«Отставка Семина из «Локо» по-прежнему лишена здравого смысла»

Одним из ключевых субботних матчей 13-го тура РПЛ будет встреча «Сочи» и «Локомотива». «Железнодорожники» отправились в олимпийскую столицу, чтобы сыграть пятый матч за две недели. Результаты у подопечных Марко Николича противоречивые. Были достойные игры Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга» (2:2) и действующего победителя турнира мюнхенской «Баварии» (1:2). Но также случилось поражение в прошлом туре чемпионата России в матче с волгоградским «Ротором» (1:2). Сейчас «Локомотив» идет четвертым в РПЛ. Болельщики продолжают критиковать с трибун руководство клуба и поддерживать предыдущего главного тренера Юрия Семина, со скандалом уволенного в мае. В интервью «Известиям» экс-президент «железнодорожников» Николай Наумов оценил матч с «Баварией» и поделился мнением о перспективах встречи с «Сочи».

— После «Баварии» «Локомотив» сумеет восстановиться к игре с «Сочи»?

— Есть опасение, что все-таки слишком много сил и эмоций было потрачено на матч Лиги чемпионов, чтобы это обошлось совсем без последствий для внутреннего чемпионата. Мы это уже видели в прошлом туре, когда синхронно проиграли «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» — три наших представителя в Лиге чемпионов. Уверен, что и сейчас кто-то из них оступится, если не все. Помимо проблем с восстановлением видно, что в нашем футболе есть привычка делить матчи на важные и не очень. Поэтому тот же «Локо» выдает вполне достойные результаты с «Зальцбургом» и «Баварией» в Лиге чемпионов, а между ними в РПЛ дарит «Ротору» (1:2) первую победу в сезоне.

— Сейчас может повториться то же самое?

— Да. «Сочи» — команда тактически грамотная, со своим тренерским почерком. Не отсиживается в обороне, умеет прессинговать и быстро доводить мяч до чужой штрафной. И она может победить «Локомотив». Правда, отсутствие Нобоа из-за травмы будет сковывать сочинцев. Но и «Локо» будет непросто, поэтому скорее прогнозирую ничью.

— Что скажете о матче с «Баварией»?

— Плохого точно не скажу. Видно, что ребята выложились без остатка. И Николич, как мог, выстроил максимально правильную тактику. Другое дело, мне показалось, что «Бавария» играла с большим запасом. И четко выполнила установку тренера, который в крайне напряженном графике команды попытался добиться результата без лишних затрат сил. И его футболисты блестяще выполнили установку. Забили гол, создавали моменты, а, когда Антон Миранчук сравнял счет, сумели прибавить столько, сколько было надо для победы. Было ощущение, что, как бы самоотверженно и грамотно не играл «Локо», все равно чего-то не хватит для ничьей, и она будет чудом. Поэтому можно похвалить команду и тренера, но я не понимаю, почему многие в этом видят ноу-хау при том, что год назад против «Ювентуса» также была близость успеха.

— Есть сходства с теми матчами против «Юве» (1:2; 1:2) в Лиге чемпионов?

— Скажу честно: тогда я принимал поражения «Локомотива» с гораздо большей досадой. Чувствовал, что команда могла дожать туринцев и даже победить в московском матче. Но по своей глупости пропустила оба гола. Тем не менее, в игре «железнодорожников» был виден нерв и желание доигрывать каждый эпизод до конца — фирменный почерк команд Юрия Семина. Так при нем всегда играл «Локомотив»: и в 1990-е, и в начале 2000-х, и в последние годы. Я сам работал с Юрием Павловичем и видел, как он умеет мотивировать. Вот этот нерв давал мне инстинктивные ощущения, что команда способна на решающее сверхусилие и добьется успеха с «Юве». А вот сейчас с «Баварией» у меня сложилось впечатление, что той эмоции нет. Поэтому, как бы не старались ребята, все равно не хватит этого. И в этом смысле при Николиче, как мне кажется, «Локомотив» перестал быть такой наэлектризованной командой, как при Палыче, стал более интеллигентной, что в данном случае скорее минус. Может быть, Марко просто пока не хватает понимания менталитета игроков, страны, в которую он приехал работать, нужно немного улучшить русский язык. Не исключено, что он с этим разберется. Либо его принципы построения коллектива возьмут верх и дадут результат. Но пока, даже после достойных матчей с «Баварией» и «Зальцбургом», я не вижу, чтобы этот «Локомотив» дал результаты лучше, чем при Семине. Соответственно, его отставка по-прежнему лишена здравого смысла.

— В матче с «Баварией» дебютировал сербский центральный защитник Слободан Райкович, по трансферу которого было очень много вопросов к Николичу и руководству.

— Он не испортил игру после травмы Чорлуки. Но я не увидел, ради чего нужно было подписывать Райковича и отправлять в аренду Соломона Кверквелию. Разве что только чтобы он помог «Ротору» обыграть «Локомотив» (смеется). Райкович пришёл просто по недоразумению, насчет которого спрашивать руководство «Локомотива». Смысла в этом трансфере не вижу, потому что человеку уже за 30 лет, он старше даже Кверквелии. И это точно не приобретение на перспективу, которое декларировало руководство «Локомотива». Да и на сиюминутный результат от такого новичка тоже рассчитывать уже не приходится — дебютировал-то он только после трех месяцев в команде. И только из-за травм Чорлуки и Магкеева. И скорее всего сядет на лавку, как только оба восстановятся.

— Мурило по-прежнему вас не убеждает?

— Ну а вы посмотрите на ошибку, после которой возник первый гол «Баварии». Или привезенный им пенальти в матче с «Ротором». Не случайно же Семин попробовал Мурило пару-тройку раз в центре обороны, а потом перевел в опорную зону. Потому что, к сожалению, этот футболист плохо обучен тактически как центральный защитник. Эти ошибки у него будут постоянно, пока Мурило не наберется опыта. А может получиться так, что и не наберется. Больше всего удручает, что эти периодически случающиеся у бразильца ошибки одинаковы. То неоправданно полезет в отбор с нарушением правил, то за спину пустит чужого футболиста. И эти моменты повторяются. Семин это сразу увидел. Может быть, увидит и Николич через две-три игры. И Мурило опять в опорной зоне будет играть.

-— Но тогда в центре обороны кроме Райковича некому будет играть, раз Чорлука и Магкеев травмируются.

— Да, там будет дыра. Думаю, в сегодняшней ситуации Кверквелия «Локомотиву» бы помог. Зря ему не дали шанса. Он ведь очень хорошо начинал. Потом травмы пошли, Соломон потерял форму, расстроился, что ему перестали доверять. Но в принципе это очень достойный защитник. В Лиге чемпионов он бы выступил неплохо. Во всяком случае, лучше Мурило. И тем более Райковича.

— Права на Кверквелию по-прежнему принадлежат «Локо», но клуб вопреки устоявшейся практике не помешал «Ротору» выставить арендованного игрока против его основной команды. Та же ситуация была с Брайаном Идову, которого «Химки» арендовали у «железнодорожников» и выпустили на поле против них. Как в таких ситуациях расценивать действие руководства «Локо»?

— Зависит от того, кто платит зарплату игроку. В данном случае, Кверквелии и Идову. Если зарплату им платит «Локомотив», то они не должны против него играть. Иначе как получается? Клуб финансирует игрока, который создает ему проблемы. Логики тут нет. Если же им оплачивают труд «Ротор» и «Химки», то, конечно, никаких препятствий в отношении их выхода на поле против «Локо» нет. Хотя в мою бытность президентом клуба был случай, когда «Кубань» у нас арендовала ганского нападающего Хамину Драмана и платила половину зарплаты. Вторую половину платил «Локомотив». По идее против нас он не должен был выходить. Мы об этом по-джентельменски договорились с «Кубанью», но в итоге Драман вышел на поле. Тут, конечно, получилось нечестно и неправильно. Хамнну, кстати, забил нам гол в концовке матча. После этой встречи был снят с поста главного тренера «Локо» Рашид Рахимов. Но вообще, это забавно, когда платишь зарплату футболисту, а он оплачивает тебе штрафы.

— Поражение от «Ротора» сильно осложняет жизнь «Локо»?

— Лига чемпионов скажется на результатах всех российских участников. На «Локомотиве» с его перестройкой особенно. Выхолощенность скажется. Так часто бывает. Вспомните «Уфу», когда она вышла в Лигу Европы и чуть не вылетела из РПЛ. А у «Локо» еще и должной скамейки запасных нет. У «Зенита», к примеру, широкая обойма игроков, поэтому питерцы могут еще с помощью ротации дойти до зимнего перерыва с меньшими потерями. У них просто тренерский штаб слабоватый. Имея такую скамейку, нужно уметь ротировать состав так, чтобы это не сказывалось на результатах. В результате два поражения в Лиге чемпионов и проигрыш в РПЛ «Рубину» (1:2). У «Локомотива» скоро может случиться то же самое. В начале сентября я говорил, что «Локомотива» даже в первой пятерке РПЛ не будет. Готов это повторить и сейчас.