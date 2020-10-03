В 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сойдутся лидеры сезона «Спартак» и «Зенит», набравшие по 20 очков. Для подопечных Доменико Тедеско это настоящая проверка чемпионских амбиций. Для гостей — очередной повод доказать свое превосходство в чемпионате. Ожиданиями от статусной игры с «Известиями» поделился шестикратный чемпион России в составе красно-белых, экс-полузащитник сборной страны Валерий Кечинов. Также эксперт высказал мнение о том, что «Спартаку» не нужен новый правый защитник, и оценил шансы российских клубов пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

— Чего вы ждете от предстоящего суперматча? Кто фаворит?

— Фаворита не вижу. В принципе, обе команды подошли к игре в отличном настроении. «Спартак» и «Зенит» демонстрируют сейчас хороший футбол, достойные результаты. Лично я хочу увидеть атакующую и зрелищную игру. А болеть буду, конечно, за «Спартак».

— Ряд экспертов считают, что победитель этого матча получит психологическое преимущество в борьбе за чемпионство. Согласны с этим?

— Думаю, пока рано говорить о чемпионстве. Все-таки это только 10-й тур, вся борьба еще впереди. Тем не менее команда-победитель получит дополнительную уверенность — довольно важный момент в психологическом плане, но не решающий.

— Стало известно, что в матче не сможет сыграть Александр Кокорин. По словам главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, форвард пропустит около двух недель. Вас не настораживает такая его повышенная травматичность?

— Стоило ожидать, что время от времени у Саши будут выскакивать разные болячки. Не забывайте, что он пропустил почти год, когда находился в заключении. До этого у него была тяжелая травма крестообразных связок. Поэтому предсказуемо, что его будут мучить микротравмы.

— Возможно, «Спартаку» стоило учесть этот момент при подписании контракта?

— Пока не стоит давать оценок — правильно сделали руководители «Спартака», что подписали Кокорина, или нет. Только время и результат команды покажут, насколько эффективным был трансфер. Надеюсь, что он восстановится и будет играть так, как умеет.

— В интервью «Известиям» Сергей Семак заявил, что очень хотел вернуть Кокорина в «Зенит» и это было бы усиление под Лигу чемпионов.

— Для нашего чемпионата Кокорин — сильный футболист. Но усилил бы он «Зенит» под Лигу чемпионов? Тут Сергею Семаку виднее.

— «Спартак» активно ищет правого защитника. На ваш взгляд, это действительно самая проблемная позиция в команде?

— Я бы так не сказал. Для меня странно, почему в клубе перестали верить в Николая Рассказова. Это очень талантливый парень, воспитанник «Спартака». По тем играм, где он выходил на поле, было видно, что Николай прибавляет и становится полноценным футболистом стартового состава. Но с какого-то момента его резко перестали ставить. Почему так произошло? Зачем клубу искать игрока на эту позицию, мне не совсем понятно.

— Тот факт, что в отличие от основных конкурентов «Спартак» не выступает в еврокубках, сыграет на руку подопечным Тедеско? Все-таки матчи на два фронта отнимают много сил.

— Я так не думаю. Все наши клубы стремятся к тому, чтобы занять место повыше и играть в еврокубках. Когда ты не участвуешь в них, то для такого клуба, как «Спартака», это провал и трагедия.

— В четверг состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. Как вы считаете, у кого из наших клубов самые высокие шансы пробиться в плей-офф?

— Мне кажется, что у «Зенита» ситуация немного получше. Хотя это только в теории, потому что я не знаю, как играет «Брюгге», и не слежу за выступлениями «Лацио». «Боруссию» я смотрю регулярно и могу сказать, что эта команда — фаворит группы. Возможно, «Зениту» удастся побороться за второе место.

«Локомотиву» попалась группа смерти. «Бавария» и «Атлетико» стоят особняком. Не видел в деле клуб из Зальцбурга, но говорят, что это очень крепкая команда. Поэтому «Локомотиву», безусловно, будет тяжело. То же самое могу сказать и о «Краснодаре». «Челси» и «Севилья» — наверняка будут бороться за первое место. С французскими клубами российские исторически играют тяжело. Так что с «Ренном» тоже будет непросто. К тому же команда сейчас идет на первом месте в чемпионате Франции. Так что у краснодарского клуба — также группа смерти.

— Вылет «Динамо» и «Ростова» из Лиги Европы от достаточно слабых соперников говорит о падении уровня РПЛ?

— Если бы еще «Краснодар» уступил ПАОКу, то можно было бы говорить о тенденции. А так я бы не стал драматизировать, поражения «Динамо» и «Ростова» — скорее случайны. Если бы всё решалось по сумме двух игр, то обе команды, скорее всего, прошли бы и грузинский «Локомотив», и израильский «Маккаби».

На мой взгляд, уровень РПЛ потихоньку растет. Пусть не такими темпами, которыми мы хотим, но я вижу позитивную динамику.

— В чем она заключается?

— Во многих клубах выступают российские молодые игроки. Почти у всех футболистов молодежной сборной есть регулярная практика в клубах РПЛ. Это хороший показатель.

Расписание 10-го тура РПЛ

Суббота, 3 октября:

«Уфа»–«Ротор» (14:00 мск),

«Урал»–ЦСКА (16:30),

«Тамбов»–«Арсенал» (16:30),

«Спартак»–«Зенит» (19:00).

Воскресенье, 4 октября:

«Локомотив»–«Химки» (14:00),

«Рубин»–«Ахмат» (16:30),

«Сочи»–«Ростов» (16:30),

«Динамо»–«Краснодар» (20:00).