«Зенит» не взлетел: питерцы упустили победу над «Спартаком»

Два лидера чемпионата России не выявили победителя в очной встрече 10-го тура. Московский «Спартак» сыграл на своём поле вничью с петербургским «Зенитом» со счётом 1:1 . Обе команды завершают первую треть турнира и уходят на перерыв на игры сборных при равном количестве очков.

«Зенит» мог забить в первом тайме, но «Спартак» несколько раз спасал вратарь Александр Максименко. А красно-белые были ближе к успеху во второй половине встречи. Оба коллектива продолжают идти вверху таблицы, но подпустили близко к себе конкурентов.

Почти без травм

За два дня до матча вопросы вызывало участие нескольких лидеров «Зенита» . Из-за повреждений не тренировались в общей группе защитники Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий, а также нападающие Сердар Азмун и Малком. Все четверо — ключевые игроки нынешнего состава питерского клуба, и их отсутствие могло серьёзно усложнить жизнь подопечным Сергея Семака.

В итоге на поле в стартовом составе не вышел только Азмун, оставшийся на скамейке запасных . Его место в группе атаки рядом с Малкомом и Артёмом Дзюбой занял молодой Андрей Мостовой. У «Спартака» вновь из-за травмы пропускал игру нападающий Александр Кокорин. Главное приобретение красно-белых минувшим летом из-за повреждения не участвовало в шести стартовых встречах.

Затем Александр сыграл два неполных матча с ЦСКА (1:3) и «Тамбовом» (2:0). Но в последнем случае вновь получил повреждение и не смог попасть даже в заявку матча против «Зенита», которому ещё два месяца назад принадлежал. Неожиданным было решение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско выпустить в стартовом составе на игру другого летнего новичка Остона Урунова.

Из кадровых решений Семака стоит отметить второй подряд выход в стартовом составе полузащитника Александра Ерохина . Он давно стал игроком подмены и в первые восемь туров появлялся на поле лишь в завершающих частях матчей, не сыграв ни в одном из них более 30 минут.

Красно-белый перфоманс

Антураж вокруг матча, как обычно, был крайне яркий. Стадион в Тушино был заполнен почти до отказа – пустым было только то количество зрительских кресел, которое нельзя было использовать из-за ковидных ограничений. Почти полностью заполнили гостевой сектор болельщики «Зенита». А фанаты «Спартака» развернули огромный баннер с гладиатором в шлеме и надписью «В атаку!».

В ходе первого тайма они также развернули полотно с пиратом, держащим в одной из рук за хвост мёртвую крысу. Под ним был ещё один баннер с надписью «Крысам здесь не место». До конца неизвестно, что имелось ввиду, но скорее всего это было послание капитану «Зенита» и сборной России Артёму Дзюбе, которому красно-белые фанаты до сих не могут простить уход в 2015 году из «Спартака» в ряды заклятых врагов из Санкт-Петербурга.

Перед началом второго тайма под основным баннером с гладиатором фанаты взорвали свыше десятка петард. А Дзюба начал отвечать на троллинг со стороны бывших поклонников с первых же минут. Правда, поначалу это не давало эффекта в виде голевых моментов, но почти весь первый тайм территориальное преимущество оставалось на стороне гостей.

Пара простых атак сине-бело-голубых в начале матча не сильно смутили Максименко, а на 8-й минуте Михаил Кержаков отбил неплохой удар Романа Зобнина. Ближе всего к тому, чтобы открыть счёт, «Зенит» был на 32-й минуте, когда Ерохин пробил с разворота из центра штрафной площади – вратарь «Спартака» перевёл мяч на угловой. После его розыгрыша питерцы трижды подряд били из опасных положений, но Максименко выручал партнёров по команде . Ближе к перерыву Эсекьель Понсе мог забить в ворота «Зенита», но попал из опасного положения во внешнюю сторону сетки.

Кто точнее, тот и прав

Начало второго тайма прошло при преимуществе «Спартака». На 52-й минуте Джордан Ларссон выходил один на один с Кержаковым, вратарь питерцев сумел закрыть обзор шведу и вынудил его бить выше ворот. Тут же Тедеско сделал первую замену в матче – вместо Зелимхана Бакаева вышел Александр Соболев.

После четверти часа схватки во втором тайме «Зенит» смог отодвинуть игру от своих ворот. А на 65-й минуте Магомед Оздоев сумел удачно перехватить мяч у Ларссона на чужой половине поля и отдать пас в штрафную на Дзюбу, который сделал скидку на Ерохина, поразившего ворота Максименко.

Через пять минут после того, как «Зенит» повёл в счёте, гости едва не удвоили преимущество. Вячеслав Караваев выходил один на один с Максименко, но пробил мимо дальней штанги. Очень скоро на замену Мостовому вышел Азмун, но концовка игры оказалась за «Спартаком».

На 80-й минуте он не реализовал самый убойный момент, когда Кержаков отбил удар Понсе, мяч отскочил в штангу, и аргентинец на добивании не попал в пустые ворота. Но на 86-й минуте южноамериканскому нападающему удалось реабилитироваться и сравнять счёт, пробив с линии штрафной в дальний угол.

— Получился очень рваный матч, где на отдельных отрезках сильнее была одна команда, на других — вторая, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко . — У «Зенита» было больше моментов, но самый явный получился у красно-белых, когда Понсе пробил сначала в штангу, а потом не попал в пустые ворота. Мне не очень понравился питерский клуб, который был не похож на себя образца лучших матчей. Трудно сказать, это «Зенит» сдал, или «Спартак» виноват, потому что был хорош. Но это не лучший их очный матч, хотя вроде бы играли два лидера.

«Зенит» и «Спартак» после десяти туров набрали по 21 очку и лишь на два балла опережают идущий третьим ЦСКА. В воскресенье к ним может ещё ближе подобраться «Ростов», если выиграет на выезде у «Сочи». В этом случае жёлто-синие будут отставать от лидеров на одно очко.