь сейчас в своем самом оптимальном футбольном возрасте и форме?

— Ну, наверное, да, можно так сказать. В принципе после 30 лет приходит какое-то осознание футбольное и у вратарей. Не зря говорят, что они позже созревают. Ты понимаешь, как готовиться к матчам, что тебе нужно и не нужно делать. Так что да: 30 лет дают о себе знать.

— В чем нужно добавлять «Сочи», чтобы успешно выступить в еврокубках?

— Я хоть и опытный игрок, в еврокубках никогда не участвовал. Так что этот вопрос лучше задать тренерскому штабу. Думаю, что мы прибавим. У нас под конец этого чемпионата было много сломанных футболистов, пошли травмы. Но полагаю, что к началу сборов все восстановятся и после отпуска будет намного лучше.

— Какие теперь цели и задачи на следующий сезон?

— Не буду говорить никаких громких слов. Могу сказать только так: хотелось бы, чтобы клуб развивался постепенно. Он так и делает, собственно говоря. Хочется, чтобы и дальше продолжал. С самого своего создания «Сочи» движется поступательно. Даже с тех времён, когда часть наших ребят выступали в Питере за «Динамо». Всё было постепенно. Не было такого, чтобы случался какой-то резкий скачок. Мы всегда планомерно шли наверх. Надеюсь, так будет и в следующем сезоне. Хотелось бы, чтобы на чуточку, но было лучше, чем в прошедшем чемпионате.

Справка «Известий»

Николай Заболотный родился 16 апреля 1990 года в Ленинграде. С семи лет занимался футболом в питерских школах «Смена» и «Зенит» и в московских «Академике» и «Трудовых резервах». В 2007–2009 годах выступал за молодежный состав петербургского «Зенита», с которым в 2009 году выиграл золото чемпионата России среди молодежных команд.

После того сезона перешел в московский «Спартак». Весь 2010 год провел в молодежном составе красно-белых. За основу дебютировал в РПЛ в марте 2011 года, выйдя на замену в игре с краснодарской «Кубанью» (1:3).

Всего за «Спартак» провел 6 матчей, пропустил 7 голов, выиграв серебро чемпионата России – 2011/12. Следующий сезон провел на правах аренды в «Ростове», а вторую половину 2013 года отыграл в «Спартаке-2», после чего покинул систему красно-белых.

В январе 2014 года подписал полноценный контракт с екатеринбургским «Уралом», за который выступал в премьер-лиге следующие 3,5 сезона (72 матча, 89 пропущенных голов). В январе 2018 года перешел в клуб ФНЛ «Ротор» (Волгоград), а через полгода оказался в «Сочи», которому сезон спустя в качестве основного вратаря помог выйти в премьер-лигу. За южан в РПЛ в течение следующих двух лет провел 14 матчей, пропустил 16 голов в чемпионате.

В 2010-2013 годах выступал за молодежную сборную России. Участник молодежного чемпионата Европы – 2013.

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