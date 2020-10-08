«Георгия Джикию в случае его болезни будет сложно заменить»

Сборная России по футболу проведет три матча за семь дней. Один товарищеский — со шведами (8 октября), и два официальных. В рамках Лиги наций подопечные Станислава Черчесова встретятся с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября). В преддверии этих игр «Известия» пообщались с четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА-2007/08 в составе «Зенита», а также бронзовым призером Евро-2008 Вячеславом Малафеевым. Он рассказал, как тренерский штаб сборной будет решать проблему отсутствия защитника Георгия Джикии, поделился своими ожиданиями от выступления наших клубов в Лиге чемпионов и оценил селекционную кампанию сине-бело-голубых.

— В среду, 7 октября, появилась информация, что у Джикии и Гильерме сомнительные результаты тестов на коронавирус. Кто может их заменить?

— Если возникнет такая необходимость, можно и Михаила Кержакова из «Зенита» вызвать. И Александра Максименко с Матвеем Сафоновым тоже — зависит от того, кто из них будет играть за молодёжную сборную. Джикию, конечно, сложно полноценно заменить. Возможны несколько вариантов. Первый — с тремя центральными и высоко играющими крайними, которые будут возвращаться в защиту. Второй поставить в центр обороны кого-то из опорников.

— Вы дебютировали за сборную в 24 года, Акинфеев — в 18 лет. Почему, на ваш взгляд, Станислав Черчесов до сих пор не вызывает в национальную команду молодых вратарей: Сафонова и Максименко?

— Думаю, потому что они играют за молодёжную сборную. Если бы он их видел в основе, хотя бы вторым номером, то точно вызвал бы. А просто так болтаться в сборной, не получая игровой практики, нет смысла.

— Вас удивили какие-нибудь фамилии в списке вызванных в национальную команду на матчи со Швецией, Турцией и Венгрией? Тот же Кузяев, например, который давно не играл. Или Черышев?

— В принципе, нет. К сожалению, не такая большая обойма и не так много вариантов у Черчесова для комплектации сборной. Поэтому вызываются футболисты, которые не имеют игровой практики, но чья игра понятна тренерскому штабу.

— Чем ситуация с Кузяевым отличается от ситуации с Нойштедтером? Оба не играли, оба были без клуба, когда объявляли список сборной. Но Кузяев в нем есть, а Нойштедтера — нет.

— Тут мне сложно комментировать.

— Для чего сборной Жиров (российский футболист, защитник немецкого клуба «Зандхаузен». — Известия)?

— Если вызвали, значит, нужен.

— Из-за травм Петрова и Смолова вызвали Смольникова и Комличенко. Что скажете про этих игроков?

— Смольников усилил «Краснодар», его действия принесли клубу путевку в Лигу чемпионов. Комличенко же — подмога, возможность закрыть позицию в случае травмы кого-то из форвардов. Тактическая игра из-за их вызова в сборную все равно не поменяется.

— Наша команда проведет три матча за неделю. Многие футболисты говорят, что лучше чаще играть, чем тренироваться каждый день и выходить на поле раз в неделю. Вы согласны?

— Для футболистов, безусловно, такой ритм более интересный. Тренировки не силовые. Полноценно выкладываешься, эмоционально и физически, именно на играх. Для вратарей же предпочтительнее большой разрыв между матчами, чтобы лучше подготовиться.

— Первый матч — товарищеский со шведами. Стоит ждать каких-то экспериментов в составе?

— Думаю, он все равно будет подводящим к играм в Лиге наций. Больших сюрпризов не увидим. Возможно, будут какие-то интересные замены в конце или экспериментальный тайм с учетом потерь, которые уже есть или еще возможны.

— 14 октября мы сыграем с Венгрией. В прошлом матче вели 3:0, но еле удержали победу. Что тогда произошло с командой и как избежать повторения такого развития событий?

— Игра слишком легко давалась, в конце расслабились. Венгры — серьезный соперник. Расслабленность и индивидуальные ошибки нас подвели. Допускать такого, конечно, нельзя.

— У России три команды в Лиге чемпионов, но из Лиги Европы вылетели два отечественных клуба. Можно ли в целом судить об уровне РПЛ по этим результатам или они говорят об отдельной ситуации в каждом клубе?

— Все зависит от подготовки каждого клуба, ментальной готовности команд играть в еврокубках. Но на мой взгляд, лучше три клуба в Лиге чемпионов, чем шесть в Лиге Европы. В любом случае, есть хороший шанс набрать очки для России в рейтинге УЕФА.

— Каковы ваши ожидания от наших клубов в еврокубках?

— «Зениту» досталась группа вполне проходимая, где можно добиваться результата и выходить в плей-офф. Но слабых команд тут нет. «Локо» совсем не повезло — группа сложнейшая, будет тяжело показать хороший результат. Для них успехом станет третье место. «Краснодар» вполне способен выйти из группы. Да, «Челси» и «Севилья» — сильные соперники, но «Краснодар» может показать игру, которая приносит результат. Это продемонстрировали их матчи с ПАОКом.

— Кто-то из клубов, на ваш взгляд, реально усилился перед Лигой чемпионов?

— В этом году были точечные усиления. Авральной скупки игроков «для коллекции» не было. Всё-таки пандемия сильно ударила по бюджетам команд. Думаю, клубы будут искать внутренние резервы — подтягивать игроков из дублей, молодежных команд. Но повторюсь, глобальных усилений я не увидел.

— В «Зенит» перешёл Вендел, конкурент Оздоева по позиции. Это усиление под Лигу чемпионов?

— Да, конечно, трансфер под ЛЧ. Что касается конкуренции — у «Зенита» плотный график, поэтому, думаю, всем футболистам хватит игрового времени. То, что не усилили другие позиции, наверное, говорит о том, что тренерский штаб доверяет нынешнему составу, ждёт прогресса от тех футболистов, которые есть сейчас. В целом «Зенит» — хорошо укомплектованная команда.

— Португальские эксперты говорили про Вендела, что у него проблемы с дисциплиной. Плюс сумму трансфера оценивают в 20-€25 млн. На ваш взгляд, клуб не сильно рискует?

— Дисциплина футболиста зависит от многих вещей. От уровня чемпионата, от требований тренера. Я думаю, Вендел, как и остальные футболисты «Зенита», понимает важность матчей Лиги чемпионов, поэтому не стоит ждать каких-то резких неправильных действий. Если бразилец себя проявит в «Зените», то можно будет в перспективе и заработать на его перепродаже.

— В клубе остался Далер Кузяев, хотя всем уже казалось, что он подпишет контракт с «Локомотивом». Как думаете, почему так долго продолжалась эта эпопея? Почему он не уехал в Европу, хотя были конкретные предложения?

— Не знаю о каких-то конкретных вариантах Далера уехать в Европу. Думаю, в диалоге с «Зенитом» и клуб, и футболист пошли на некие уступки.

— За Малкома клуб заплатил большие деньги. Почему пока не получается оправдать ожидания руководства и болельщиков?

— В прошлом сезоне ему мешали травмы. В нынешнем же он — один из лучших по части создания опасных моментов, потому что способен обыграть один в один. В последних матчах он хорошо выглядит, я не вижу проблем.

— Количество заболевших коронавирусом растёт. «Открытие Арену» грозятся закрыть из-за нарушения мер безопасности. Каковы перспективы чемпионата? Возможен ли вариант досрочного завершения сезона?

— Думаю, чемпионат не завершат досрочно. Просто нет смысла. Это перечеркнёт все усилия клубов. Команды будут настаивать на том, чтобы было сыграно наибольшее число матчей.