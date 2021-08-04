Один не дома: как «Спартак» и «Рубин» стартуют в еврокубках

Середина первой недели августа в футболе пройдёт под знаком больших баталий российских команд на ранних стадиях европейских клубных турниров. Московский «Спартак», казанский «Рубин» и «Сочи» проведут первые матчи в рамках третьего квалификационного раунда еврокубков. В среду красно-белые в Лиге чемпионов встретятся дома с лиссабонской «Бенфикой». В четверг в рамках Лиги конференций «Сочи» примет на своём поле белградский «Партизан», а «Рубин» сыграет в гостях с польским «Ракувом». В этих встречах нашим командам предстоит предпоследняя стадия отбора на групповые этапы, которые пройдут осенью. Если москвичам, казанцам и сочинцам удастся пройти дальше, то во второй половине августа они сыграют в раунде плей-офф, где уже будут разыграны путёвки в группы.

В понедельник прошла жеребьёвка раунда плей-офф. В Лиге чемпионов лучшая команда в паре «Спартак» — «Бенфика» попадёт на победителя пары «ПСВ» (Эйндховен, Нидерланды) — Мидтьюлланд» (Хернинг, Дания). В Лиге конференций успешное прохождение «Ракува» позволит «Рубину» встретиться либо с рижским «РФШ», либо с бельгийским «Гентом». «Сочи» же, если пройдёт «Партизан», попадёт на победителя в паре «Санта-Клара» (Португалия) — «Олимпия» (Любляна, Словения).

«Спартак» — «Бенфика»

Во вторник главный тренер «Спартака» Руй Витория сообщил, что из-за травм не сможет рассчитывать на полузащитника Квинси Промеса и защитника Павла Маслова. Также под вопросом участие в матче игрока обороны Георгия Джикии и хавбека Виктора Мозеса.

«Бенфика» из-за повреждения уже потеряла нападающего Романа Яремчука, героя недавнего чемпионата Европы в составе сборной Украины. Он пришёл в португальский клуб летом и будет готов к ответной встрече. Также во вторник травму получил форвард Родриго Перейра, покинувший поле на носилках. В московской игре он участия не примет.

Основным преимуществом «Спартака» считается то, что красно-белые имеют больше игровой практики. Команда Витории провела уже два официальных матча в чемпионате страны — на ее счету поражение от казанского «Рубина» (0:1) и победа над самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

«Бенфика» же только в среду проведёт первую официальную встречу в сезоне. Чемпионат Португалии стартует лишь 6 августа, а днем позже лиссабонская команда на выезде сыграет в матче первого тура против «Морейренсе». Тем не менее, по составу, мастерству игроков и международному опыту «Бенфика» сейчас кажется на голову сильнее «Спартака». Даже с учётом небольшого обновления состава португальцы выглядят фаворитами. Главный тренер команды Жорже Жезуш во вторник заявил, что его устраивает нынешний подбор игроков.

Противостояние двух португальских тренеров может получить и дополнительный подтекст. Именно Руй Витория в 2015 году сменил Жезуша во главе «Бенфики». К тому моменту Жорже после шести сезонов работы с «орлами» привёл их к трём победам в чемпионате Португалии, дважды выводил в финал Лиги Европы, а также дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов-2011/2012. Но в 2015 году он неожиданно перебрался в стан одного из заклятых врагов «Бенфики» — лиссабонского «Спортинга». Пришедший ему на смену Витория проработал в клубе три с половиной года и частично повторил достижения предшественника, взяв два чемпионства и выйдя в четвертьфинал Лиги чемпионов-2015/2016.

Но оба тренера друг к другу относились весьма ревностно и несколько раз устраивали публичные пикировки. Год назад Жезуш вернулся в «Бенфику» — теперь 67-летний специалист заяверяет, что их вражда с Руем в прошлом. 51-летний Витория возглавил «Спартак» в мае.

Красно-белые встречались с «Бенфикой» один раз. Было это в рамках группового этапа Лиги чемпионов осенью 2012 года. Дома спартаковцы выиграли 2:1. А в Лиссабоне успех праздновали хозяева — 2:0. Тогда обе команды не вышли из группы, уступив путёвки в плей-офф «Барселоне» и шотландскому «Селтику». Но гонку за третье место и попадание в плей-офф Лиги Европы выиграла «Бенфика». У «Спартака» из того состава остался лишь вратарь Артём Ребров.

— Вызывают тревогу перспективы красно-белых, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Они неплохо провели первые два матча, но пока видно, что есть сыроватость в действиях команды. Не всегда реализуют свои моменты, допускают ошибки в обороне. Это чревато в игре против «Бенфики», которая на голову сильнее индивидуально и в плане скоростей. Хочется надеяться, что «Спартак» дома не пропустит и что-нибудь забьёт. Хотя всё равно выиграть двухматчевое противостояние будет крайне тяжело. Особенно, после отмены правила выездного гола, поскольку ответная игра пройдёт в Лиссабоне при тамошних болельщиках, которые будут заводить свою команду и в случае дополнительного времени с серией пенальти окажут ей нужную поддержку.

«Сочи» — «Партизан»

Для обоих соперников сезон уже вовсю идёт и «Сочи» раньше всех в России начал его официальную часть. Ещё 22 июля южане начали играть в Лиге конференций. Во втором квалификационном раунде подопечные Владимира Федотова довольно легко прошли азербайджанскую «Кешлю». Дома они победили со счётом 3:0, а в ответной встрече на выезде — 4:2.

Между этими матчами «Сочи» неожиданно проиграл стартовый матч чемпионата России новичку РПЛ «Нижнему Новгороду» (0:1). Но в понедельник команда набрала первые очки во внутреннем первенстве, выиграв на выезде у неуступчивого грозненского «Ахмата» (2:1).

«Партизан» на предыдущей стадии прошёл словацкий «ДАК-1904» (1:0; 2:0), а в чемпионате Сербии лидирует после трёх туров, выиграв три игры из трёх. Сначала подопечные Александра Станоевича разгромили дома «Пролетер» из Нови Сада (4:0). Затем провели удачный выезд к «Войводине» (2:0). А в воскресенье добились ещё одной крупной победы — над «Вождовацем» (4:0).

Кроме «Партизана», без потерь очков пока идёт лишь «Бачка-Топола». А основной конкурент и заклятый враг команды — белградская «Црвена Звезда» — допустила одну осечку в виде ничьи и сейчас уступает сопернику «Сочи» два балла.

— «Партизан» — команда крайне серьёзная, — заявил «Известиям» бывший полузащитник сочинской «Жемчужины» Максим Деменко. — Но на более серьёзного гранда клубы обычно и более серьёзно настраиваются. Мы можем вспомнить, как ЦСКА дважды обыграл в группе Лиги чемпионов мадридский «Реал», но в итоге занял последнее место, проиграв чешской «Виктории». Поэтому можно быть уверенными, что «Сочи» будет очень мотивирован на «Партизан». Гораздо больше, чем на «Нижний Новгород». Мотивация может как перевернуть игру в твою пользу, так и сыграть злую шутку. Для «Сочи» большой престиж в первом еврокубковом сезоне пройти один раунд, а теперь сыграть с таким солидным клубом, как «Партизан». Очень важно будет не пропустить дома и постараться один-два гола забить. Особенно необходимо внимательно сыграть на первых минутах, потому что быстрый пропущенный мяч в родных стенах сразу крайне затруднит это противостояние.

«Ракув» — «Рубин»

Казанцы удачно начали сезон, выиграв оба стартовых матча чемпионата. Сначала подопечные Леонида Слуцкого обыграли дома «Спартак» (1:0), а потом разгромили в гостях тульский «Арсенал» (3:0). Их соперник сделал половину этого дела. В чемпионате Польши также прошло два тура, и «Ракув» один матч выиграл, один проиграл. Сейчас этот небольшой клуб переживает лучший год в своей 105-летней истории.

В мае «Ракув» стал вторым в чемпионате Польши и выиграл Кубок Польши. И то, и другое случилось с ним впервые. Ранее команда и близко не приближалась к таким успехам. Но и на этом она не остановилась. В июле коллектив из города Ченстохова выиграл Суперкубок страны, обыграв действующего чемпиона и сильнейший клуб Польши последних 10 лет «Легию». В основное и дополнительное время счёт был 1:1, а в серии пенальти команда из Варшавы была повержена 4:3.

— Нашим командам надо к любому сопернику в еврокубках относиться серьёзно, — сказал «Известиям» экс-тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов. — В последние годы мы допускали осечки там, где это тяжело было ожидать. Поэтому казанцам надо максимально ответственно подойти к игре в Польше, тем более, команды из этой страны чрезвычайно боевитые и злые. Но «Рубин» по первым турам выглядит достаточно интересно. Есть и организация игры, и хорошие футболисты. Поэтому верю, что они справятся с задачей выхода дальше.

Напомним, что Россию в еврокубках в этом сезоне также представит московский «Локомотив» (групповой этап Лиги Европы) и петербургский «Зенит» (групповой этап Лиги чемпионов).