В полный «Ростов»: какие шансы у донского клуба в Лиге Европы

В российском футболе закончилась первая еврокубковая неделя. После того как московское «Динамо» сенсационно вылетело из Лиги Европы, проиграв тбилисскому «Локомотиву» (1:2), повод для оптимизма нашим болельщикам вернул «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева победили в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов греческий ПАОК (2:1).

В четверг в Лиге Европы стартует «Ростов». Ему предстоит встреча третьего квалификационного раунда против израильского «Маккаби». Подопечные Валерия Карпина постараются выступить успешнее динамовцев и пройти дальше. А уже на следующей неделе «Краснодару» играть в Греции ответный матч Лиги чемпионов за выход в групповой этап.

— Будем надеяться, что не потеряем вслед за «Динамо» еще две российские команды, — заявил «Известиям» бывший полузащитник «Ростова» и «Краснодара» Максим Деменко. — Хочется, чтобы ростовчане и краснодарцы не наступили на те же грабли, что бело-голубые, хотя игры им предстоят крайне непростые.

«Ростов»–«Маккаби»

Донской клуб довольно неожиданно попал в Лигу Европы по итогам прошлого сезона, заняв высокое для себя пятое место. Сохранив большую часть состава, ростовчане неровно начали сезон, но в последних пяти матчах чемпионата России не проигрывают и сейчас идут на седьмом месте, отставая от лидирующих «Зенита» и «Спартака» на три очка.

— Пока тяжело оценивать выступление команды в нынешнем сезоне отметил в разговоре с «Известиями» бывший нападающий и экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — Удовлетворительными результаты и игру назвать нельзя. Но они и не плохие. Поэтому дончане и находятся на седьмом месте. Действуют достаточно уверенно, но, наверное, не совсем так, как от них ждали. В любом случае выступление в чемпионате России вряд ли повлияет на матчи в Лиге Европы, где игра с «Маккаби» стоит особняком и является совершенно отдельной историей.

Начинать еврокубковую кампанию «Ростову» предстоит с клубом из Хайфы. Обычно все квалификационные стадии проходят в два матча, но из-за пандемии календарь максимально уплотнился, поэтому УЕФА был вынужден сократить эти противостояния до одной встречи. Хозяин поля определяется жребием. «Ростову» повезло — игра с израильтянами пройдет на поле желто-синих. Победитель выйдет в раунд плей-офф, в котором будут разыграны места на групповом этапе. В случае успеха в игре с «Маккаби» ростовчане на следующей стадии сыграют с победителем пары «Шкендия» (Северная Македония) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия).

— Трудно сказать, как скажется на характере игры то, что этот раунд проходит в один матч, — добавил Балахнин. — Думаю, прибавится ответственности со стороны обеих команд. Цена ошибки тут возрастает в разы. Тем более выход в следующий раунд само по себе достижение, а тут еще есть шанс сыграть с «Тоттенхэмом». Это важно и для команды, и для болельщиков.

С «Маккаби» «Ростов» встретится после почти двухнедельного перерыва. Это связано со срывом домашнего матча последнего тура чемпионата России против волгоградского «Ротора», который должен был состояться в субботу. Его отменили из-за вспышки COVID-19 среди игроков волжан. «Ростову» присудили победу со счетом 3:0.

— Это минус, что матч с «Ротором» сорвался, — считает Максим Деменко. — Всё-таки когда команда держится в определенном графике, это легче для футболистов и тренеров. Можно лучше контролировать игровую аритмию. Но в «Ростове» собрались опытные футболисты, которые должны адаптироваться к нынешней необычной ситуации. Всё-таки должны они проходить «Маккаби». Хотя то же самое мы говорили и про «Динамо» перед игрой с тбилисским «Локомотивом». Это футбол, и произойти может всё что угодно. Но надеюсь, что «Ростов» не повторит участь «Динамо». У дончан боевая команда, и она покажет себя таковой в матче с «Маккаби».

Встреча «Ростова» с «Маккаби» начнется в четверг в 19:30.

«Краснодар»–ПАОК

Матч против греческого клуба начался для «быков» обескураживающе. Уже на седьмой минуте гости получили право на пенальти, но вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отбил удар Димитриоса Пелькаса. Однако этот футболист через 25 минут открыл счет игры.

Правда, «Краснодар» быстро отыгрался. На 39-й минуте пенальти был назначен в обратную сторону. И Виктор Классон переиграл вратаря ПАОКа. Второй тайм прошел при территориальном преимуществе хозяев. Правда, был момент и у гостей, когда они едва не забили, попав в штангу. Но победу всё же праздновали «быки» — на 70-й минуте отличился Реми Кабелла. Теперь команды ждет ответный матч, где в пользу греков будет гол, забитый на чужом поле.

— В любом случае этот счет 2:1 опасен для «Краснодара», — подчеркнул Максим Деменко. Хотя победа всегда приятна. Тем более в квалификации Лиги чемпионов. Теперь на выезде можно будет немножко по-другому сыграть, более аккуратно сзади. С другой стороны, «Краснодару» будет сложно. ПАОК — хорошая команда. Неспроста она выбила «Бенфику» (2:1). Но всё же есть основания надеяться, что «быки» пройдут в групповой этап.

После восьми туров «Краснодар» занимает в первенстве шестое место и отстает от лидеров всего в три очка. В ближайшем туре ему предстоит выезд к идущему четвертым «Сочи» — эта игра пройдет между двумя матчами раунда плей-офф Лиги чемпионов.

— Надеюсь, к 30 сентября команда подойдет в оптимальной форме, — продолжил Деменко. — После разгрома «Химок» (7:2) и волевой победы над ПАОКом видно, что «Краснодар» сейчас в хорошем тонусе. Футболистам должно добавить позитивных эмоций, тех, что они испытали, отыгравшись в первой встрече с греческим клубом. Забей ПАОК пенальти в начале матча, «Краснодару» пришлось бы тяжело. По большому счету команда продемонстрировала свою лучшую игру и показала, что готова выходить в групповой этап Лиги чемпионов.

Этот этап крайне важен для обеих команд и с финансовой точки зрения. Участие в нем гарантирует по меньшей мере доход в €20 млн, что очень существенно для бюджета и «Краснодара», и ПАОКа. Поэтому можно ожидать, что греки дома постараются зацепиться за этот шанс.

— Такие команды, как ПАОК, хорошо играют дома за счет эмоциональных болельщиков. В Греции или Турции серьезное шумовое сопровождение, которое может психологически сильно придавить гостевую команду и зарядить энергией хозяев, — резюмировал Деменко. — Но сейчас из-за запрета на допуск фанатов на трибуны соперник «Краснодара» лишен этого преимущества, что должно облегчить жизнь «быкам».

Матч ПАОК–«Краснодар» начнется 30 сентября в 22:00 мск.