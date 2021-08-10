Дубль три: «Динамо» и «Рубин» в погоне за «Зенитом»

После третьего тура в чемпионате России по футболу определилась группа лидеров: лидерство «Зенита» ожидаемо, а вот старт «Рубина» и «Динамо» с тремя победами — неожиданность. В прошлом сезоне обе команды боролись за место в четверке, а нынешние результаты — заявка на медали. Пока другие претенденты буксуют из-за конфликтов и перестроек (особенно это касается «Спартака» и «Локомотива»), у команд Сандро Шварца и Леонида Слуцкого всё стабильно и, даже когда не складывается игра, есть результат.

«Зенит» обыграл «Краснодар» (3:2) за счет дубля Сердара Азмуна и гола Александра Ерохина. Эти игроки забили в каждом из четырех официальных матчей «Зенита» в этом сезоне. На счету действующего чемпиона три победы в трех турах РПЛ и девять очков. «Краснодар» потерпел второе поражение в новом сезоне, в активе «быков» — один выигранный матч и три очка.

Казанцам может помешать только тяжелый календарь с учетом игр Лиги конференций. У «Рубина» уже полно травм, при этом в основном — мышечных. Могут быть и другие потери в составе: не исключен уход из команды главного созидателя Хвичи Кварацхелия и еще одного легионера. Поэтому пока позиции «Динамо» предпочтительнее: Шварц быстро внедрил в состав статусного новичка из Казани Дениса Макарова, который в первой же игре помог взять три очка с ЦСКА (2:1) и наверняка усилит москвичей.

— ЦСКА не заслуживали поражения в дерби с «Динамо», — отметил с разговоре с «Известиями» экс-защитник армейцев Владимир Пономарев. — Повели в счете, но потом судья Безбородов назначил очень странный пенальти. Нарушения в том эпизоде не было. Этот арбитр постоянно ошибается, не понимаю, почему он до сих пор судит в РПЛ и даже назначается на статусные матчи. Ничья была бы закономерным результатом. Бело-голубые будут претендовать на медали? Посмотрим, но команда у них действительно подобралась симпатичная.

«Спартак» разваливается

Главное разочарование на старте сезона — московский «Спартак». Красно-белые проиграли два матча из трех, забили лишь один гол с игры и выглядят совсем разобрано. На команду не могли не повлиять информационная война супруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой и уже бывшего спортивного директора Дмитрия Попова. Последний недавно завел телеграм-канал, где начал выкладывать переписки с Салиховой. Менеджер попытался уличить Зарему во лжи и, по сути, добился закрытия ее канала. Но Руй Витория всё равно оказался крайним. Из-за разборок в руководстве он испытывает проблемы с комплектованием команды, негатив вокруг клуба и колоссальное давление в сезон 100-летия «Спартака».

Красно-белые проиграли «Нижнему Новгороду», который еще в первом тайме мог вести 3:0, если бы не сэйв Максименко. Ужасный старт в чемпионате накладывается и на противостояние в Лиге чемпионов с «Бенфикой», которой «Спартак» уже уступил дома (0:2).

Команда откровенно разваливается, и пока непонятно, как клубу вылезти из этого болота. Возможно, уход Заремы из Telegram чуть успокоит ситуацию вокруг клуба и дела пойдут лучше.

— «Спартак» играл с огромным преимуществом, — подчеркнул «Известиям» экс-форвард сборной России Игорь Колыванов. — Но у команды очень слабая реализация голевых моментов, плюс надо отдать должное футболистам «Нижнего Новгорода». Они крайне грамотно оборонялись во втором тайме. Понятно, что такой старт для красно-белых очень настораживает. Нет той игры, которая так понравилась болельщикам на предсезонном турнире. Футболисты выглядят несобранно, внутри команды непонятно что творится. Отставка Попова и постоянные поражения сказываются на психологии игроков.

Возвращение Семина

В «Ростове» дебютировал новый главный тренер Юрий Семин. Матч с «Химками» — первая игра специалиста в РПЛ с марта 2020 года. Интересно, что тогда «Локомотив» под руководством Юрия Павловича обыграл как раз «Ростов» (3:1). Затем чемпионат прерывала пандемия, а потом последовала неожиданная отставка титулованного тренера.

Возвращение Семина увенчалось ничьей: Комличенко в первом тайме открыл счет после индивидуальных действий, а во втором тайме счет сравнял Глушаков ударом с точки.

Семин получил желтую за споры с судьей, был не очень доволен решением по пенальти, но после матча не выглядел удрученным и даже шутил: «Усиление? Мне бы хотелось Месси, он сейчас как раз освободился. С удовольствием его бы взял. Но мы не можем!» — шутил Палыч на пресс-конференции.

— Провели два разных тайма, второй — более солидно, — признался «Известиям» защитник «Химок» Брайан Идову. — На вторую половину матча вышли с желанием, забили два гола, один отменили из-за вне игры. Есть неприятный осадок, что не смогли дожать «Ростов». Первый тайм начали хорошо, имели моменты, но не реализовали их. Гол привезли сами себе — за это очень обидно. К судейству вопросов нет, не помню ошибок арбитра. Если ВАР сказал судье и рефери поставил, значит, пенальти был.

В следующем туре Семин дебютирует уже в Ростове на домашней арене в большой игре — против ЦСКА.

Разъезды Карпина

После ухода из «Ростова» Валерий Карпин полностью сосредоточен на работе в сборной России и активно ездит на матчи чемпионата. В частности, вместе с супругой тренер посетил матч «Спартака», после которого общался с лидерам клуба из обоймы сборной: Соболевым, Зобниным и Джикией. Тренер хотел обсудить какие-то вопросы именно с теми, кто участвовал на Евро-2020.

С Дзюбой Карпин пока не общался: «Встреча с Дзюбой? Может быть. А может быть, и нет. Посмотрим, не знаю. По телефону не говорили», — сказал тренер «Спорт-Экспрессу».

Также Карпин посетил матч «Ростова» в Химках, а затем центральную игру тура между «Динамо» и ЦСКА. После игры он общался с Даниилом Фоминым, автором двух голов в дерби. Видимо, тренер постепенно формирует состав на матч с Хорватией.

Истерика «Ахмата»

Главный скандал тура — реакция «Ахмата» на судейство в матче с «Рубином». После игры Талалаев раскритиковал Кукуяна и назвал его связку с Хвичей Кварацхелией лучшей в матче, намекнув то ли на симуляции грузина, то ли на некие манипуляции судьи.

А его помощник Юрий Нагайцев якобы разжигал в Twitter: «Без Кукуяна с ВАР «Рубин» с его миллионами — полный ноль!» Потом удалил твит и заявил, что его взломали и он ничего не писал.

В понедельник «Ахмат» выпустил заявление на своем сайте, раскритиковав судей: «Павел Кукуян и Игорь Панин принимали прямо противоположные здравому смыслу и правилам игры решения. Это наводит на определенные мысли».

Грозненцам не понравилось, что Уремович не получил красную карточку за фол на Конате при выходе один на один и что судьи после просмотра ВАР удалили вратаря Шелию, который сбил Игнатьева перед своей штрафной. Клуб собирается жаловаться в РФС и экспертную комиссию. А Талалев запугивает «Рубин» гостевой игрой: «Мы будем ждать эту команду у себя в Грозном».

В третьем туре также «Уфа» на своем поле сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1), «Арсенал» в Туле взял верх над «Крыльями Советов» (2:1), а «Сочи» на берегах Черного моря победили «Урал» (2:0).