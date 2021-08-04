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Атаманом будет: Семин попытается вернуть «Ростов» в еврокубки

Один из самых титулованных российских тренеров остается востребованным в 74 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Атаманом будет: Семин попытается вернуть «Ростов» в еврокубки
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2021-08-04 16:15:57
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«Ростов» объявил о назначении Юрия Семина новым главным тренером. 74-летний специалист заключил контракт сроком на два года. Предыдущим клубом Семина был «Локомотив», тренер покинул москвичей в июне 2020 года по истечении срока контракта, за четыре года (2016–2020) выиграв с командой чемпионат страны, два Кубка и Суперкубок России. В Ростове-на-Дону легендарный специалист сменил Валерия Карпина, который возглавил сборную России. Изначально Карпин принял должность в национальной команде на условиях совмещения с работой в «Ростове», но после двух туров сезона-2021/22 принял решение покинуть ФК. Пока «Ростов» занимает 15-е место в турнирной таблице, проиграв на своем поле «Динамо» (0:2) и «Зениту» (2:4).

Возраст не помеха

После ухода Карпина сообщалось, что в клубе рассматриваются несколько человек ему на замену. Речь шла про экс-тренера «Краснодара» Мурада Мусаева, румына Дана Петреску, ранее возглавлявшего «Кубань» и «Динамо», и экс-тренера сборных Казахстана и Болгарии Станимира Стойлова. Переговоров ни с кем из них в итоге так и не было. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц дал понять, что номером один значился Юрий Семин. Руководство дончан и тренер быстро нашли общий язык.

Кандидатура Юрия Семина была утверждена сразу, больше никого не рассматривали, — отметил в разговоре со «СЭ» Арташес Арутюнянц. — Мы знакомы с Юрием Павловичем давно, он один из лучших тренеров в России. Переговоры длились не более пяти минут, мы быстро нашли взаимопонимание. Был определен ряд задач, которые стоят перед тренером и командой, но раскрывать подробности на данный момент не будем.

Атаманом будет
Юрий Семин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Радует, что представители «Ростова» смотрят исключительно на квалификацию Семина, а не на его возраст. Не мыслил ими и президент киевского «Динамо» Игорь Суркис, год назад шокировав всех назначением Мирчи Луческу, которому на тот момент уже было 75. Результат — выигранные киевлянами во главе с бывшим врагом чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины, выход в групповой турнир Лиги чемпионов, чего до него не было четыре года, а затем — в 1/8 финала Лиги Европы.

Вот и Семин в свои 74 года очень хочет работать. Не зря вместо летнего отдыха он не уехал проводить время за городом, а работал экспертом на ТВ.

Я думаю, что ростовчане приняли оптимальное решение, уверен, что у Семина всё получится в новом клубе, — подчеркнул «Известиям» экс-тренер сборной России, друг Юрия Павловича Борис Игнатьев. — Хочется выразить благодарность руководству «Ростова» за доверие к такому титулованному, но возрастному специалисту. Не стоит сомневаться, что Семин та фигура, которая может решать большие задачи, он сделает всё, чтобы «Ростов» двигался вперед, а молодые игроки развивались. Для этого, конечно, необходимо время, но совсем скоро в Ростов вернутся еврокубки.

По словам Игнатьева, назначение Семина в «Ростов» — мощная мотивация и для Валерия Карпина в сборной. Потому что показывает ему: пути для зимнего отступления больше нет.

Пара трансферов

Семин в первом сезоне после возвращения в «Локомотив» в мае 2017-го выиграл Кубок России. Ему тогда было 70 лет. В интервью «СЭ» он сказал, что поставил перед собой цель побить рекорд его учителя Константина Бескова, выигравшего в 1995 году Кубок во главе «Динамо» в возрасте 74 с половиной лет. Как минимум в два ближайших сезона такой шанс у Семина будет. А один, тоже бесковский, рекорд — по возрасту выигрыша чемпионатов СССР и России — он в 2017-м превзошел, причем на четыре года — 71 против 67.

Команда в Ростове сейчас не топовая, но неплохая, хоть и начала чемпионат с двух домашних поражений. К тому же время на усиление в это трансферное окно еще есть. Плюс Семин очень хотел подписать Николая Комличенко еще в «Локомотив». Теперь поработает с форвардом в «Ростове». Интересно, что получится из их сотрудничества.

Атаманом будет
Юрий Семин во время награждения победителей Кубка России по футболу, 2017 год

Юрий Семин во время награждения победителей Кубка России по футболу, 2017 год

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Я знал о его назначении пару дней назад, — сказал «Известиям» экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко. — Было странно, если бы такой специалист продолжал оставаться без работы. Опыта у Юрия Павловича очень много. Честно не понимаю, почему его раньше никто не пригласил. Даже для «Спартака» это была бы более подходящая кандидатура, чем Руй Витория. «Ростов» же в очередной раз сработал лучше всех. Команда будет бороться за зону еврокубков, на большее пока не позволяет состав. На мой взгляд, Семину нужны будут два-три трансфера, тогда можно будет ожидать «Ростов» в топ-3.

Также большой плюс для «Ростова», что в клубе останется работать Виталий Кафанов — один из лучших отечественных тренеров вратарей и отработке стандартных положений. При этом Кафанов будет работать и со сборной России, которую недавно возглавил Карпин.

Сам Юрий Семин уже провел первую встречу с игроками команды.

Атаманом будет
Тренер «Ростова» Виталий Кафанов

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов

Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Для меня большая честь работать здесь, — приводит слова нового главного тренера пресс-служба клуба. — Ростов — это футбольный город. Я вас всех хорошо знаю. Может, и вы меня немножко знаете. Основное — это работа. Надо работать. В Ростове много болельщиков, которые любят футбол. Главное, чтобы они были довольные. С каждым из вас поговорим. Я вас послушаю, а вы меня.

Семин тренировал московский «Локомотив» в 1986–1990, 1992–2005, 2009–2010 и 2016–2020 годах, трижды выиграл с командой золотые медали чемпионата России и шесть раз привел ее к победе в Кубке России. Специалист успел поработать и за границей. В 1991 году он возглавлял олимпийскую сборную Новой Зеландии, а также тренировал киевское «Динамо» (суммарно три сезона) и азербайджанскую «Габалу». С киевлянами Юрий Павлович выиграл чемпионат Украины – 2008/09 и стал обладателем Суперкубка страны – 2011.

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