«В РПЛ стоит ввести потолок зарплат — мы разбаловали наших игроков»

В конце прошлой недели российские клубы узнали своих соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Игра «Зенита», «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА на два фронта пойдет на пользу красно-белым в чемпионской гонке, считает бывший капитан «Спартака» Егор Титов. В интервью «Известиям» шестикратный чемпион России высказал мнение о квалификации менеджеров российских клубов, перспективах Алексея Миранчука в «Аталанте», частых травмах Александра Головина и системе подготовки футболистов в «Краснодаре».

— Главное событие прошедшей недели — жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. На ваш взгляд, хотя бы один из наших клубов способен выйти в плей-офф?

— Жеребьевка прошла для российских клубов не по худшему сценарию, учитывая, что «Краснодар» и «Локомотив» были в третьей и четвертой корзинах. Я смотрю все игры чемпионата — по крайней мере стараюсь это делать — и больше всего меня настораживает ситуация в «Локо». В отсутствие Крыховяка (надеюсь, он вернется до 20 октября), уехавшего в Италию Алексея Миранчука и серьезно травмированного Баринова команда столкнулась с тем, что в матчах с сильными клубами у нее будет проседать центральная зона. Магкеев и Куликов — пока игроки не уровня Лиги чемпионов. Дай бог, чтобы я ошибался. Также у команды нет лидера. Потерялся Антон Миранчук — когда разлучают двух близнецов, это не может пройти безболезненно. Порадовало, что Смолов сейчас в неплохой форме, но этого мало, чтобы бороться с соперниками уровня «Баварии» и «Атлетико». Им очень нужно усиление. Но даже с учетом приобретений, считаю, что отличным результатом для москвичей будет выход в Лигу Европы.

— Переход Далера Кузяева способен решить проблемы «Локомотива» в центре поля?

— Частично. Мы понимаем, что футбол «Зенита» и «Локомотива» отличается. К тому же, при всем уважении к Кузяеву, в команду приходит не Месси, способный взять мяч и тащить команду на себе. Далеру потребуется время, чтобы вписаться в схемы, сыграться с другими футболистами. Есть много «но». При этом он, бесспорно, — игрок высокой квалификации, который регулярно вызывается в сборную. Возможно, на кураже ему и удастся здорово показать себя в Лиге чемпионов.

— Многие считают, что «Зенит» способен попасть в топ-2 в соперничестве с «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

— «Зенит» мы оцениваем по другим меркам. Все-таки это чемпион, причем с большим запасом. Так что они точно должны быть конкурентоспособны в Лиге чемпионов. Не хотелось бы, чтобы клуб из Санкт-Петербурга повторил свою прошлогоднюю кампанию, когда команда заняла последнее место в группе. Хотя все были уверены, что сине-бело-голубые выйдут на первое место в квартете с «РБ», «Лионом» и «Бенфикой». Это был провал. Уверен, что те ошибки были глубоко проанализированы. Я хорошо знаю Сергея Семака, который очень скрупулезно относится к каждому матчу, каждому эпизоду. Он был футболистом, который умел хорошо анализировать, а последние два года Сергей Богданович — лучший тренер РПЛ. Этот статус обязывает ко многому. Уверен, что и руководители клуба ждут от него выхода из группы. Лучше — с первого места.

— Сергей Семак сказал «Известиям», что ему необходимо еще два футболиста под Лигу чемпионов. Если их не получится подписать, то «Зениту» будет тяжело выполнить задачу нынешним составом?

— Сложно придется всей четверке, выступающей в еврокубках, учитывая, что «Спартак» будет готовиться ко всем играм РПЛ по неделе. Футболисты красно-белых будут более свежими и мотивированными. Они должны понимать, что это их шанс взять титул. Увы, у нас всё работает именно так. Помните момент, когда нас с Дмитрием Аленичевым уволили из «Спартака»? Почему красно-белые стали чемпионами в сезоне-2016/17?

— Потому что команда вылетела из Лиги Европы?

— Конечно. Остались без еврокубков и скрупулезно готовились к каждому матчу. И это никак не принижает достоинства команды, победившей в чемпионате. В этом сезоне ситуация может повториться.

— Как вы восприняли первый выход «Краснодара» в финальную часть Лиги чемпионов?

— Мне очень симпатизирует манера Сергея Николаевича Галицкого в создании и развитии своего клуба. Я был на базе «Краснодара», видел условия, в которых занимаются и учатся дети. Честно, до сих пор нахожусь под сильным впечатлением. Плюс великолепный стадион и парк, который его окружает. То есть человек начал с нуля и самое большое внимание уделил именно академии. Поэтому уже сейчас в составе «быков» играют Шапи, Уткин, Сафонов. Игнатьев — основной форвард «Рубина». Уверен, в ближайшие пять лет мы увидим еще немало воспитанников академии «Краснодара» в составах клубов РПЛ. Я очень хотел, чтобы подопечные Мусаева еще в прошлом году пробились в групповой этап Лиги чемпионов. Тогда краснодарцы уступили «Олимпиакосу», и я сильно переживал эту неудачу. Сейчас же всё получилось, с чем я и поздравляю в первую очередь Галицкого, ребят, их семьи и, конечно, болельщиков. Пугает только, что в Лиге чемпионов мы не увидим полный стадион в Краснодаре — фанаты клуба заслужили право вживую увидеть матчи своих любимцев в главном еврокубке.

— Что скажете о шансах «Краснодара» выйти из группы?

— Скажу так: все наши команды обязаны выходить в Лигу Европы. Хотя тут многие могут мне возразить. Мол, с какой стати обязаны — учитывая, как слабо российские клубы выступали в двух последних розыгрышах еврокубков? Но у меня есть оптимизм, хотя я уже не раз говорил, что наш чемпионат уступает многим европейским первенствам. В первую очередь по качеству футбола и интенсивности. Да и звездных легионеров стало заметно меньше. Я думаю, все хорошо помнят россыпь звезд в «Анжи», Халка и Витцеля в «Зените», Вагнера и Карвальо в ЦСКА, Промеса в «Спартаке»… Я могу еще долго перечислять. Увы, но такие легионеры в последние годы не едут в Россию. Да, есть Малком и Влашич, но это единичные случаи.

— Многие говорят, что падение уровня РПЛ в первую очередь связано с тем, что у нас в клубах мало высококвалифицированных менеджеров, которые принимают ключевые решения. Тот же «Динамо» и «Ростов» с учетом своих бюджетов должны были более достойно представлять Россию в Лиге Европы.

— Тут я соглашусь и объясню свою позицию. У нас есть Высшая школа тренеров, где обучают тренеров. Для развития судейства мы регулярно назначаем на руководящие посты иностранцев. Был Роберто Розетти, сейчас Виктор Кашшаи. А наших менеджеров никто не обучает. Да, есть такие сильные руководители, как Галицкий, Федун, Гинер. Но это единичные примеры. Была бы моя воля, я бы пригласил топового специалиста, который бы за год-два обучил наших менеджеров, как правильно выстраивать клубную систему. Понятно, что он бы получил за это определенную сумму и уехал. Но велика вероятность, что это дало бы свои плоды. Сейчас эта составляющая явно хромает в нашем футболе. Сильных руководителей очень мало и бюджетами распоряжаются, мягко говоря, не лучшим образом.

— Еще тренеры говорят, что наши команды вылетают из еврокубков из-за слишком осторожного судейства, большого количества свистков, которые сбивают игровой темп. Вы согласны с этим?

— Не хотел бы всё валить на судей, но в какие-то моменты действительно можно дать поиграть. Однако главную роль здесь играет наш менталитет. Если посмотреть любой матч Английской премьер-лиги, то там бывают такие стыки, что страшно. И я уверен, что у нас бы «свистнули» такой момент, позвали бы сразу доктора, а футболист пять минут валялся бы на поле. А спустя минуту вернулся в игру. В Англии же судьи зачастую не реагируют на такие стыки. Это позволяет поддерживать более высокий темп, градус матча. При этом я бы не сказал, что в АПЛ больше травм, чем в других чемпионатах. Так что хотелось бы поменьше свистков и побольше мужской борьбы в РПЛ. Но поверьте, нашим болельщикам и экспертам это не понравится. Все сразу начнут высказывать свою точку зрения и ругать судей за то, что они не реагируют на нарушения.

— Но повышать интенсивность игры всё же стоит?

— Да, я бы убирал мелкие фолы, из-за которых страдает интенсивность. Как мы уже поняли, еврокубки не прощают такое.

— Вы уже коснулись темы отъезда Алексея Миранчука. По стилю игры «Аталанта» подходит нашему полузащитнику?

— Да, «Аталанта» очень близка Леше. Даже не знаю, какую еще взять команду из топ-5, которая бы так подходила нашему полузащитнику. Бергамаски играют в быстрый футбол, в одно-два касания. Думаю, ему понравится выступать у Гасперини. Не зря «Аталанта» его долго вела, понимая, что он вписывается в их схемы. Так что пожелаю ему как можно быстрее адаптироваться в Италии — не думаю, что с этим возникнут какие-то проблемы. Ему главное — оставаться тем Миранчуком, которого мы привыкли видеть в составе «Локо».

— В целом вам импонирует чемпионат Италии?

— Серию А я начал активно смотреть в последние два года, когда там резко выросла результативность. Особенно это касается «Аталанты», которая частенько забивает по 4–5 голов. Много стал забивать «Юве» с приходом Криштиану Роналду, возвращает былое величие «Интер», «Лацио» расцвел при Симоне Индзаги. Не зря в прошлом сезоне лучшим снайпером стал футболист римского клуба Чиро Иммобиле, обогнавший великого и ужасного Криштиану. Поэтому сегодня чемпионат Италии — очень интересное первенство, точно не такое скучное зрелище, которое было в 2000-е и 2010-е. Пожалуй, из той эпохи я бы отметил только «Интер» Моуринью, который выигрывал всё. Но там был такой сильный состав, что сейчас ему позавидует любой гранд, включая «Баварию».

— Кто из российских игроков может уехать в топ-чемпионат следующим?

— Учитывая зарплаты в России для местных игроков, уехать может только тот, кто понимает, что главное — рост, а не деньги. Мы разбаловали наших игроков. Лимит на легионеров надо было отменить уже давно. Российский паспорт сейчас очень дорого стоит. Поэтому и получается, что россияне почти не представлены в европейских клубах. Для исправления ситуации нам давно пора вводить потолок зарплат, как в хоккее.

— Примеры Миранчука и Александра Головина могут стать показательными для молодых футболистов?

— Думаю, да. Недавно читал интервью Ромы Зобнина, который говорит, что готов на переезд даже на меньшие деньги. Хотелось бы верить, что многие искренне так думают.

— Головин ярко играет в «Монако», но его постоянно преследуют мелкие травмы. Вы понимаете почему?

— Я обожаю этого футболиста. Как по стилю игры, так и по менталитету. Если говорить про повреждения — опять же всё дело в интенсивности. Мышцы не выдерживают нагрузку Лиги-1 после РПЛ. Во Франции средний уровень клубов гораздо выше, поэтому и пошли повреждения. Надеюсь, Саша окончательно окрепнет и мы увидим настоящего Головина уже в этом сезоне.

— Недавно мы общались с именитым уругвайским форвардом Альваро Рекоба и он сказал, что очень удивился, почему вы так и не уехали в сильный европейский клуб…

— У нас тогда не было агентов. Поэтому, увы. Но сейчас жалеть об этом уже нет смысла.

— Что сейчас происходит в вашей тренерской карьере? Поступали ли вам предложения возглавить клуб РПЛ или ФНЛ?

— У меня есть и свои проекты, так что за меня можете не волноваться. А если будут предложения, будут и новости.

— Знаю, вы большой любитель тенниса. Следите за «Ролан Гаррос»?

— Постольку-поскольку. В последнее время теннис отошел для меня на второй план. Из-за пандемии пропало очень много турниров — думаю, теннис пострадал больше всех из-за коронавируса. Конечно, я слежу за статистикой «Ролан Гаррос», но у меня давно не получалось сесть и посмотреть матч целиком. Хотя это правда один из моих любимых видов спорта.

— Ваша старшая дочь Анна продолжает заниматься теннисом?

— Нет, она давно закончила. Сейчас учится, работает.

— У вас есть понимание, почему у нее не получилось стать игроком, выступающим на высоком уровне?

— Проблема российского тенниса в том, что у нас вообще нет системы. Выживают только те, у кого обеспеченные родители или большие таланты, которые идут в кабалу. Определенные люди вкладывают в них деньги, но они работают на дядю. При таком раскладе приходится отдавать почти все призовые. И это может длиться очень и очень долго. Так что история о том, что можно взять ракетку, много тренироваться и это принесет тебе миллионы, — пока точно не про нас.