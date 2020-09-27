«Самый быстрый футбол в России сейчас показывает «Спартак»

В центральном матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) встретятся ЦСКА и «Локомотив». В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, но «Локо» финишировал в топ-2 и получил прямую путевку в Лигу чемпионов, а армейцы довольствовались четвертым местом. В этом году футболисты ЦСКА хотят исправить ситуацию и после восьми туров идут в группе лидеров. Команда Марко Николича, наоборот, пока буксует. В активе «железнодорожников» лишь 12 очков и место в середине таблицы. Матч с ЦСКА для красно-зеленых — хорошая возможность начать исправлять положение. В преддверии московского дерби «Известия» пообщались с известным российским футбольным тренером Валерием Непомнящим. Во время беседы специалист поделился мнением о выступлении отечественных команд в еврокубках и назвал фаворитов нынешнего сезона РПЛ.

— Ваши ожидания от противостояния ЦСКА и «Локомотива»? Кто фаворит?

— Мне кажется, ЦСКА. С одной стороны, команда достаточно убедительно прибавляет от игры к игре, появляется стабильность. Да, в начале сезона были серьезные проблемы в обороне, некоторые защитники играли очень слабо. Сейчас, на мой взгляд, состав стабилизировался, атака приобретает новые краски, появились новые футболисты. Поэтому, думаю, в предстоящем матче преимущество на стороне армейцев.

— Как изменилась игра «железнодорожников» после ухода из команды Алексея Миранчука?

— Я не скажу, что она изменилась. Но, как вы помните, в этом сезоне Алексей был очень результативен и вся игра «Локомотива» строилась непосредственно от его действий на поле. Сейчас эту роль на себя взял Антон Миранчук. Играет он хорошо, но пока нет нужной результативности. Еще есть серьезная проблема в виде потери Баринова. Да, Гжегож Крыховяк играет и набирает форму, но пока его потенциала не хватает, чтобы выступать «за себя и за того парня».

— Какие выводы, на ваш взгляд, необходимо сделать «Динамо» и «Ростову» после неудачного выступления в еврокубках?

— Знаете, мне было бы некорректно рассуждать на эту тему. Тем более давать какие-либо рекомендации. Мне кажется, там работают вполне квалифицированные специалисты и тренеры, которые сами проведут анализ проблем. Было видно, что и «Динамо», и «Ростов» реально сильнее и могут играть лучше соперника. Но, например, если говорить о «Ростове», то после забитого мяча команда внезапно стала закрываться в обороне. И непонятно — то ли соперник прибавил, то ли ростовчане сдали. Думаю, будет проведен анализ и ошибки исправят. Но главный вывод следующий: на сегодняшний день российские клубы не очень конкурентоспособны на европейской арене. Пожалуй, кроме «Зенита» и «Краснодара», нам сложно на что-то рассчитывать.

— Почему «Сочи» после такого уверенного начала сезона по-прежнему не считают серьезным претендентом на чемпионство?

— Мне кажется, у футболистов «Сочи» нет амбиций касательно чемпионства. Они выступают от игры к игре, поэтому сомневаюсь, что даже руководство клуба рассматривает эту задачу. Да, команда проводит отдельные игры на достаточно хорошем уровне, но против, например, «Тамбова». Я бы сказал, что более качественно играет «Рубин», но им пока тоже не хватает стабильности. С одной стороны, они обыгрывают ЦСКА, а потом терпят поражения при явном преимуществе. Это команды, которые находятся в стадии становления. А чемпионство требует стабильной игры. Нельзя терять очки в играх с соперниками, которые заведомо ниже тебя по уровню. Поэтому и «Сочи», и «Рубин» — это многообещающие команды. Но это команды завтрашнего дня.

— Изменилась ли, на ваш взгляд, расстановка сил в новом сезоне?

— Думаю, как и в прошлом сезоне, фаворит будет один — «Зенит». А другие команды будут бороться за остальные места.

— Кто на данном этапе показывает более качественный футбол: «Зенит» или «Спартак»? Почему?

— Это сложный вопрос. Я скажу, что, по моему мнению, «Спартак» показывает сейчас самый быстрый футбол в России, который так необходим в еврокубках. «Зенит» силен психологически. Команда дожимает своих соперников. А «Спартак» будет теневым фаворитом, способным испортить настроение другим клубам.

— Как вы считаете, справедливо ли было давать «Ротору» два технических поражения, учитывая и без того неудачное выступление команды в этом сезоне?

— Я не могу здесь судить, понимаете? Я не являюсь членом КДК (контрольно-дисциплинарный комитет РФС. — «Известия»). Вопрос в том, что все находятся в равных условиях. И я уверен, что, если на месте «Ротора» окажется любая другая команда, будет то же самое. Недавно же была ситуация, когда «Ростов» вынужден был выставлять на матч против «Сочи» «молодежку». Поэтому очень сложно рассуждать на эту тему.