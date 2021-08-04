Атаманом будет: Семин попытается вернуть «Ростов» в еврокубки

«Ростов» объявил о назначении Юрия Семина новым главным тренером. 74-летний специалист заключил контракт сроком на два года. Предыдущим клубом Семина был «Локомотив», тренер покинул москвичей в июне 2020 года по истечении срока контракта, за четыре года (2016–2020) выиграв с командой чемпионат страны, два Кубка и Суперкубок России. В Ростове-на-Дону легендарный специалист сменил Валерия Карпина , который возглавил сборную России. Изначально Карпин принял должность в национальной команде на условиях совмещения с работой в «Ростове», но после двух туров сезона-2021/22 принял решение покинуть ФК. Пока «Ростов» занимает 15-е место в турнирной таблице , проиграв на своем поле «Динамо» (0:2) и «Зениту» (2:4).

Возраст не помеха

После ухода Карпина сообщалось, что в клубе рассматриваются несколько человек ему на замену. Речь шла про экс-тренера «Краснодара» Мурада Мусаева, румына Дана Петреску, ранее возглавлявшего «Кубань» и «Динамо», и экс-тренера сборных Казахстана и Болгарии Станимира Стойлова. Переговоров ни с кем из них в итоге так и не было. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц дал понять, что номером один значился Юрий Семин. Руководство дончан и тренер быстро нашли общий язык.

— Кандидатура Юрия Семина была утверждена сразу, больше никого не рассматривали, — отметил в разговоре со «СЭ» Арташес Арутюнянц. — Мы знакомы с Юрием Павловичем давно, он один из лучших тренеров в России. Переговоры длились не более пяти минут, мы быстро нашли взаимопонимание. Был определен ряд задач, которые стоят перед тренером и командой, но раскрывать подробности на данный момент не будем.

Атаманом будет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Радует, что представители «Ростова» смотрят исключительно на квалификацию Семина, а не на его возраст. Не мыслил ими и президент киевского «Динамо» Игорь Суркис, год назад шокировав всех назначением Мирчи Луческу, которому на тот момент уже было 75. Результат — выигранные киевлянами во главе с бывшим врагом чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины, выход в групповой турнир Лиги чемпионов, чего до него не было четыре года, а затем — в 1/8 финала Лиги Европы.

Вот и Семин в свои 74 года очень хочет работать. Не зря вместо летнего отдыха он не уехал проводить время за городом, а работал экспертом на ТВ.

— Я думаю, что ростовчане приняли оптимальное решение, уверен, что у Семина всё получится в новом клубе, — подчеркнул «Известиям» экс-тренер сборной России, друг Юрия Павловича Борис Игнатьев. — Хочется выразить благодарность руководству «Ростова» за доверие к такому титулованному, но возрастному специалисту. Не стоит сомневаться, что Семин та фигура, которая может решать большие задачи, он сделает всё, чтобы «Ростов» двигался вперед, а молодые игроки развивались. Для этого, конечно, необходимо время, но совсем скоро в Ростов вернутся еврокубки.

По словам Игнатьева, назначение Семина в «Ростов» — мощная мотивация и для Валерия Карпина в сборной. Потому что показывает ему: пути для зимнего отступления больше нет.

Пара трансферов

Семин в первом сезоне после возвращения в «Локомотив» в мае 2017-го выиграл Кубок России. Ему тогда было 70 лет. В интервью «СЭ» он сказал, что поставил перед собой цель побить рекорд его учителя Константина Бескова, выигравшего в 1995 году Кубок во главе «Динамо» в возрасте 74 с половиной лет. Как минимум в два ближайших сезона такой шанс у Семина будет. А один, тоже бесковский, рекорд — по возрасту выигрыша чемпионатов СССР и России — он в 2017-м превзошел, причем на четыре года — 71 против 67.

Команда в Ростове сейчас не топовая, но неплохая, хоть и начала чемпионат с двух домашних поражений. К тому же время на усиление в это трансферное окно еще есть. Плюс Семин очень хотел подписать Николая Комличенко еще в «Локомотив». Теперь поработает с форвардом в «Ростове». Интересно, что получится из их сотрудничества.

Атаманом будет Юрий Семин во время награждения победителей Кубка России по футболу, 2017 год Фото: РИА Новости/Нина Зотина

— Я знал о его назначении пару дней назад, — сказал «Известиям» экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко. — Было странно, если бы такой специалист продолжал оставаться без работы. Опыта у Юрия Павловича очень много. Честно не понимаю, почему его раньше никто не пригласил. Даже для «Спартака» это была бы более подходящая кандидатура, чем Руй Витория. «Ростов» же в очередной раз сработал лучше всех. Команда будет бороться за зону еврокубков, на большее пока не позволяет состав. На мой взгляд, Семину нужны будут два-три трансфера, тогда можно будет ожидать «Ростов» в топ-3.

Также большой плюс для «Ростова», что в клубе останется работать Виталий Кафанов — один из лучших отечественных тренеров вратарей и отработке стандартных положений. При этом Кафанов будет работать и со сборной России, которую недавно возглавил Карпин.

Сам Юрий Семин уже провел первую встречу с игроками команды.

Атаманом будет Тренер «Ростова» Виталий Кафанов Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Для меня большая честь работать здесь, — приводит слова нового главного тренера пресс-служба клуба. — Ростов — это футбольный город. Я вас всех хорошо знаю. Может, и вы меня немножко знаете. Основное — это работа. Надо работать. В Ростове много болельщиков, которые любят футбол. Главное, чтобы они были довольные. С каждым из вас поговорим. Я вас послушаю, а вы меня.

Семин тренировал московский «Локомотив» в 1986–1990, 1992–2005, 2009–2010 и 2016–2020 годах, трижды выиграл с командой золотые медали чемпионата России и шесть раз привел ее к победе в Кубке России. Специалист успел поработать и за границей. В 1991 году он возглавлял олимпийскую сборную Новой Зеландии, а также тренировал киевское «Динамо» (суммарно три сезона) и азербайджанскую «Габалу». С киевлянами Юрий Павлович выиграл чемпионат Украины – 2008/09 и стал обладателем Суперкубка страны – 2011.