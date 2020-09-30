Бело-голубая полоса: почему «Динамо» рассталось с Кириллом Новиковым

В Российской премьер-лиге (РПЛ) — вторая тренерская отставка по ходу текущего сезона. Сначала из «Химок» уволили Дмитрия Гунько, теперь «Динамо» удовлетворило просьбу об уходе Кирилла Новикова. 39-летний специалист проработал главным тренером бело-голубых почти год, впервые за пять лет вывел команду в еврокубки, но громко провалился в новом розыгрыше Лиги Европы.

Пустой еврокубок

Новиков сменил на посту главного тренера бело-голубых Дмитрия Хохлова. На тот момент команда находилась в ужасной ситуации: 15-е место после 12 туров, минимум забитых голов (8) при плохой реализации моментов.

С 5 октября 2019 года Новиков исполнял обязанности главного тренера «Динамо», а уже 8 ноября получил полноценное назначение: команда резко улучшила результативность. Бело-голубые не проигрывали шесть матчей подряд, при этом победив сразу трех топовых соперников: ЦСКА (1:0), «Ростов» (2:1) и «Локомотив» (2:1). Да, прямо перед зимней паузой случилось разгромное поражение от «Зенита» (0:3), но то был будущий чемпион. Новикову удалось сделать главное: прервать череду неудачных игр, а также совместить на поле новичков: Филиппа, Нжи, Игбуна, Нойштедтера и Каборе.

Зимой к ним добавились Комличенко и Скопинцев, а само «Динамо» вполне успешно продолжило сезон после перерыва. Бело-голубые проиграли «Спартаку» (0:2), однако победили «Тамбов» (1:0) и «Ахмат» (3:2). Далее задачей москвичей было попадание в еврокубки. Основную возможность для этого давало шестое место в РПЛ. «Динамо» прошло посткоронавирусную дистанцию неровно, существенно пострадав от эпидемии: из ярких впечатлений — только победа над «Краснодаром» (2:0). Однако свою задачу выполнило. Во-первых, позади остался вечный недруг «Спартак». Во-вторых, во многом из-за проигрыша последнего в полуфинале Кубка России «Зениту» шестое место в РПЛ и стало еврокубковым. «Динамо» его застолбило.

Вот только возвращение в Лигу Европы получилось хуже не придумаешь. Соперником россиян по второму квалификационному раунду второго по значимости еврокубка стал «Локомотив» из Тбилиси. Казалось бы, надо легко проходить соперника с самым низким рейтингом турнира. Однако бело-голубые пострадали от своих типичных ошибок — нереализации моментов и пропуска контратак. Да еще и голкипер Шунин сыграл неудачно. Итог — плачевный вылет на ранней стадии.

Новиков остался, хоть и пошли разговоры о его замене на экс-главного тренера «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева. В РПЛ дела у «Динамо» обстояли сносно: пятое место при победах над соперниками высокого уровня — «Ростовом» (2:0) и «Зенитом» (1:0). Сразу после проигрыша в Лиге Европы бело-голубые справились с «Ахматом» (1:0), пусть и с минимальным преимуществом, добытым на 90-й минуте. А потом случился обидный проигрыш «Химкам» (0:1), которые только что сменили главного тренера: вместо Гунько подмосковную команду возглавил Игорь Черевченко. Красно-черные дали бой на кураже: реализовали самый явный момент, а еще спаслись благодаря голкиперу Лантратову. Во вторник Новиков подал в отставку.

— Новиков решил уйти сам, а руководители его поддержали, — прокомментировал «Известиям» ситуацию экс-защитник «Динамо» и сборной России Денис Колодин. — Сказались две неудачи — с тбилисским «Локомотивом» и «Химками». В последних играх результата нет, поэтому надо что-то менять. Я так понял, что у Новикова и Кульчия одинаковые тренировки и видение футбола. Если Александр хороший мотиватор, тогда он может встряхнуть команду. Надеюсь, ему дадут себя проявить, а то так можно весь год тренеров менять.

Тренерская доля

Временно исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Александр Кульчий, он будет готовить команду к ближайшему матчу. О дальнейших кадровых решениях будет сообщено позже.

46-летний Кульчий — уроженец Белоруссии. За сборную этой страны он провел внушительные 102 матча. Правда, его клубная карьера в основном связана с Россией. В «Динамо» он выступал с 1997 по 1999 год. А затем играл за «Шинник», «Томь», «Ростов», «Краснодар» и «Сибирь». Профессиональную карьеру завершил в 39 лет в казахстанском «Иртыше».

Первое возвращение специалиста в «Динамо» состоялось в 2016 году, тогда он работал в тренерском штабе второй команды бело-голубых («Динамо-2»), а уже 9 января 2020 года Кульчий стал главным тренером молодежного состава москвичей. Под руководством белорусского специалиста «Динамо» выиграло молодежное первенство России – 2019/20.

— Могу пожелать Кульчию только удачи, — сказал «Известиям» экс-полузащитник «Динамо» и ЦСКА Ролан Гусев. — Возможности молодых и резерва ему известны, ведь он работал со второй командой. Тренерская доля такова, что судят по результатам. Сейчас «Динамо» в первую очередь нужны победы. Новикова тоже сначала назначили на временную должность, но позже утвердили. После успеха в прошлом сезоне начали даже превозносить, но стоило в паре игр обжечься — и сразу отставка, поэтому надо быть готовым ко всему. Если под руководством Кульчия команда начнет выигрывать, то его оставят главным тренером. Главное — дать результат.

Кульчий приходит не на руины, Новикову в прошлом сезоне пришлось куда сложнее. Но команда после поражения от тбилисского «Локомотива» явно утратила веру в себя. Поэтому его первая задача — правильно настроить коллектив. Тогда придут победы, а вместе с ними, возможно, и полноценная тренерская должность в главной команде «Динамо».