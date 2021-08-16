Пенальти для битья: «Локомотив» прервал победную серию «Зенита»

Центральный матч четвёртого тура чемпионата России по футболу между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» 15 августа завершился вничью со счётом 1:1. Оба мяча были забиты в конце игры с пенальти. Встреча в столице изобиловала многочисленными интригующими моментами как на поле, так и вне его. «Зенит» потерял первые очки в сезоне, но сумел сохранить лидерство в турнирной таблице, так как шедшие с ним рядом казанский «Рубин» и московское «Динамо» тоже допустили первые осечки.

Дебют после Европы

На «РЖД Арену» можно было пустить только до трёх тысяч зрителей. Вся имевшаяся квота билетов была реализована. Но шум с трибун здорово добавил игре атмосферы доковидного футбола. Не обошли стороной эту встречу и некоторые значимые VIP-персоны. И если присутствие главы РЖД Олега Белозёрова, сидевшего на стадионе вместе со своим заместителем, председателем совета директоров «Локо» Александром Плутником выглядело довольно было обыденным, то из неожиданных персон бросились в глаза две группы хоккеистов.

В первой находились звёзды НХЛ Александр Радулов и Кирилл Капризов. Последний после игры сказал, что она ему понравилась, но отказался говорить о своих затянувшихся переговорах о новом контракте с «Миннесотой Уайлд». В другой группе первый номер драфта НХЛ 2012 года Наиль Якупов привёл на футбол своих финских партнёров по «Авангарду» Вилле Покку и Оливера Каски.

Вокруг стадиона уже окончательно снесли, что оставалось от торгового центра и точек питания около метро «Черкизовская» и Щёлковского шоссе. О реконструкции прилегающей территории уже давно говорят открыто. И это тревожит болельщиков, поскольку ещё с весны интернет полнится слухами о снесении под жилые застройки самой арены с переездом команды в «Лужники». Руководство клуба долгое время не особо распространялось на эту тему, но в воскресенье после матча Александр Плутник сообщил журналистам, что стадион остается в Черкизово.

— Совершенно понятно, что здесь останется спортивная часть и сам стадион, — сказал Плутник. — Других планов не рассматриваем. Будет ли это новое строительство или реконструкция — пока не знаем. Мы обязательно все соберемся и все обсудим. Других планов не рассматриваем

По статусу главной звездой матча был арбитр Сергей Карасёв и линейные судьи из его бригады Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Матч стал для них первым в России в новом сезоне. Ранее им дали отдохнуть после проведённого в первой половине лета чемпионата Европы, где все трое отработали три встречи, включая 1/8 финала между Нидерландами и Чехией. А Карасёв был ещё на трёх играх в качестве резервного. В том числе на четвертьфинале Чехия — Дания и полуфинале Италия — Испания.

Но помимо отдыха причины отсутствия лучших наших судей в РПЛ были сугубо логистические. В начале августа УЕФА доверил им игру третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между нидерландским «ПСВ Эйндховен» и датским «Мидтьюлландом», прошедшую 3 августа. А затем Карасёв и его ассистенты получили право обслуживать Суперкубок Европы, чего российским арбитрам не доверяли никогда. В последний раз матч подобного статуса доставался бригаде Валентина Иванова, в 2003 году работавшего на встрече Межконтинентального кубка.

И 11 августа Карасёв, Демешко и Гаврилин в Белфасте отработали встречу лондонского «Челси» с испанской «Севильей». А спустя три дня вернулись в РПЛ, сразу получив центральный матч начала сезона между двумя самыми титулованными командами России последних пяти лет.

В результате арбитры стали едва ли не самым главными действующими лицами. В начале игры они не засчитали красивый гол Фёдора Смолова, забившего с острого угла. Но по тому эпизоду к судьям вопросов меньше всего — футболист «Локо» оказался в очевидном офсайде.

А далее к ним посыпались претензии с обеих сторон. Сергей раздал семь жёлтых карточек футболистам «Локомотива». При этом «Зенит» он наградил двумя «горчичниками», но этого хватило, чтобы оставить его в меньшинстве, поскольку обе достались Далеру Кузяеву. Многие ждали, что это случится ещё в конце первого тайма, когда, уже вися на карточке, хавбек гостей жёстко сфолил, но Карасев оставил это без наказания. При этом есть сомнения в справедливости первой жёлтой Далера.

Режим удаления

В любом случае, Карасёв удостоился жёсткой обструкции со стороны болельщиков, которые в первом тайме также в очередной раз прокричали «Только Сёмин Юрий Палыч!», вспоминая своего легендарного главного тренера, со скандалом уволенного предыдущим клубным руководством больше года назад.

Его сменщик Марко Николич попытался сделать всё, чтобы избежать разгрома от «Зенита». Весной «Локо» был бит в Питере 1:6, а в июле проиграл 0:3 в Суперкубке России. После осечки в прошлом туре с «Уфой» (1:1) «железнодорожники» отставали от лидирующих сине-бело-голубых на два очка.

Удаление Кузяева на 50-й минуте дало им шанс обойти в таблице питерцев, но после него скорее прибавил «Зенит». Команда Сергея Семака в меньшинстве действовала гораздо быстрее, разнообразнее и создала несколько голевых моментов, правда, не один из них не реализовала. Лишь прорыв Сердара Азмуна на 83-й минуте привёл к пенальти, который забил Алексей Сутормин.

Стоит отметить, что на лавке остался Артём Дзюда, неважно начавший сезон. Вне заявки был новичок команды, Клаудиньо, выигравший неделю назад Олимпиаду в Токио. Его партнёр по сборной Бразилии и автор победного гола в дополнительное время финала с Испанией (2:1) Малком впервые сыграл за «Зенит» после возвращения из столицы Японии. Он был очень активен и ярок, но из-за небольшого повреждения заменён на 74-й минуте.

Казалось, «Зенит» малой кровью добудет победу над конкурентом, но на последних минутах, входя в штрафную, Рифат Жемалетдинов был сбит Александром Ерохиным, что привело ко второму пенальти. Вновь Карасёву дали проявить себя. И Смолов удачно исполнил удар с точки, сравняв счёт.

— В принципе результат закономерен, — заявил «Известиям» бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин. — Встречались две классные команды из числа сильнейших в России. Дерби двух столиц. «Зенит» не выглядел так сильно, каким его видят всё время. И ничья справедлива. Другое дело, что «Локомотив» мог победить после удаления, но не использовал его. Более того, после него скорее «Зенит» прибавил. Он играл в меньшинстве лучше, чем в полном составе. «Локо» не смог перехватить инициативу и из-за этого довольствовался только ничьей и едва не проиграл.

Ещё за сутки до матча в Черкизово первые в сезоне очки потеряло московское «Динамо», проиграв в субботу на выезде грозненскому «Ахмату». Стало ясно, что бело-голубым уже точно не обогнать «Зенит». Мог выйти на первое место «Рубин», но и команда Леонида Слуцкого вечером в воскресенье впервые не выиграла в этом чемпионате. Она дома сыграла вничью с аутсайдером РПЛ самарскими «Крыльями Советов», набравшими первое очко в сезоне. Таким образом, после четырёх туров в нашем чемпионате не осталось команд без потерянных и набранных баллов.