Восстание в «Спартаке»: отставка Попова и бесславное поражение

Спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов официально оформил свою отставку из клуба. Причиной такого решения стали разногласия с акционером клуба по трансферным вопросам. Это произошло на фоне поражения в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:2). 54-летний специалист работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год, 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост, но ненадолго. Попов уже второй руководитель красно-белых за последний год, который скандально оставляет свою должность.

Влияние Заремы

В «Спартаке» всё время кипит и бурлит жизнь: эпоха Леонида Федуна ознаменована регулярными перестановками и на тренерском посту, и в составе команды, и на руководящих должностях. Нестабильные результаты — тоже признак современного московского клуба. Каждый спартаковский цикл связан с кем-то из руководства — Сергей Шавло, Валерий Карпин, Шамиль Газизов. Нынешнюю главу истории красно-белых олицетворяет человек, формально не находящийся в структуре клуба. Зарема Салихова — жена Леонида Федуна, которая в мае вышла из совета директоров «Спартака», но остается невероятно влиятельной персоной.

Фамилия Салиховой в публичном пространстве появилась лишь прошлым летом, когда обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер сообщил, что именно супруга владельца стала катализатором ухода с поста генерального директора Томаса Цорна. Его сменщик Шамиль Газизов тогда отказывался обсуждать роль Салиховой в клубе, но в СМИ число ее упоминаний постоянно росло — и было ясно, что слово Заремы в клубе имеет особый вес. Хотя формально на тот момент она лишь курировала благотворительную деятельность «Спартака» и своего мужа.

Салихова была не в восторге и от работы Газизова. В числе основных претензий к нему — слабая работа на трансферном рынке летом, когда «Спартак» только купил у «Уфы» Остона Урунова, арендовал у «Челси» Виктора Мозеса и взял свободным агентом Александра Кокорина. В ноябре Салихова пролоббировала назначение на пост спортивного директора Дмитрия Попова, а вскоре ушел и Газизов — его место занял директор по безопасности клуба Евгений Мележиков. При этом «Спартак» скандально анонсировал отставку Газизова в соцсетях — гифкой из известного мультсериала, на которой Эйб Симпсон заходит в публичный дом и сразу же уходит (намек на скоротечность работы гендиректора в «Спартаке»).

По ходу сезона Салихова вышла из тени и стала чаще появляться в медиа, даже побывала у Ксении Собчак на ее YouTube-канале. И если осенью ходили слухи, что образ влиятельной Заремы кто-то старательно выстраивает, то к концу сезона всем стало очевидно: она действительно разбирается в делах клуба и имеет значительное влияние на процессы. 3 мая ее статус был официально узаконен: Салихова вошла в совет директоров «Спартака» и возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям.

Telegram как орудие массового поражения

Уже через две с половиной недели Салихова покинула совдир. Причина — несогласие с выбором главного тренера для «Спартака». Клуб договорился о назначении на пост Руя Витории, но Зарема была против кандидатуры португальца.

Вскоре жена владельца красно-белых создала собственный канал в Telegram, и пока его запуск остается главным летним событием российского клубного футбола. Зарема сразу стала писать много и откровенно, не стеснялась и не стесняется выкладывать скриншоты переписок с руководством клуба. Такой прямоты в общении с аудиторией русский футбол еще не видел — Салихова даже не боится заходить в комментарии к своим постам и вступать в прямой диалог с болельщиками. Сейчас в ее канале более 43 тыс. подписчиков, и их число продолжает расти.

Через Telegram Салихова сформировала негативное мнение о тех людях, которых уже нет в «Спартаке». Например, о Попове Зарема писала так: «Как я могу верить спортивному директору, который с марта пытался «донести», что Ларссон не решает, его надо продавать за 12 этим летом, Мозеса вообще зачехлить и не выкупать у «Челси», а Джикию, капитана, не продлевать? Одной мне нужны были эти трое в составе. Ты точно не вредитель? ЛА (Леонид Арнольдович Федун. — «Известия») меня услышал и переписал твой трансферный план».

На пороге столетия

Во время первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» Попов не выдержал. Он подошел к обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру и через него объявил об уходе с поста спортивного директора. «Я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба», — сказал он на прощание. Кроме того, по информации «СЭ», вместе с Поповым покинет Тушино и глава селекционного отдела «Спартака» Александр Аверьянов. А еще подтвержден уход директора по развитию и коммуникациям «Спартака» Антона Фетисова — на его отставку тоже напрямую повлияла Салихова и ее Telegram.

— Прежде всего такие события вредят имиджу, потому что действительно сложно объяснить общественности, почему такие пертурбации происходят, — отметил в беседе с «Известиями» бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев. — Совсем недавно была и история с директором Газизовым, который тоже пришел ненадолго и ушел. Сейчас еще отдельная группа людей уходит. Пожалуй, это прежде всего влияет на имидж. Игроки это, безусловно, чувствуют, и в целом влияет на результат и не способствует тому, чтобы клуб развивался. Если бы акции «Спартака» котировались на фондовых рынках, они бы были более волатильны, чем акции самых рискованных компаний.

На фоне структурного хаоса были подорваны и результаты «Спартака». Пока, правда, всё исправимо: красно-белые уступили дома «Бенфике» 0:2, но теоретически могут всё перевернуть в Лиссабоне 10 августа и выйти в следующий отборочный раунд. Правда, игра российского клуба оставила удручающее впечатление, а сербская судейская бригада еще и благоволила хозяевам — «Спартак» вполне могли несколько раз наказать за игру рукой в собственной штрафной. Кроме того, теперь под вопросом и будущее Витории, ведь его кандидатуру продавливал именно Попов.

— Федун обещал несколько лет назад сделать «Спартак» акционерным обществом, часть акций передать болельщикам, — продолжил Анатолий Воробьев. — В итоге он не выполнил это обещание и тем самым не привлек людей небезразличных, не приблизил их. А эта тайна отчуждения сохраняется, и это следствие того, что «Спартак» стал таким герметичным обществом, где всё происходит по весьма странным для менеджмента законам. Мне кажется, поражение от «Бенфики» уже примерно десятое от таких команд на ранних квалификационных стадиях. Нечему удивляться, к сожалению, этот процесс и дальше будет таков. У меня много друзей спартаковских болельщиков, пожалуй, надо им выразить соболезнования.

Очередной микроцикл эпохи Федуна завершается печально, но перестановки неизбежны, так что у болельщиков еще есть надежда на успешный сезон. Скорее всего, осенью «Спартак» будет играть в Лиге Европы, а в чемпионате шансы на высокие места сохраняются. Уже через год клуб отметит столетие, так что текущий сезон невероятно важен для него.