Попали на балл: забитый гол не помог «Локо» в игре с «Баварией»

«Локомотив» не смог совладать в домашнем матче Лиги чемпионов с действующим победителем турнира — мюнхенской «Баварией». Команда Марко Николича показала достойный футбол и могла рассчитывать хотя бы на одно очко, однако в итоге проиграла со счётом 1:2. «Железнодорожники» остаются после двух туров с одним набранным баллом, который заработали неделю назад благодаря выездной ничьей с австрийским «Зальцбургом» (2:2). «Бавария» с шестью очками возглавляет квартет.

А в среду вторые игры в своих группах проведут «Зенит» и «Краснодар». Петербургский клуб встретится на выезде с дортмундской «Боруссией», а «Краснодар» примет дома лондонский «Челси».

«Локомотив» — «Бавария»

С учётом связанных с пандемией ограничений «железнодорожники» добились максимальной посещаемости своего самого статусного матча в году. Хотя изначально имели небольшие шансы набрать в нем даже одно очко с учётом кадровых потерь.

— Обидно, что из-за пандемии нельзя заполнить стадион на таком матче полностью, — отметил в разговоре с «Известиями» присутствующий на игре президент ФИДЕ, экс- заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. — Но хорошо, что хотя бы какое-то количество зрителей есть, в отличии от других стран, где приходится играть при пустых трибунах. Всё- таки поддержка болельщиков сегодня была очень ощутимой.

Фанатская трибуна действительно была заполнена, и с неё вновь слышались выкрики с призывом отправить в отставку генерального директора Василия Кикнадзе, а также слова поддержки в адрес предыдущего главного тренера Юрия Семина, ушедшего из «Локо» весной при скандальных обстоятельствах.

Из-за травмы, полученной на предматчевой разминке, не смог выйти на поле полузащитник «Локо» Станислав Магкеев. «Бавария» очень вальяжно проводила большую часть встречи, но на 13-й минуте Леон Горетцка с подачи Бенджамина Павара смог открыть счёт. Через семь минут ещё один пас французского защитника привёл к удару в штангу ворот «железнодорожников» Кингсли Комана.

«Локо» до середины второго тайма почти ничего не создал. Его игроки часто свободно получали мяч у чужой штрафной площади, но либо страдали неточностью передач, либо их быстро накрывал соперник. А «Бавария» после перерыва могла увеличить преимущество с одиннадцатиметрового. Роберт Левандовски уже готовился его пробить, но после просмотра видеоповтора судья отменил пенальти. Через несколько минут вышедший один на один с вратарём «Локо» Маринато Гильерме Кингсли Коман бил в дальнюю девятку без шансов для голкипера, но мяч прошёл выше ворот. А на 70-й минуте неожиданно сравнял счёт Антон Миранчук, которому ассистировал Зе Луиш.

«Бавария» лишь на несколько минут активизировалась, но ничего не создала. К 80-й минуте казалось, что у «Локо» даже преимущество. Тем неожиданней был дальний удар Йозуа Киммиха, заставший врасплох Гильерме — 2:1.

В оставшиеся минуты также без особого рвения доигрывала встречу, позволяя иногда «Локомотиву» атаковать, и даже делать опасные прорывы и передачи в свою штрафную, но дело либо не доходило до ударов, либо они были не совсем точны. В итоге в эконом-режиме мюнхенский клуб добился минимальной победы и с шестью очками продолжает возглавлять турнирную таблицу.

— «Бавария» пыталась победить при минимальных затратах сил. И могла это сделать, если бы при счёте 1:0 реализовала все свои сильные моменты, которых у неё было много, — сказал «Известиям» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Но в последние полчаса «железнодорожники» действовали очень достойно, забили гол и могли забить ещё, наказав немцев за вальяжность. Однако с таким соперником даже одна минимальная ошибка чревата проблемами. К сожалению, она была допущена, мюнхенцы забили победный гол. Очень жаль, потому что шансы хотя бы на одно очко у нашей команды были.

Следующий матч в ЛЧ «Локомотив» проведёт также дома. Во вторник 3 ноября к нему в гости приедет мадридский «Атлетико».

«Боруссия» — «Зенит»

«Зениту» предстоит играть с командой, которая считалась фаворитом группы. Однако свой первый матч дортмундцы проиграли. Подопечные Люсьена Фавра уступили на выезде римскому «Лацио» (1:3). Теперь им необходимо побеждать не меньше, чем «Зениту». И в среду они примут питерцев на своём поле.

У сине-бело-голубых тоже не всё в порядке. Причём не только в еврокубках, но и в родном чемпионате. На прошлой неделе они проиграли два подряд домашних матча — сначала в Лиге чемпионов бельгийскому «Брюгге» (1:2), а потом в первенстве России казанскому «Рубину» (1:2). Теперь подопечные Сергея Семака идут в РПЛ на третьем месте, отставая от лидирующего «Спартака» на три очка. Та же позиция в чемпионате Германии у «Боруссии», которой до занимающего первое место «РБ Лейпциг» не достаёт всего одного балла.

Стоит отметить, что в предстоящей игре не смогут выступить из-за травм два лидера «Зенита» — Сердар Азмун и Малком.

— Питерцев ждет крайне непростой матч, но деваться некуда — необходимо хотя бы сыграть вничью в Дортмунде, чтобы сохранить хорошие шансы на выход из группы, — заявил «Известиям» бывший нападающий немецких «Карлсруэ» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков. — К сожалению, сейчас результаты и игра «Зенита» тревожат. Ощущение, что команда не очень готова к игре на два фронта, как и два других наших участника Лиги чемпионов. «Боруссия» же точно не будет относиться спустя рукава к матчу, особенно после проигрыша в Риме. Сейчас это современная, скоростная и мощная команда с отличным прессингом. Те же качества, что у «Баварии», только чуть хуже. Добиться успеха питерцам будет непросто, хотя разрыв между «Боруссией» и «Зенитом» в классе не такой большой, как у «Баварии» и «Локомотива».

«Краснодар» — «Челси»

Ещё один матч среды — выезд «Краснодара» в Лондон. «Быки» также проиграли свою субботнюю встречу в чемпионате — они уступили дома московскому «Спартаку» (1:3) и теперь увязли в середине таблицы РПЛ на восьмом месте. От лидирующих красно-белых они отстают на девять очков.

У «Челси» также не все гладко в национальном первенстве. Клуб идёт на десятом месте. Правда, плотность в турнирной таблице чемпионата Англии такая, что от лидирующего «Эвертона» «синих» отделяет всего четыре очка. Напомним, для «Краснодара» это первое участие в групповом этапе Лиги чемпионов в истории команды. На прошлой неделе подопечные Мурада Мусаева сыграли вничью в гостях с французским «Ренном» (1:1). «Челси» не смог обыграть дома испанскую «Севилью» (0:0).

— Для ребят, которые выйдут на поле, этот матч в любом случае придаст эмоциональный подъём, — сказал «Известиям» бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко. — Для многих, если не всех игроков команды, это первая Лига чемпионов и первый матч с соперником такого ранга. И все захотят проявить себя на фоне «Челси». А кто-то ещё хочет показать себя селекционерам европейских клубов. Другое дело, что класс соперника слишком высок, но тут на стороне «Краснодара» психология, поскольку его футболисты будут действовать уверенно, так как уже выполнили задачу минимум — пробились в групповой этап.

Матч «Краснодар» — «Челси» начнётся в 20:55 по московскому времени, а «Боруссия» — «Зенит» в 23:00.