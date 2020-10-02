«В ущерб чему-то другому деньги на футбол не отдадим»

В субботу, 3 октября, помимо центрального матча между «Спартаком» и «Зенитом», в рамках 10-го тура чемпионата России состоится битва аутсайдеров РПЛ, в которой «Уфа» примет дома волгоградский «Ротор». Для обеих команд это будет крайне важная встреча. Если «Ротор» только вышел в премьер-лигу, то падение «Уфы», еще в конце прошлого сезона боровшейся за выход в еврокубки, удивляет.

Отчасти ее неудачи объясняют низким бюджетом и продажей ряда ведущих игроков, которым пока не нашли замены. Но главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после субботнего разгрома от «Зенита» (0:6) эмоционально заявил, что это поражение может стать последним для него на этой должности, что прозвучало намеком на скорую отставку. Однако руководство клуба поддержало специалиста. В интервью «Известиям» председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о доверии тренеру и финансовых возможностях башкирского коллектива.

— Матч с «Ротором» будет ключевым для «Уфы» на осеннем отрезке?

— Этот матч, безусловно, важный, но мы не настолько драматизируем ситуацию, чтобы делать после него какие-то серьезные выводы. Мы понимаем причины спада, который сейчас происходит с командой. Видим, что они объективны. Ведь с тем же тренером и почти тем же составом в прошлом сезоне клуб почти до конца претендовал на участие в еврокубках. И сейчас было бы странно говорить, что Евсеев разучился тренировать. Конечно, всякие бывают ситуации, функциональные спады случаются и у тренеров. Но мы с Вадимом общаемся регулярно и плотно. Команда у нас маленькая, видим друг друга каждый день, а не «разок в дверной глазок». Поэтому понимаем, что никаких драматических событий в жизни нашего тренера или кого-то из игроков не случилось. Да, нам неприятно находиться в такой ситуации. Да, это не наше место. Но мы уверены, что в субботу начнем движение вверх.

— Если проиграете «Ротору», то оргвыводы возможны?

— В сослагательном наклонении говорить не хочется, но я с оптимизмом смотрю на ближайшую игру. Пообщался с каждым игроком. И с тренерским штабом есть понимание, что происходит. Знаем, есть объективные причины для сложностей, с которыми мы столкнулись. Но они постепенно заканчиваются. И у меня есть ощущение, что матч с «Ротором» будет как минимум не провальным.

— Планируете усиление команды? Есть для этого возможности?

— Да, мы постоянно занимаемся поиском таких возможностей. Понятно, что сложно, — у нас бюджет один из самых невысоких в лиге. И с ним тяжело формировать команду так, чтобы она была конкурентоспособной, как в прошлом сезоне. Но у нас есть репутация коллектива, где можно сделать себе имя, где люди друг другу доверяют, где нет никаких интриг и где можно объективно показать свои способности. Поэтому молодые ребята и футболисты постарше, но не сказавшие своего слова в большом спорте, к нам идут с удовольствием. Полагаю, сейчас произойдет то же самое.

— В последнее время в соцсетях и Telegram-каналах ходят слухи, что бюджет «Уфы» по сравнению с прошлым сезоном снизился настолько, что денег на усиление нет. А средства, вырученные от продажи футболистов, идут только на обеспечение текущей деятельности клуба. Насколько верны эти утверждения?

— Вы знаете, что в стране и мире бушует коронавирус. Поэтому действительно сложности есть. У нас нет бездонной бочки, откуда на клуб могли бы сыпаться деньги. Зато есть очень рачительное отношение к деньгам — и у руководства республики, и у руководства клуба. Оно всегда таким было. Таким и останется. Поэтому в ущерб чему-то другому мы деньги на футбол не отдадим. Как только поймем, что все остальные сферы не испытывают внезапной потребности в деньгах, как это случилось после вспышки коронавируса, то сразу направим средства на футбол ровно в том объеме, в котором они были запланированы.

Мы делились и с другими видами спорта, и с другими отраслями, когда во время «короны» нужно было помогать медицине и социальной сфере. Для нашей республики это нормальное явление. Но при этом ни один футболист не пострадал. Все, кто делает свою работу, деньги за нее получают. Мы умеем расставлять приоритеты так, чтобы люди были довольны.