Полевые испытания: Карпин против Дзюбы, Березуцкий против Николича

Второй тур Российской премьер-лиги (РПЛ) обещает стать богатым на события. Главная афиша выходных — матч на «ВЭБ Арене», в котором ЦСКА примет «Локомотив». «Ростов» нового главного тренера сборной России Валерия Карпина встретится с «Зенитом» Артема Дзюбы. На первой пресс-конференции Карпин отметил, что их давний конфликт с Дзюбой не помешает совместной работе. А московский «Спартак» в Самаре проведет генеральную репетицию перед дуэлью с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Московское дерби

У команд хватает внутренних проблем: ЦСКА пока не может рассчитывать на Николу Влашича, который рвется в Европу. Денежные условия не устраивают клуб, игрок расстроен из-за срыва перехода в «Милан» и был замечен на отдыхе в «Сохо Кантри Клаб», хотя, по официальной версии, он травмирован. Как ЦСКА решит вопрос со своей главной звездой, которая потеряла мотивацию, — непонятно.

В «Локо» тоже не всё спокойно: новый менеджмент с Томасом Цорном и Ральфом Рагником, по данным нескольких СМИ, готовит в клубе чистку состава и может расстаться со Смоловым, Бариновым, Крыховяком, Мурило и Живоглядовым. Есть скепсис и в отношении тренера — в долгом сотрудничестве с Марко Николичем руководство якобы тоже не заинтересовано.

На фоне всех этих интриг обе команды начали сезон с побед над середняками. Первый топ-матч сезона для Алексея Березуцкого будет еще и первой большой игрой в статусе главного тренера команды.

— Обе команды показывают агрессивный, быстрый футбол, который привлекает болельщиков на трибуны, — отметил в беседе с «Известиями» бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили. — Думаю, что будет много опасных моментов. Кто победит — не знаю, я не ясновидящий. Но игра должна быть очень интересной и красивой, это бесспорно.

Карпин против Дзюбы

Валерий Карпин на неделе был представлен РФС как главный тренер сборной России и дал большую пресс-конференцию. Теперь специалисту снова надо переключиться на РПЛ и матч против чемпиона России. «Ростов» сыграет с «Зенитом» дома после поражения от «Динамо» в первом туре. Второй проигрыш подряд на старте сезона, конечно, будет болезненным для клуба и для самого тренера, который находится в постоянном стрессе из-за совмещения: нужно успеть подготовиться к игре с Хорватией и не провалиться с «Ростовом».

В ходе общения с журналистами Карпин четко дал понять, что не закрывает двери в сборную для Дзюбы и готов его вызвать, если тот будет показывать хорошую игру. Артем неудачно провел первый матч сезона с «Химками», а теперь едет в Ростов к нелюбимому тренеру доказывать свою состоятельность. Карпин непосредственно в матче со своей командой сможет понять, нужен ли ему этот нападающий в сборной.

— Я уверен, что клуб из Санкт-Петербурга одержит победу, — подчеркнул «Известиям» бывший тренер сине-бело-голубых Властимил Петржела. — Так же уверенно, как в первом туре с «Химками». Несмотря на уход Дриусси, у Семака сильнейшая команда в чемпионате. Думаю, никто не сможет помешать им выиграть золото в четвертый раз подряд. «Ростов» попытается сыграть от обороны, но вряд ли сможет взять даже очко в домашнем матче.

К новой роли Валерия Карпина в российском футболе Анзор Кавазашвили относится скептически.

— Оттого, что Карпин стал главным тренером сборной, он не стал всемогущим, — подчеркнул эксперт.— Он не старик Хоттабыч, чтобы поднять волшебную палочку и отправить все мячи в ворота соперника. К тому же его совмещение может сильно ударить по клубу. «Ростов» при Карпине всегда отличался желанием бороться. Он отличный мотиватор, но хватит ли ему сил на две команды? А «Зенит» явно сильнее. Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы питерцы потеряли очки.

Репетиция Лиги чемпионов

«Спартак» после феерии в «Кубке Матч Премьер» начал сезон с поражения в Казани: такой же реализации, града моментов и голов уже не было и начались серые будни. Теперь красно-белые едут в Самару на матч против яркой и играющей команды. «Крылья Советов» тоже проиграли стартовый матч «Ахмату», в котором по моментам выглядели даже предпочтительнее.

Москвичей ждет тяжелый матч против атакующей команды, которая стремится контролировать мяч, владеть инициативой и забивать. Интересно, как Руй Витория перестроится после поражения от «Рубина», какие выводы сделает и каким предстанет его команда перед важным матчем квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой». Еще одна потеря очков на старте сезона может психологически подкосить команду, которая с большими ожиданиями начинала чемпионат. В год столетия такое начало будет катастрофой.

— Думаю, что «Спартак» одержит победу в этой встрече, — продолжил Властимил Петржела. — «Крылья Советов» могут и забить, но максимум один гол, больше не дадут. После поражения в первом туре игроки красно-белых будут очень злыми и нацеленными на результат.

А вот Анзор Кавазашвили верит в самарскую команду и не очень — в красно-белых.

— Думаю, «Спартаку» будет сложно обыграть «Крылья Советов», — считает прославленный вратарь. — Они проиграли первый матч дома «Ахмату» и наверняка будут настроены дать настоящий бой, чтобы не допустить повторения того сценария. К тому же «Спартак» только учится играть в атакующий футбол Витории. Команде требуется еще притирка к новому стилю. А на это может уйти еще какое-то время.

Слуцкий против Иванова

Команда Леонида Слуцкого сыграет в Туле против «Арсенала», с которым весной провела один из самых ярких матчей сезона. Волевая победа 4:2 после 0:2 в первом тайме стала для «Рубина» важнейшим шагом к еврокубкам.

Но очередной матч команд интересен не этим, а судейским назначением — игру обслужит Сергей Иванов, который в прошлом году вынудил Слуцкого выступить с огненным спичем против российского судейства. Тогда Иванов в матче с «Локомотивом» не увидел, что Ивана Игнатьева в штрафной сбил Гильерме, не дал пенальти и казанцы проиграли. Главный тренер «Рубина» за споры был удален в перерыве, а после матча потребовал отстранить Иванова пожизненно.

Именно рефери из Ростова открыл ящик Пандоры — после его спорных решений Слуцкий регулярно критиковал арбитров и катком прошелся по российскому судейству. А «Рубин ТВ» в клипе показал знаменитый кадр: наставник съедает печенье с изображением Иванова за новогодним столом.

Спустя год этот арбитр впервые назначен на игру «Рубина». Нельзя исключать, что нас ждет очередной разнос от Леонида Викторовича на пресс-конференции.