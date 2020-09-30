Час «быков»: сможет ли «Краснодар» попасть в группу Лиги чемпионов

В главном европейском клубном футбольном турнире в среду 30 сентября определятся последние участники группового этапа. Попадание в эту стадию Лиги чемпионов принесет каждому из 16 клубов минимум €20 млн бонусов плюс долю от продажи прав на телетрансляции. Не говоря уже о возможности сыграть против лучших команд континента и главных звезд мирового футбола. И одним из таких счастливчиков может стать «Краснодар».

Для этого «быкам» надо в выездном матче с греческим ПАОКом удержать победный счет первой игры этого противостояния. В начале прошлой недели российский клуб дома выиграл со счетом 2:1. Но в пользу его соперника говорит гол на чужом поле, часто имеющий решающее значение в двухматчевом еврокубковом противостоянии.

«Краснодар» ещё ни разу не участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов. Год назад подопечные Мурада Мусаева уже делали попытку туда попасть, но на завершающей стадии квалификации потерпели разгромное выездное поражение от греческого «Олимпиакоса» — 0:4. После этого ответная игра дома (1:2) превратилась в пустую формальность. Теперь «быки» снова в шаге от выхода в группу и опять соревнуются с греческим клубом.

— Очень хочется, чтобы команда наконец попала в групповой этап, — заявил «Известиям» бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко. — Но матч предстоит тяжелый. Хотя у ПАОКа не будет преимущества своего поля — пандемия заставила играть еврокубковые встречи без зрителей, поэтому у греков не будет такого преимущества, как шумная поддержка трибун. Но всё равно «Краснодару» нельзя расслабляться ни на минуту. И желательно достаточно быстро забить гол на чужом поле, чтобы чувствовать себя уверенней.

В субботу «Краснодар» сыграл на выезде вничью с «Сочи» (1:1) в матче чемпионата России. При этом «быки» с 55-й минуты играли в большинстве после удаления сочинца Кирилла Заики, но не смогли воспользоваться этим преимуществом. Сейчас команда Мусаева идет на седьмом месте в РПЛ, отставая от лидирующих «Зенита» и «Спартака» на пять очков.

— Мусаев рискнул, выпустив против «Сочи» основной состав и не дав отдохнуть ключевым игрокам перед важной встречей Лиги чемпионов, — добавил Деменко. — С другой стороны, тут никогда не угадаешь, что лучше — практика по два матча в неделю или отдых. Иногда лучше быть в тонусе. Будем надеяться, данное решение пойдет на пользу команде.

Нынешний еврокубковый сезон начался для России с провалов. Во втором квалификационном раунде Лиги Европы московское «Динамо» сенсационно проиграло тбилисскому «Локомотиву» (1:2). А неделю спустя «Ростов» в следующей стадии того же турнира был бит дома израильским «Маккаби» из Хайфы (1:2). В этой связи сложным оказывается положение наших клубов в таблице коэффициентов УЕФА.

Этот сезон последний, когда в Лиге чемпионов от нас участвуют три команды. Напомним, занявшие первые два места по итогам прошлого чемпионата России «Зенит» и «Локомотив» вышли в групповой этап напрямую. А «Краснодар» стал третьим и пробивается через квалификацию. В случае его успеха в Греции впервые в истории в группе сыграют три наших команды.

Но через год такого представительства не будет. По итогам прошлого еврокубкового сезона Россия опустилась с шестой строчки таблицы коэффициентов, дающей право выставлять в Лиге чемпионов трех участников от одной страны. И вернуть эти позиции по итогам текущих розыгрышей евротурниров будет трудно из-за вылета «Динамо» и «Ростова».

— «Краснодар» сейчас одна из наших главных надежд, если мы хотим иметь больше отечественных команд в еврокубках, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков. — Клуб обладает хорошим составом и игрой, чтобы решить эту задачу, хотя матч предстоит непредсказуемый. Но отступать некуда. Может так получиться, что у нас еще не скоро появится шанс увидеть сразу три российских команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

ПАОК уже имеет опыт успешных игр в квалификации Лиги чемпионов против наших клубов. Два года назад он выбил в третьем квалификационном раунде московский «Спартак» — 3:2; 0:0. Правда, с тех пор состав у клуба из Салоников сильно поменялся.

— Греческая команда отличается высокой организацией и самоотдачей, которые могут оказаться решающими в предстоящем матче, — резюмировал заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец. — Но у «Краснодара» есть четкий рисунок комбинационной игры, который нарабатывался годами. Поэтому в футбольном плане шансы у команды на успех хорошие, но многое будет зависеть от психологии. Слишком уж много в истории этого клуба было случаев, когда в решающих матчах каких-либо турниров футболисты были не похожи на себя и не использовали все свои возможности. Хочется надеяться, что сейчас этого не произойдет и «Краснодар» пройдет в групповой этап Лиги чемпионов.

Матч ПАОК — «Краснодар» начнется в среду в 22:00 мск